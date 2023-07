Cinq choses à surveiller dans le monde des affaires canadien au cours de la semaine à venir :

Conférence Australie-Canada

Le Forum sur le leadership économique Australie-Canada s’ouvre lundi soir à Toronto. La réunion de cette année se concentre sur la durabilité, la reprise et la croissance post-pandémique. Le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne et Kristy McBain, ministre australienne du Développement régional, des Gouvernements locaux et des Territoires, participeront à une conversation au coin du feu lors de la réception de la conférence mardi.

Données économiques de mai

L’image de la façon dont l’économie s’est comportée en mai deviendra un peu plus claire avec une paire de rapports de Statistique Canada cette semaine. L’agence publiera lundi son rapport sur le commerce de gros pour le mois de mai, suivi de sa lecture des ventes au détail pour le mois vendredi.

Gains

PrairieSky Royalty devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la fermeture des marchés lundi et tenir une conférence téléphonique avec les analystes mardi matin. La société de camionnage Mullen Group Ltd. doit publier ses résultats avant l’ouverture des marchés jeudi, tandis que Choice Properties Real Estate Investment Trust prévoit de publier ses résultats après la fermeture des marchés ce jour-là.

Inflation

Statistique Canada publiera sa dernière lecture de l’inflation mardi lors de la publication de son indice des prix à la consommation pour juin. Le rythme annuel de l’inflation a ralenti à 3,4 % en mai, son rythme le plus lent depuis juin 2021 et en baisse par rapport à un taux annuel de 4,4 % en avril. Le rapport sur l’inflation intervient après que la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur à 5 % alors qu’elle s’efforce de ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

Mises en chantier

La Société canadienne d’hypothèques et de logement publiera mardi son rapport mensuel sur les mises en chantier de juin. Le taux annuel de mises en chantier en mai s’est établi à 202 494 unités, en baisse par rapport à 261 357 unités en avril.

La Presse canadienne

