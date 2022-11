Cinq conseils pour vous aider à naviguer dans vos projets de voyage pour Thanksgiving – Shaw Local

Que vous ayez attaché cette Butterball gelée sur le siège du passager pour un trajet à travers le pays ou que vous l’ayez glissée dans votre bagage à main, nous sommes là pour vous.

Voici cinq conseils pour la saison de voyage la plus chargée de l’année.

1. Soyez prêt pour les aéroports animés. Le département de l’aviation de Chicago attend sa plus grande foule dimanche à l’aéroport international O’Hare avec une augmentation globale de 2,7% du nombre de passagers. Le jour le plus lourd de l’aéroport international de Midway sera mercredi avec 24% de personnes en plus qui voyagent ce jour férié qu’en 2021.

Cela signifie – arrivez à l’aéroport suffisamment à l’avance en raison des longues files d’attente potentielles aux points de contrôle de la TSA. L’ACD dispose d’un nouvel outil pratique indiquant les temps d’attente estimés pour la sécurité à flychicago.com/ohare/myflight/security/Pages/TSA.aspx.

Les conducteurs doivent savoir que le stationnement est limité au terminal 5 d’O’Hare, mais il y a beaucoup d’espace dans le lot économique F. Pour ramasser ou déposer, le CDA recommande d’utiliser les parkings Kiss n’ Fly ou les téléphones portables. Pour en savoir plus, consultez flychicago.com.

Les voyageurs devraient également envisager le transport en commun, comme prendre la ligne bleue du CTA jusqu’à O’Hare ou la ligne orange jusqu’à Midway, suggère le CDA. La ligne de service North Central de Metra a un arrêt à la station de transfert O’Hare avec un service en semaine pendant les heures de pointe du matin et de l’après-midi.

2. Le prix de l’essence baisse-t-il vraiment ? AAA rapporte qu’à l’échelle nationale, la moyenne d’un gallon de carburant ordinaire a chuté de 11 cents la semaine dernière pour atteindre 3,66 $.

Actuellement, le gaz coûte en moyenne 4,14 dollars le gallon dans la région métropolitaine de Chicago, contre 4,35 dollars il y a une semaine, a rapporté AAA mardi, mais certaines stations facturent moins avec des prix d’environ 3,90 dollars dans la région d’Arlington Heights, selon GasBuddy.

“La moyenne nationale a fortement chuté depuis le pic de juin de près de 5,02 dollars”, a déclaré la porte-parole de l’AAA, Molly Hart. “Mais ce Thanksgiving sera d’environ 20 cents de plus qu’il y a un an, et un dollar de plus par gallon qu’un 2019 pré-pandémique. Cependant, nous pouvons être reconnaissants que les prix de l’essence évoluent dans la bonne direction pour le moment.”

3. Quand le trafic sera-t-il le plus mauvais à Chicago ? L’autoroute à péage de l’Illinois prévoit un pic de 300 000 trajets mercredi avec 1,8 million de véhicules devant prendre la route, contre une moyenne de 1,5 million.

Pour garder vos vacances zen, visez les heures creuses, conseillent les experts.

4. Puis-je vraiment mettre cette dinde congelée dans mon bagage à main ? Oui, dit la TSA. Cependant, si vous apportez des packs de glace, assurez-vous qu’ils sont bien congelés et non dégoulinants.

En règle générale, les solides comme la tarte et la farce sont bons pour passer les points de contrôle de sécurité. Les liquides tels que la sauce et la sauce aux canneberges doivent être soigneusement rangés dans les bagages. Pour plus de conseils sur les règles alimentaires à 30 000 pieds, rendez-vous sur tsa.gov/travel/security-screening/whatcanibring/food.

5. Réservez votre voyage en train maintenant. La semaine de Thanksgiving est la plus occupée de l’année pour Amtrak.

Dans tout le système, “l’achalandage a récupéré jusqu’à 80% de la normale et nous avons vu des conditions de rupture de stock sur certains trains de la saison de Thanksgiving dans le réseau Amtrak Midwest”, ont déclaré des responsables dans un communiqué.

Le chemin de fer de passagers a ajouté plus de trains le matin de Thanksgiving et pendant les vacances jusqu’au 28 novembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur amtrak.com/home.

https://www.dailyherald.com/news/20221122/five-tips-to-help-navigate-your-thanksgiving-travel-plans