Alors que nous aimons tous célébrer l’hiver pour la joie de Noël qu’il apporte, il faut admettre que l’hiver fait des ravages sur notre peau s’il n’est pas bien entretenu.

Les mères sont la plupart du temps tellement attachées à plusieurs choses qu’elles ont souvent du mal à se presser à temps pour les soins de la peau. Et avec la situation pandémique qui bat son plein, le travail à domicile, la prise en charge des enfants, ainsi qu’une centaine d’autres tâches ménagères occupant les mères, les soins de la peau passent le plus souvent au second plan.

Nous vous présentons aux mamans occupées 5 conseils de soin d’hiver pour une peau saine et éclatante.

1. Exfoliation indispensable: Souvent en raison du froid, nous avons tendance à sauter cette étape cruciale. Mais l’exfoliation est aussi importante que l’hydratation. Deux fois par semaine, assurez-vous d’éliminer les tissus morts en exfoliant votre visage, votre cou, vos mains, vos jambes, vos lèvres. Vous pouvez opter pour des packs exfoliants naturels et doux tels que:

huile de coco, huile d’amande et sucre

caillé, farine de riz ou farine de pois chiches

miel, citron et sucre

2. Améliorez les hydratants dans votre routine:

Pour obtenir une peau douce et souple, gardez votre peau hydratée avec une quantité suffisante d’hydratants. Appliquez fréquemment une crème hydratante épaisse. Si vous appliquez une crème hydratante uniquement après le bain et avant de vous coucher, vous devez augmenter la fréquence. Vous pouvez opter pour une crème hydratante à base de gel ou de crème en fonction de votre type de peau. Vous pouvez également utiliser des crèmes pour bébé à cette fin. Utilisez de l’huile avant d’appliquer l’humidité pour piéger l’humidité.

3. Utilisez des huiles essentielles: Une merveilleuse façon d’apaiser et de rajeunir votre peau est de masser les huiles essentielles enrichies des bienfaits de la plante. Faites-vous tremper dans le bel arôme émouvant de l’huile essentielle et laissez votre peau tirer sa nutrition. L’huile de jojoba, l’huile de lavande et les huiles de romarin sont excellentes pour la peau. Et le massage aide à stimuler la circulation sanguine, donnant ainsi à votre visage un éclat sain.

4. Optez pour des masques faits maison et des produits bio:

La plupart du temps, la peau est endommagée en raison de la surutilisation de produits chimiques. Dans notre emploi du temps chargé, nous avons souvent tendance à opter pour des produits facilement disponibles pour obtenir un soulagement immédiat. Mais il est important de passer à des remèdes naturels et biologiques pour protéger votre peau contre d’autres dommages. Utilisez de l’huile de coco, de l’huile d’olive, de la glycérine, de l’aloe vera. Utilisez des tranches de concombre ou de pomme de terre sur vos yeux pour retrouver leur éclat.

Ne jetez pas les sachets de thé vert et réutilisez-le plus tard pour le frotter sur votre visage et votre cou. Il prend soin de votre peau avec des antioxydants et la garde tonique.

5. Utilisez de l’eau tiède: Il est toujours conseillé d’utiliser de l’eau tiède au lieu de douches chaudes. La peau a tendance à devenir plus sèche avec de l’eau chaude. Aussi, buvez de l’eau tiède et gardez votre corps hydraté de l’intérieur. Utilisez un humidificateur si possible pour assurer le niveau d’humidité dans l’air autour de la pièce.

L’hiver vous oblige à prendre un soin particulier à votre peau pour lutter contre le temps rude et glacial. Suivez ces conseils simples et bénéfiques et donnez à votre peau l’amour dont elle a tant besoin.