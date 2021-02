Cinq choses que les nouveaux parents devraient savoir

Etre parents pour la première fois n’est pas une tâche facile car ils n’y sont généralement pas préparés et les surprises peuvent être terrifiantes. Les nouveaux parents doivent comprendre les bases de la parentalité et réduire certaines habitudes néfastes pour le bien de l’enfant. Vous trouverez ci-dessous cinq suggestions clés pour les nouvelles mères et les nouveaux pères.

Attendez-vous à la douleur

Lors de l’accouchement naturel, le bébé doit être poussé hors du canal génital. Cela implique l’étirement des muscles et des tissus, ce qui provoque des sensations de picotements et de crampes appelées douleurs du travail. C’est normal. Des médicaments et des exercices sont disponibles pour réduire la douleur.

Massages périnéaux

Les muscles périnéaux forment le plancher pelvien et sont situés entre les organes génitaux et le rectum. Pour réduire le risque de déchirure du périnée pendant l’accouchement, il est conseillé aux femmes enceintes de masser le périnée 1 à 2 fois par semaine, 34 semaines après le début de la grossesse. Le massage peut être fait par la femme enceinte elle-même ou par son partenaire.

Créer des liens avec le bébé

La proximité physique entre une mère et son nouveau-né est essentielle. Le bébé se sent en sécurité et aimé, ce qui crée un attachement émotionnel positif qui est vital pour le développement de l’enfant. Les deux parents devraient participer à cette belle activité ensemble.

Préparez-vous aux changements

Nausées, vomissements, brûlures d’estomac, constipation et maux de tête, entre autres inconforts, feront partie de la grossesse. Après la grossesse, la douleur survient lorsque l’utérus retrouve sa taille normale. Les parents doivent également être prêts à passer des nuits blanches car le nourrisson pleurera à cause de la faim ou des coliques, dues aux gaz. Ils mouillent et défèquent également sur le lit et peuvent souffrir d’indigestion. Les nouveaux parents doivent être patients face à ces défis temporaires.

Freiner fumer et boire

Les mères qui fument peuvent donner naissance à des nourrissons présentant une insuffisance pondérale, susceptibles de développer des infections respiratoires. La nicotine entrant dans la circulation sanguine du nourrisson par le lait maternel affectera son sommeil. Le tabagisme parental augmente également le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et de cancers de moins de 5 ans. La consommation d’alcool pendant la grossesse peut nuire à la croissance du bébé, affecter son système nerveux, provoquer des anomalies congénitales et réduire ses capacités cognitives.