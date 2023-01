Cinq choses à savoir sur le nouveau Congrès

Mais alors que de nombreuses personnes qu’il a approuvées ont perdu leurs courses basées dans l’État (l’ancien présentateur de télévision Kari Lake en Arizona; l’officier militaire à la retraite Doug Mastriano en Pennsylvanie), il y a encore près de 150 personnes au nouveau Congrès fédéral qui ont suggéré que la victoire de Biden était truquée. La plupart d’entre eux ont été réélus: de la militante des droits des armes à feu du Colorado Lauren Boebert à son compatriote d’extrême droite républicain de Floride Matt Gaetz. Et quelques nouveaux visages qui les rejoindront. Le plus en vue est le capital-risqueur et Hillbilly Élégie l’auteur JD Vance, qui a affirmé que les élections de 2020 avaient été volées à Trump, et représentera désormais l’Ohio au Sénat. L’ancien assistant de Trump, Max Miller, qui a aidé à planifier le rassemblement du 6 janvier qui a précédé l’attaque incendiaire contre le Capitole américain, a également remporté sa course dans l’Ohio et siègera désormais à la Chambre des représentants. L’emprise des républicains sur le pouvoir encouragera les enquêtes sur les démocrates et autres. Le nouveau président de la Chambre devra équilibrer les demandes extrémistes d’enquêtes et de guerres culturelles avec les besoins de leadership de son parti. Signe révélateur, Kevin McCarthy a accepté d’affaiblir son propre pouvoir pour gagner le soutien nécessaire des représentants d’extrême droite. Il y aura une rafale d’enquêtes. Alors que la “vague rouge” républicaine ne s’est pas matérialisée à mi-mandat, le parti a remporté de justesse suffisamment de sièges pour détenir la majorité à la Chambre. Cela lui donne le contrôle de comités clés et le pouvoir de lancer plusieurs enquêtes contre les démocrates. James Comer, le meilleur républicain du comité de surveillance de la Chambre, a déjà promis d’enquêter de manière agressive sur les transactions financières du fils de Biden, Hunter, que les républicains accusent depuis longtemps de profiter des rôles de son père en tant que sénateur et vice-président de Barack Obama.

Les républicains ont également suggéré qu’ils pourraient examiner le retrait bâclé d’Afghanistan en août 2021, au cours duquel 13 militaires ont été tués par un kamikaze à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul alors que les Américains et les Afghans cherchaient à évacuer le pays récupéré par les talibans. Chargement L’ancien conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, est également susceptible d’être interrogé dans le cadre d’une enquête sur la propagation du COVID-19 depuis la Chine, tout comme le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, que certains républicains veulent destituer à cause de la crise croissante aux États-Unis. Frontière du Mexique. Elle sera plus diversifiée qu’elle ne l’a jamais été : La politique est souvent connue comme étant à prédominance « pâle, masculine et périmée », mais le vent tourne progressivement dans les couloirs du pouvoir sur Capitol Hill. En plus des membres plus jeunes, il y aura un nombre record de Latinos – 34 démocrates et 11 républicains à la Chambre des représentants – ainsi que plus d’Américains d’origine asiatique et d’insulaires du Pacifique, plus de femmes noires et plus ouvertement de membres LGBTQ.

Parmi les démocrates, un changement notable a été l’élévation de Hakeem Jeffries, qui a été élu à l’unanimité le mois dernier pour remplacer Nancy Pelosi en tant que chef du parti à la Chambre. Cela fait du New Yorkais de 52 ans le premier Noir américain à occuper un poste aussi élevé. La démocrate de première année Becca Balint sera la première femme et personne ouvertement homosexuelle à représenter le Vermont – le dernier État à élire une femme au Congrès – et l’ancien maire démocrate Robert Garcia de Californie deviendra le premier immigrant LGBTQ élu. Le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries. Le crédit:PA Chez les républicains, les victoires de John James au Michigan et de Wesley Hunt au Texas porteront à cinq le nombre total de républicains noirs au Congrès, le plus depuis 1877. Il y a un fabuliste à la Chambre. Les politiciens sont connus pour déformer les faits, mais le républicain new-yorkais George Santos (un peu comme Trump lui-même) semble simplement inventer des histoires. Santos est le nouveau membre du Congrès dont la carrière politique pourrait se terminer peu de temps après son début. En effet, quelques semaines seulement après avoir été élu, Santos reçoit déjà des appels des deux côtés de l’allée pour se retirer après avoir été pris dans un tissu de mensonges.

Pendant sa campagne, l’homme de 34 ans s’est décrit comme un vétéran accompli de Wall Street qui a étudié dans des institutions réputées et qui avait un héritage juif. Il a affirmé, par exemple, qu’il était un “gestionnaire d’actifs associé” chez Citigroup et qu’il travaillait également chez Goldman Sachs, jusqu’à ce que les deux sociétés disent Le New York Times ils n’avaient aucune trace de lui. Le républicain George Santos a déclaré avoir participé à “l’embellissement du CV”. Le crédit:Poste de Washington Il a également déclaré qu’il était diplômé du Baruch College de Manhattan avec un baccalauréat en économie et en finance et qu’il avait étudié à NYU, tous deux également faux. Et il a affirmé qu’il était juif, mais lorsque des doutes à ce sujet ont également émergé, il a déclaré à une publication locale que ce qu’il voulait vraiment dire était : “Je suis catholique, mais je suis aussi juif – comme dans ‘ish’.”