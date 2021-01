Avec une nouvelle année vient une nouvelle souche de coronavirus et une nouvelle vague de nouvelles de peur-porn. Mais comme 2020 l’a prouvé, vous ne pouvez pas faire confiance à tout ce que les médias vous disent sur Covid-19.

Un an depuis qu’il s’est propagé au-delà de la Chine et a englouti le monde, Covid-19 n’a pas diminué. Quelque 88 millions de personnes dans le monde ont contracté la maladie mortelle et près de deux millions ont péri. Avec une nouvelle tension plus contagieuse à la hausse, les gouvernements ont mis en œuvre des restrictions draconiennes sur les libertés et ont exhorté leurs populations à se faire vacciner, avec de nouvelles privations de libertés à l’horizon pour ceux qui refusent.

Avant une année incertaine, au cours de laquelle un retour à la normalité semble de plus en plus lointain, les médias grand public sont prêts à vous présenter les histoires les plus graphiques et les plus terrifiantes de l’impact du virus – comme le New York Times l’a fait la semaine dernière dans un reportage photo la chronique du « vague après vague » du virus qui a frappé l’Europe, ou deux semaines plus tôt quand il a décrit la « Invisible et incalculable » cicatrices de survivants.

Mais ces histoires ne seront pas toujours dignes de confiance. Les médias l’ont prouvé à de nombreuses reprises en 2020, en colportant souvent de fausses nouvelles pour gagner des clics ou promouvoir leur récit.

Un récit en constante évolution

Les médias grand public se sont donné beaucoup de mal en 2020 pour avertir le public de dangereux « désinformation » à propos de Covid-19, en particulier tout ce qui sent le sentiment anti-vaxx. Pourtant le « digne de confiance » les informations diffusées par les médias évoluent de jour en jour. Premièrement, on a dit aux Américains de «Prends une grippe», et souviens-toi que «La grippe est une menace bien plus grande que le coronavirus.» On leur a dit que «Les Américains ne devraient pas paniquer.» Cependant, on leur a vite dit exactement le contraire, alors que les articles les conseillant «Comment dormir avec l’anxiété due au coronavirus» et comment survivre au «Retombées mentales et émotionnelles de la vie et du travail pendant une pandémie» bientôt remplacé ces histoires apaisantes.

Bien sûr, personne ne peut émettre de déclarations faisant autorité au début d’une nouvelle pandémie inconnue, et notre compréhension collective du coronavirus a changé à plusieurs reprises l’année dernière à mesure que de nouveaux faits sont apparus. Pourtant, certains médias ont apparemment préféré prétendre qu’ils avaient raison dès le début. Vox, par exemple, a déclaré à ses lecteurs en mars qu’ils pouvaient « transmettre » masques faciaux, les appeler « Utile uniquement si vous avez déjà une infection respiratoire. »

Lorsque le port du masque est devenu un évangile, Vox a supprimé son tweet. Cependant, ce n’était pas la première fois que le site d’information libéral revenait sur ses propres déclarations. Peu de temps avant de tweeter sur les masques en mars, Vox a supprimé un tweet de janvier dans lequel il déclarait avec confiance: «Est-ce que cela va être une pandémie mortelle? Non. »

CBS News est critiqué pour avoir utilisé des images de l'hôpital «le plus touché» de Bergame, en Italie, pour illustrer un rapport sur l'épidémie de coronavirus à New York.https: //t.co/1vIxv4tzCO – Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 30 mars 2020

S’essayer à l’alarmisme sensationnaliste, ou était-ce une «erreur d’édition»?

Lorsque le nouveau coronavirus a frappé les côtes américaines, New York a été la première ville à subir des hospitalisations massives. En mars, CBS News a diffusé des séquences vidéo montrant une salle d’hôpital surpeuplée de la ville, mettant en vedette des infirmières en tenue de protection se démenant pour s’occuper des patients alités.

En réalité, les images ont été tournées dans un hôpital de Bergame, en Italie, par Sky News plusieurs jours plus tôt. Une fois découvert, CBS a imputé son inclusion à un « Erreur d’édition » et l’a retiré de tous ses spectacles.

CBS n’était pas le seul média à avoir capturé des images de recyclage pendant la pandémie. Le mois dernier, spectateurs pris une station d’information locale à Los Angeles utilisant des scènes d’un hôpital de Brooklyn en mars pour présenter les hôpitaux de Los Angeles « À leur point de rupture. »

Une infirmière allongée donne au MSM un autre moment déchirant

Les histoires de tragédie humaine abondent pendant la pandémie de Covid-19, mais dans leur soif de moments déchirants, certains médias grand public ont diffusé de fausses nouvelles.

Un clip diffusé à l’origine par CBS en avril montrait l’infirmière Imaris Vera fondre en larmes et décrivant comment elle a quitté son emploi après «Aucune des infirmières» dans une unité dédiée aux coronavirus portaient des masques. En outre, elle a appelé son hôpital de Chicago pour avoir interdit aux infirmières d’utiliser leur propre équipement de protection dans l’établissement.

«L’Amérique n’est pas préparée», elle a sangloté, «Et les infirmières ne sont pas protégées.»

La comédie de Vera a trompé CBS – et le sénateur du Vermont Bernie Sanders – jusqu’à ce qu’il apparaisse qu’elle avait en fait reçu un masque N95 à porter et qu’elle ait arrêté le premier jour de son retour au travail, après avoir pris un an pour se bâtir une carrière de mannequin Instagram et promouvoir sa propre marque de gommages de boutique .

le vidéo, avec légendes et musique dramatique, est toujours disponible sur la page Twitter de CBS.

Les moralisateurs des médias enfreignent leurs propres règles

Quelles que soient les diktats de santé publique que nos gouvernements publient et que nos journalistes promeuvent cette année, attendez d’eux qu’ils ne respectent pas ces règles au moment où les caméras s’éteignent.

Kay Burley de Sky News a passé des mois à marteler des politiciens britanniques comme Dominic Cummings pour avoir enfreint leurs propres règles de verrouillage, avant d’être surprise en train de dîner au restaurant le mois dernier avec près d’une douzaine de collègues pour fêter son anniversaire.

Elle n’était pas la seule moralisatrice médiatique à tomber sur sa propre épée. Piers Morgan a plaidé pour la fermeture des pubs et l’annulation de Noël, et a qualifié ceux qui ont désobéi au verrouillage draconien du gouvernement britannique «Covidiots.» C’est-à-dire jusqu’à ce que son fils ait envie de marcher à Londres avec les manifestants de «Black Lives Matter» en juillet.

De l’autre côté de l’Atlantique, les journalistes ont brutalisé le président Donald Trump pour avoir renoncé à son masque facial, jusqu’à ce que les caméras arrêtent de tourner. En un seul jour de mai, Kaitlin Collins de CNN a grillé Trump pour ne pas porter de masque, avant de lui retirer le sien à la suite d’un point de presse à la Maison Blanche, une fois que l’attachée de presse Kayleigh McEnany a quitté le podium.

Spoutnik effrayant et les Russes téméraires

Le Spoutnik V de Russie a été le premier vaccin Covid-19 enregistré au monde, et son arrivée sur les lieux a rendu fous une grande partie des médias occidentaux. Ils ont sonné l’alarme sur son approbation précipitée, l’ont appelé un «Instrument de propagande», et a déclaré que prendre «Le vaccin de Poutine» serait comme jouer « Roulette russe » avec sa vie.

Il s’est avéré que Spoutnik V a réussi ses essais cliniques de stade 3 avec brio et a été déployé auprès du public russe début décembre. Plus de 50 pays se sont engagés à acheter des doses du vaccin et le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca a signé un accord à la fin du mois dernier pour rechercher les avantages possibles de la combinaison des injections de son propre vaccin avec Spoutnik V en un seul schéma de vaccination.

Pendant ce temps, les autorités américaines et britanniques n’ont eu aucun problème à délivrer des autorisations d’urgence similaires à la société pharmaceutique américaine Pfizer, tandis que les médias ont célébré les premières prises de vue du vaccin de la société administré. C’est drôle comme le scepticisme vis-à-vis des vaccins ne fonctionne que dans un seul sens.

