Tout est prêt pour l’année à venir avec votre ensemble de résolutions? Mais vous l’avez peut-être aussi fait dans le passé, puis au milieu de l’année, vous l’avez simplement arrêté… Eh bien, nous avons tous été là!

Pour vous en tenir à la résolution de votre nouvel an, nous avons cinq conseils qui peuvent être très utiles. Regarde…

Choisissez quelque chose de nouveau pour vous

Pour tout ce qui est nouveau, vous êtes susceptible de faire plus d’efforts et d’apprendre avec un intérêt moindre, alors choisissez quelque chose que vous n’avez jamais fait auparavant. Cela vous donne l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau et de découvrir vos intérêts.

Suivez vos progrès

Vérifiez vos progrès toutes les quelques semaines pour prendre note du chemin parcouru et du temps restant. Par exemple, si vous prévoyez de perdre du poids, fixez-vous une barre minimale là où vous vous voyez cette année et continuez à suivre vos progrès. De cette façon, vous resterez motivé et vous vous en tiendrez à votre plan.

Récompense toi

Au fur et à mesure que vous atteignez vos jalons en cours de route, n’oubliez pas de vous récompenser. Cela vous fera vous sentir bien d’apprécier les efforts que vous avez déployés et vous attendez la prochaine récompense.

Partenaire avec un ami

Il est toujours agréable d’avoir quelqu’un en partenariat pour une tâche que vous vous assignez. Associez-vous à un ami ou à un être cher et aidez-vous à dépasser les limites. Une saine concurrence va très loin…

Être réaliste

Soyez pratique et réaliste lors du choix de vos résolutions. Ne choisissez pas quelque chose qui ne vous convient pas. Fixez une barre réalisable et une fois que vous y êtes, vous pouvez aller de l’avant étape par étape.