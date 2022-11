Cinq choses à surveiller lors de la finale de la saison 2022 pour les Huskies – Shaw Local

DeKALB – NIU et Akron se rencontrent samedi pour clôturer la saison des deux équipes, les Huskies cherchant à terminer sur une victoire après une défaite 29-23 contre Miami la semaine dernière.

Les Huskies (3-8, 2-5) ont été 0 en 9 sur les troisièmes conversions dans la défaite la semaine dernière, ramenant leur fiche à 3-8 au total et 2-5 dans la conférence. Akron (1-9, 0-6) a vu son match contre Buffalo reporté en raison des 4 pieds de neige dans le nord de l’État de New York. Il se jouera le 2 décembre.

Le coup d’envoi est à 12h30 samedi sur ESPN +.

À propos des fermetures éclair

Akron entre dans le match avec l’avant-dernière offensive de la ligue, marquant 19,5 points par match. Les 36,7 points par match qu’ils abandonnent sont les pires du MAC.

Les Zips ont la pire attaque au sol de la ligue avec 82,3 verges par match – la seule équipe du MAC avec une moyenne de moins de 100 verges au sol par match. Ils sont également les plus faibles de la ligue en efficacité contre la passe.

Cependant, ils passent bien le ballon. Les Zips sont deuxièmes de la ligue avec 283,1 verges par match, et le quart-arrière DJ Irons est le deuxième passeur du MAC avec 2 606 verges, 10 touchés et sept interceptions. Shocky Jacques-Louis mène la ligue pour les réceptions par match et a 65 attrapés pour 800 verges et deux scores. Alex Adams a 49 attrapés ou 688 verges et six scores.

Trois scénarios à suivre

1. Les équipes spéciales recherchent une semaine de rebond

L’entraîneur Thomas Hammock a déclaré que les équipes spéciales avaient commis des erreurs coûteuses. La chose la plus importante a été dans le match de retour de botté de dégagement, où de courts bottés de dégagement dans les airs ont rebondi et se sont transformés en mauvaise position sur le terrain pour les Huskies. Cinq fois mercredi, ils ont commencé à l’intérieur de leur propre ligne de 15 mètres. Deux fois, ils sont partis de leur propre 3, et l’un d’eux s’est transformé en sécurité, les premiers points pour Miami.

La situation a été exacerbée par l’absence de Cole Tucker, le receveur principal de DeKalb qui gère les retours de dégagement. Freshman Dane Pardridge a commencé comme retourneur de botté de dégagement, puis Kacper Rutkiewicz a pris le relais.

“Je sais que Cole n’a pas eu beaucoup de retours, mais sa valeur d’attraper le football et de sauver la position sur le terrain est grande”, a déclaré Hammock. «Nous avons utilisé Dane au début, il a eu son moment de première année ou autre. Il grandira à partir de ça. Puis Kaper. Nous devons être capables d’aligner le ballon, ne laissez pas le ballon ou nous serons reculés.

Hammock a également déclaré qu’il y avait quelques problèmes dans le jeu de punting avec le long vivaneau Isaac Hatfield et le parieur Tom Foley. Il a dit qu’étant donné la force avec laquelle ils ont joué toute l’année, il a dit qu’il s’attend à ce que les deux rebondissent.

“Le ballon était plus lourd que ce qu’il est normalement à cause de l’humidité et je pense que cela a joué un rôle dans sa psyché”, a déclaré Hammock. «Je pense que cela l’a un peu touché. Il a eu un claquement errant et la prochaine fois a laissé tomber un claquement. Mais Isaac Hatfield, Tom Foley ont fait un travail phénoménal toute la saison. Ce match passé, les éléments et la météo, cela a joué un rôle pour qu’ils ne sortent pas et n’exécutent pas la façon dont ils ont exécuté toute l’année. Mais je ne pourrais pas être plus fier de ces gars-là. … Un match ne les définira pas et je sais qu’ils répondront de la bonne manière cette semaine.

2. Hammock : Découvrez ces derniers jeux clés

Hammock a déclaré qu’il n’était pas sûr que le véritable quart-arrière de première année Nevan Cremascoli ait même effectué cinq répétitions au camp d’entraînement cette année. Il a été le partant des trois derniers matchs et est probablement le partant samedi.

Cet écart d’expérience est ce qui, selon Hammock, a coûté cher aux Huskies cette année, avec des joueurs poussés dans des endroits sans assez de représentants.

“Cela a été notre histoire”, a déclaré Hammock. « Ce ne sont pas nos blessures. Ce sont les gars qui ont été jetés dans des rôles qu’il faut du temps pour acquérir de l’expérience.

Hammock a également cité JJ Lippe comme exemple de cela. Il a joué toutes les positions sur la ligne cette année après avoir commencé chaque match à la garde droite l’an dernier. En le croisant dans la salle l’autre jour, Lippe a dit à son entraîneur “J’ai finalement bien joué”.

Il était de retour à la garde droite mercredi.

“Quiconque connaît le jeu en ligne offensive sait que vous ne vous entraînez pas à chaque endroit à l’entraînement”, a déclaré Hammock. «Vous pratiquez la seule position que vous jouez. Il était enfin à un endroit… où il se sentait à l’aise. C’est un peu l’histoire de notre saison.

3. Les Huskies cherchent à s’améliorer au troisième essai, même si mathématiquement ils ne peuvent pas faire pire

Malgré 365 verges d’attaque totale contre Miami, les Huskies étaient 0 en 9 sur les troisièmes tentatives. Hammock a déclaré qu’une partie du problème était des situations de troisième essai ingérables – seulement un tiers et moins de 4, et quatre de moins de troisième et 10.

“Nous avons eu environ trois ou quatre troisièmes essais qui manquaient peut-être de quelques pouces”, a déclaré Hammock. “Shemar a attrapé le ballon, troisième et 15, l’a attrapé à 14. Vous devez aller verticalement et le diviser. Ensuite, nous avons eu quelques courses qui ont manqué de peu.

Rutkiewicz a déclaré que l’équipe s’était bien comportée offensivement lors d’autres essais et qu’elle avait besoin de ce niveau de jeu lors du troisième essai.

“Nous avons eu les bons appels”, a déclaré Rutkiewicz. « Tout se résume à l’exécution. Nous avons bien exécuté jusqu’au troisième essai, c’est là que nous n’étions pas très bons.

Le pouls des fans

Qui remportera le match de la semaine prochaine entre NIU et Akron ? – Gobbleward Cranrifio (@DDCEddieCarifio) 18 novembre 2022

Une analyse

Hammock a souligné qu’à l’approche de cette année, seuls deux quarts-arrière avaient pris des clichés dans des situations de match du programme – Rocky Lombardi et Ethan Hampton. Ce nombre avant le camp l’année prochaine sera de quatre, Justin Lynch et Nevan Cremascoli voyant une tonne de temps de jeu après les blessures de Lombardi et Hampton. Bien sûr, le portail de transfert occupe une place importante et Hammock a déclaré que vous deviez continuer à recruter votre propre équipe. Il a dit qu’il était naturel qu’il y ait des gars qui veuillent aller quelque part et jouer, et ensuite vous “serrez leur la main et leur souhaitez le meilleur”. Hammock a déclaré qu’il y avait un noyau de gars dont ils avaient besoin et qu’ils voulaient, et si quelqu’un a l’opportunité de jouer plus, le personnel comprend que cela fait partie du processus et ils le comprennent parfaitement. La façon dont cela se déroulera pour l’équipe sera très intéressante avant la saison prochaine, non seulement pour le quart-arrière, mais aussi pour le porteur de ballon.