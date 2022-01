Cinq corps retrouvés à la recherche de survivants d’un bateau chaviré au large de la Floride

Les deux incidents ont mis en évidence une augmentation du nombre de migrants cherchant à se rendre en Floride dans des navires fragiles à travers les Caraïbes via les Bahamas, une plaque tournante connue du trafic d’êtres humains par voie maritime.

Les traversées de navires de migrants haïtiens sont devenues plus fréquentes alors que la nation insulaire des Caraïbes fait face à une aggravation des crises économiques et politiques, ainsi qu’à des enlèvements liés à des gangs.

Le seul survivant a été repéré mardi matin par les membres d’équipage d’un remorqueur privé. Le survivant a déclaré aux autorités après son sauvetage qu’il était l’une des 40 personnes à bord du bateau et que personne à bord ne portait de gilet de sauvetage, ont indiqué les garde-côtes.

LIRE | 39 personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau au large de la Floride: US Coast Guard

Les équipes de secours ont récupéré plus tôt le corps d’une personne, ont annoncé mercredi les garde-côtes.

Le navire a chaviré à environ 72 km à l’est de Fort Pierce Inlet, au large de la côte atlantique de la Floride, à mi-chemin entre Miami et Cap Canaveral.

La Garde côtière américaine a déclaré avoir trouvé cinq corps au large de la côte atlantique de la Floride à partir d’un bateau qui a chaviré au cours du week-end et qu’elle suspendrait ses opérations de recherche au coucher du soleil jeudi, à moins que de nouvelles informations ne fassent surface avant cette date.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.