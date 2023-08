Cinq clés pour que les Mariners de Seattle deviennent l’équipe la plus chaude de la MLB

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Pendant les quatre premiers mois de la saison, les Mariners ont été embourbés dans la médiocrité.

Maudit avec une traction apparemment magnétique à 0,500, Seattle avait suffisamment de pièces productives en place pour éviter une chute totale, mais pas assez pour trouver un groove. Jusqu’en juillet, pas de victoire ou séquence de défaites prolongée au-delà de quatre matchs. C’était un yo-yo constant de chaud et de froid qui maintenait les Mariners à la périphérie de l’image des séries éliminatoires, mais jamais au centre de celle-ci. Pas plus tard que le 24 juillet, leurs cotes éliminatoires FanGraphs assis à 11,6 % suite à un défaite déchirante dans le Minnesota. Ils étaient à 5,5 derrière la troisième place de joker AL, à 8,5 matchs de la première place dans l’AL West, et la plupart, à juste titre, 50-50 sur la saison.

Moins d’un mois (et 20 victoires lors de leurs 25 derniers matchs) plus tard, et les Mariners ne ressemblent plus à une équipe moyenne. Après avoir terminé son premier balayage de la division Astros depuis qu’Edwin Díaz a clôturé quatre matchs consécutifs retour en août 2018Seattle (70-55) s’est catapulté non seulement dans une place de joker, mais fait également pression pour le titre AL West.

Avec six semaines restantes dans la saison régulière, voici cinq choses que vous devez savoir sur l’équipe la plus chaude du baseball.

1. Minute Maid Park une maison des horreurs n’est plus ?

En tant qu’étalon-or de la Ligue américaine pendant la majeure partie de la dernière décennie, les Astros ont battu tout un tas d’équipes ces dernières années à un degré impressionnant. Mais en ce qui concerne les résultats déséquilibrés, les difficultés de Seattle dans Houston en particulier avait apparemment atteint un degré insondable d’incompétence. De 2019 à 2022, aucune équipe de la MLB n’a perdu plus de matchs dans le stade de baseball d’un adversaire que les Mariners au Minute Maid Park. Pour être clair, ils sont allés 7-30 avec un différentiel de -131 points – et cela n’inclut même pas les deux défaites étroites dans les jeux 1 et 2 de l’ALDS 2022. Même si Seattle est devenu un candidat aux séries éliminatoires en 2021 et a finalement atteint octobre en 2022, réussir à Houston semblait une tâche impossible.

Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Les Mariners en ont remporté trois sur quatre à Houston début juillet, même si c’était avec José Altuve et Yordan Alvarez toujours sur l’IL. Après avoir balayé Houston le week-end dernier avec Altuve et Álvarez dans l’alignement, Seattle a terminé l’année 6-1 à Minute Maid et a amélioré sa note globale de la saison à 8-2. C’était une série de déclarations pour dire le moins. La plus grande étape, bien sûr, serait de le reproduire en octobre. Mais trouver un succès aussi catégorique à Minute Maid de tous les endroits a été un regain de confiance indéniable pour une équipe qui a pris son envol au bon moment. Un match de trois matchs à Seattle entre ces deux métiers à tisser fin septembre, et cela pourrait avoir des implications massives sur l’image des séries éliminatoires.

2. Le radiateur historique de Julio

Vous avez probablement vu les gros titres sur la séquence épique de Julio Rodríguez au cours de la semaine dernière, qui comprenait un record de la MLB de 17 coups sûrs en quatre matchs, mais il est crucial de reconnaître que le joueur de 22 ans se réchauffe depuis un certain temps maintenant. Les 200 wRC+ de Rodriguez depuis le 22 juillet se classent sixièmes dans les majeures tandis que ses 2,3 fWAR amassé au cours de cette période se classe au deuxième rang (derrière Bobby Witt Jr.) et l’a propulsé dans le top 10 des joueurs de position pour la saison. Le fait que sa séquence de succès ait été transférée de Kansas City contre l’un des pires équipes de lanceurs du baseball à Houston, face à certains des bras les plus durs de l’AL, était un excellent rappel de la puissance supersonique du talent de J-Rod quand il le ressent vraiment. Quand les meilleurs joueurs du monde sont dans la zone, la qualité de l’adversaire n’a pas d’importance ; les joueurs du calibre de Rodríguez trouveront un moyen d’avoir un impact sur le match.

Julio Rodríguez des Mariners dirige l’équipe de la semaine de Ben

Il était injuste pour les Mariners de compter sur Rodríguez pour poursuivre sa campagne de recrue sensationnelle avec une saison tout aussi spectaculaire afin de couvrir d’autres trous flagrants sur la liste. Il a pris ses morceaux pendant les premiers mois et sa discipline de plaque reste quelque peu volatile, mais Rodríguez répond en effet aux attentes absurdes placées sur lui pour sa deuxième saison. Sa récente série historique de hits a mis sa batte sous les feux de la rampe, mais c’est le jeu complet du voltigeur central – une force de bras d’élite, une vitesse époustouflante sur les bases et une défense de calibre Gold Glove à une position que personne ne pensait qu’il aurait jamais jouer en tant que prospect – cela le rend si spécial.

3. Julio n’est pas le seul à frapper

C’est quand même du baseball, non ? Contrairement à d’autres sports où les individus peuvent mettre toute une équipe sur le dos en route vers des victoires, les grandes ligues ont besoin de plus d’une superstar qui prend feu pour commencer à grimper au classement. Rodríguez mène peut-être la charge, mais l’offensive des Mariners a collectivement pris vie d’une manière étonnante. Depuis le 1er juillet, seuls les Braves – qui pourraient se vanter de la meilleure attaque de tous les temps – ont une équipe wRC + supérieure à La marque de Seattle de 125 . Ty France et Eugenio Suárez ont enfin commencé à accumuler des coups sûrs et des points produits comme ils l’ont fait pendant une grande partie de 2022, tandis que des acteurs comme Dylan Moore et Cade Marlowe ont livré plusieurs coups sûrs alimentant des retours spectaculaires et des victoires tardives.

Teoscar Hernández a récompensé Seattle pour s’être accroché à lui à la date limite des échanges, affichant un .941 OPS en août. L’arrêt-court JP Crawford connaît également la meilleure saison offensive de sa carrière, et il est sorti de la liste des blessés juste avant la défaite 14-2 des White Sox lundi après avoir raté 11 matchs en raison d’une commotion cérébrale. C’est un très bon joueur à récupérer alors que les choses vont déjà plutôt bien.

4. La force est toujours le personnel

Pour une surprise aussi agréable que l’alignement ait été ces dernières semaines, le meilleur espoir de Seattle pour une course profonde en séries éliminatoires est principalement enraciné dans un personnel de lanceurs incroyablement profond qui a largement fait son travail toute l’année. Malgré la perte de Robbie Ray à cause de la chirurgie de Tommy John en avril et la base du personnel Marco Gonzales étant limité à seulement 10 départs avant de rejoindre Ray sur l’IL en mai, les lanceurs partants des Mariners se classer parmi les meilleurs de la ligue en ERA (sixième), FIP (troisième), WHIP (premier), K-BB% (troisième) et fWAR (quatrième).

Luis Castillo est la tête d’affiche depuis son arrivée via le commerce l’été dernier, mais c’est l’émergence de George Kirby, 25 ans, et de Logan Gilbert, 26 ans, dans des forces de première ligne tout aussi intimidantes qui font de cette rotation un tel séparateur pour Seattle. Ajoutez les droitiers recrues Bryce Miller et Bryan Woo, qui ont plus que tenu le coup lors de leur première tentative dans les grandes ligues et il n’y a tout simplement pas de point faible à exploiter pour les adversaires au cours d’une série.

Le lancer de départ est ce qui a largement maintenu Seattle à flot au cours de sa première mi-temps médiocre. Maintenant que l’attaque a commencé à rattraper son retard, les splendides efforts continus des partants ont abouti à beaucoup plus de victoires. Si les Mariners peuvent finalement atteindre à nouveau les séries éliminatoires, peu d’équipes peuvent égaler cette profondeur d’options de lancer. Cependant, la pression restera sur la rotation pour aller plus loin dans les matchs puisque l’enclos des releveurs n’est pas aussi profond qu’il y a un mois. À propos de ça …

5. Trading Sewald plie l’enclos des releveurs mais ne le casse pas

Attendez une minute : les Mariners n’ont-ils pas échangé leur plus proche à la date limite ? N’était-ce pas le signe d’une équipe allant dans le sens inverse d’octobre ?

Au-delà de la réaction curieuse des fans et des observateurs neutres, la décision de Seattle d’échanger Paul Sewald à la date limite n’était pas particulièrement populaire en interne. Même au milieu de cette récente séquence chaude, des chefs d’équipe comme Cal Raleigh admettent publiquement que traiter avec Sewald n’a pas rendu le club-house particulièrement chaleureux et flou à l’époque.

Pourtant, le commerce de Sewald était clairement un risque calculé que le front office jugeait digne de prendre à la fois à court et à long terme. Ils ont décidé que la valeur de Sewald en tant que puce commerciale utilisée pour améliorer la profondeur de l’attaque l’emportait sur sa valeur dans un enclos des releveurs qui comportait déjà deux bras de calibre plus proche à Andrés Muñoz et Matt Brash aux côtés d’une multitude sous-estimée d’options fiables à fort effet de levier. Et donc, un accord a été conclu.

Cela ne rend pas moins décevant de voir Sewald partir – à la fois pour les fans et ses propres coéquipiers – mais la performance de Seattle ces dernières semaines a largement contribué à valider la décision d’exécuter un échange aussi controversé. Ce n’est pas seulement J-Rod et l’attaque qui ont aidé les Mariners à remporter des victoires depuis la date limite – ils ont continué à obtenir des performances exceptionnelles du corps de secours sans Sewald en cours de route. Avec Sewald, l’enclos des Mariners s’est classé quatrième en ERA (3,64) au cours des quatre premiers mois de la saison. Au cours des trois semaines qui ont suivi l’échange, la MPM de 2,52 des releveurs de Seattle se classe cinquième tandis que leur 3.20 FIP est en tête du baseball . Muñoz et Brash ont fourni une poignée d’arrêts chacun, tandis que des réussites de développement comme Gabe Speier et Justin Topa ont continué à livrer dans des endroits à fort effet de levier comme ils l’ont fait tranquillement toute l’année.

La victoire de dimanche à Houston pour clôturer le balayage était une parfaite synthèse de la nouvelle recette du succès. Poussé à l’action de manière inattendue dans la troisième manche lorsque le droitier recrue Emerson Hancock a quitté le match avec une blessure à l’épaule, le gaucher Tayler Saucedo – il de l’ERA 2,13 en 38 apparitions jusqu’à présent – ​​est entré et a eu du mal, accordant cinq courses sans enregistrer une sortie. Cela a ouvert la porte aux Astros pour revenir dans un match qu’ils menaient autrefois 6-0. Mais après le départ de Saucedo, six autres releveurs des Mariners se sont combinés pour étouffer la formation des Astros pendant les six manches restantes pour assurer une victoire 7-6. Même dans un match où son enclos aminci a été étiré à sa limite, Seattle a prévalu.

Pendant ce temps, le voltigeur Dominic Canzone – acquis de l’Arizona dans le cadre du package Sewald – a livré son premier match à quatre coups sûrs en carrière pour rythmer l’attaque.

Y aura-t-il des moments où les Mariners rateront Sewald lors de matchs serrés plus tard? Certainement. Mais il est difficile d’argumenter contre la logique et les considérations de construction de la liste lors de l’évaluation de l’accord. La façon dont les retombées de ce commerce affecteront l’équipe pour le meilleur ou pour le pire restera un scénario clé pour Seattle, non seulement pour le reste de cette saison, mais pour les années à venir. Jusqu’ici, cependant? Ça a l’air plutôt bien.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur X @j_shusterman_.