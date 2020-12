Les soins de la peau sont un besoin vital pour tous les sexes, même si les hommes n’y prêtent pas autant d’attention que nécessaire. Les hommes semblent généralement plus enclins au renforcement musculaire et à la forme physique générale. Prendre soin de la peau, cependant, est très essentiel après une séance d’entraînement intense, pour les hommes.

Prendre la douche

Un entraînement intensif dans une salle de sport brûle beaucoup de calories, mais produit également beaucoup de sueur et d’huiles. Les bactéries et les champignons sont connus pour se développer sur des surfaces humides. Ceux-ci peuvent causer des problèmes de peau comme l’acné ou d’autres infections fongiques. La douche aide également à éliminer la saleté, les sels et l’huile qui s’accumulent sur notre corps et bloquent les pores de la peau après une séance d’entraînement. Assurez-vous simplement de vous rafraîchir un peu avant de monter.

Nettoyant pour le corps et le visage

Lorsque vous allumez le bouton de douche, il est conseillé d’utiliser un nettoyant pour le corps ou un gel douche et un nettoyant pour le visage qui peuvent aider à nettoyer la saleté, les sels et l’excès d’huile accumulés par la peau pendant une séance d’entraînement. Se laver le visage après une séance d’entraînement permet également d’éliminer les cellules mortes de la peau. Idéalement, les lavages doivent être exempts de produits chimiques. Il existe de nombreux produits de soins de la peau biologiques pour les hommes.

Changer ces vêtements de gym

Toute séance d’entraînement dédiée provoquera beaucoup de transpiration. Ces sueurs s’accumulent sur nos vêtements. S’ils ne sont pas nettoyés correctement, ils provoqueront des infections cutanées, en dehors de la puanteur due à la croissance bactérienne. Il est donc conseillé de garder une chemise et un pantalon frais et des vêtements intérieurs dans le sac de sport, avec une serviette propre.

Boire beaucoup d’eau

Lorsque nous faisons de l’exercice, les vaisseaux sanguins de nos muscles se dilatent. Notre température corporelle augmente. Nos pores cutanés libèrent de l’eau accumulée sous forme de sueur pour réduire l’excès de température. Finalement, nous avons tendance à nous déshydrater dans une certaine mesure. Pour nous réhydrater, nous devons boire une grande quantité d’eau.

Crème hydratante

Les hydratants aident à restaurer l’hydratation de la peau après la douche. Les produits à base d’ingrédients biologiques peuvent aider à restaurer la tonicité de la peau et sa santé globale.