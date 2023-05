Cinq comédies de la BBC reviendront dans une énorme refonte alors que de nouvelles émissions majeures sont annoncées

LA BBC a révélé une énorme gamme d’émissions comiques – avec cinq séries de retour et cinq nouvelles en route.

Bad Education, qui mettait autrefois en vedette Jack Whitehall et a même engendré son propre film, est de retour pour une quatrième série en six parties.

Mandy, mettant en vedette Diane Morgan dans le rôle de la zone sinistrée du tabagisme en chaîne, reviendra également.

L’évitement de Romesh Ranganathan, qui suit la vie de la famille dysfonctionnelle Nadar, doit également revenir.

Peacock a eu un pilote réussi en trois parties avec l’entraîneur personnel Andy Peacock et obtient maintenant une série complète.

Enfin, le sketch d’Ellie White et Natasia Demetriou Ellie & Natasia sera de retour pour six autres épisodes.

Le directeur de la comédie de la BBC, Jon Petrie, a révélé la nouvelle aujourd’hui au Corporation’s Comedy Festival à Cardiff.

Il a déclaré: «La BBC reste le plus gros investisseur dans le contenu comique original au Royaume-Uni.

« Nous sommes si fiers de la profondeur et de la gamme de nos offres qui défendent la créativité britannique et je suis ravi d’annoncer cinq nouveaux spectacles et cinq séries de retour très appréciées. »

Parmi les émissions diffusées pour la première fois figurent une comédie de David Mitchell intitulée Ludwig.

Est-ce que je te mentirais ? star joue un homme qui assume l’identité de son jumeau identique après sa disparition.

Ailleurs, Spent met en vedette Michelle de Swarte dans le rôle de Mia, une ancienne mannequin de défilé qui est partie en fuite.

Il y a aussi la sitcom familiale Things You Should Have Done créée par Lucia Keskin et Dinosaur, avec Ashley Storrie en tant que femme autiste invitée à être la demoiselle d’honneur de sa meilleure amie.

Mammoth met en vedette Mike Bubbins en tant que professeur d’éducation physique qui aurait été tué dans une avalanche lors d’un voyage scolaire en 1979, mais ramené d’entre les morts et retourné dans une école de la ville moderne de Cardiff.

L’humoriste a promis : « De gros fous rires, d’un gros personnage. Avec une assez grosse moustache.

