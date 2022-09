Cinq décennies de missions spatiales ont laissé plus de 7 000 kilos de déchets sur Mars

Plus de cinq décennies d’exploration spatiale sur Mars ont conduit à plus de 15 000 livres ou près de 7,2 mille kilos de déchets et de débris derrière. Dans un article paru dans The Conversation, Cagri Kilic, chercheur postdoctoral en robotique à l’Université de Virginie-Occidentale, a révélé que les débris sur la planète rouge proviennent principalement de matériel mis au rebut, d’engins spatiaux inactifs et d’engins spatiaux écrasés. Les missions spatiales vers Mars nécessitent un module qui protège le vaisseau spatial. Le module comprend un bouclier thermique lorsque l’engin traverse l’atmosphère de la planète et un parachute et un matériel d’atterrissage afin qu’il puisse atterrir en douceur.

Maintenant, alors que le vaisseau spatial descend, il jette des morceaux de module qui finissent par atterrir à un endroit différent de la planète.

Les engins spatiaux inactifs à la surface de Mars sont un autre grand contributeur aux déchets ou aux débris sur la planète. Actuellement, il existe neuf engins spatiaux de ce type, dont l’atterrisseur Mars 3, l’atterrisseur Mars 6, l’atterrisseur Viking 1, l’atterrisseur Viking 2, le rover Sojourner, l’atterrisseur Beagle 2, l’atterrisseur Phoenix, le rover Spirit et le rover Opportunity.

Alors que la plupart de ces engins spatiaux sont intacts, certains ont subi l’usure, laissant de petits morceaux de déchets éparpillés sur la planète. La troisième catégorie de débris pour cent de la planète sont les restes d’engins spatiaux écrasés ou perdus. Alors que deux engins spatiaux, au fil des ans, ont effectué des atterrissages forcés sur la surface de Mars, quatre autres ont perdu le contact avec la Terre après avoir effectué un atterrissage en toute sécurité.

Selon Cagri Kilic, il y a actuellement au moins 15 000 livres de déchets à la surface de Mars. La masse totale des engins spatiaux qui ont déjà été envoyés sur Mars représente un chiffre de 22 000 livres (9979 kilogrammes). De cette masse, 6 306 livres (2 860 kilogrammes) sont des engins spatiaux qui sont actuellement fonctionnels.

La présence de cette grande quantité de déchets et de débris, les scientifiques pensent que cela pourrait également constituer une menace pour les missions présentes et futures vers la planète rouge. Les débris sont également importants pour les études car ils sont les premiers jalons de l’exploration planétaire humaine.

