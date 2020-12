La NBA, comme d’autres ligues professionnelles et universitaires, tente de réussir une saison dans des circonstances difficiles.

La NBA a terminé sa saison 2019-2020 dans un environnement semblable à une bulle et a réussi à empêcher le COVID-19 de se propager dans la mini-ville du campus Disney près d’Orlando.

Mais il n’y a pas de bulle cette saison, ce qui la rend peut-être encore plus difficile au cours d’une saison de décembre à juillet. La NBA a consulté des experts et a conçu un plan qui, selon elle, minimisera les épidémies de COVID et conduira à l’achèvement de la finale sans aucun problème majeur.

Voici cinq nouveautés de la saison NBA 2020-21:

Directives du protocole de santé / sécurité

La NBA est confrontée à une tâche monumentale: jouer 1080 matchs de saison régulière et terminer une saison alors que les équipes sillonnent le pays pendant que la pandémie COVID-19 fait rage, du moins en début de saison. Le vaccin pourrait aider à améliorer la situation si suffisamment de personnes le reçoivent pendant la saison. En dehors de cela, la NBA a rédigé un autre ensemble de protocoles complets de santé et de sécurité visant à limiter les cas de COVID-19 parmi les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel. Ce document fait 158 ​​pages – plus long que les protocoles à bulles – pour tenir compte des lignes directrices à la maison et sur la route. Seule une poignée d’équipes ouvrira la saison avec un petit nombre de fans présents.

Calendrier de 72 matchs

Parce que la saison dernière s’est terminée en octobre, la NBA voulait revenir sur un calendrier normal d’octobre à juin pour 2021-22 (sa 75e saison anniversaire). La ligue commencera le calendrier 2020-21 mardi et se terminera en juillet. C’est un revirement rapide, mais si la ligue avait attendu jusqu’en janvier, il aurait été difficile pour chaque équipe de jouer 72 matchs (plus courts que les 82 matchs réguliers) et de terminer avant les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo. La NBA ne voulait pas jouer à nouveau en plein été. À partir de maintenant, la ligue peut également profiter de la diffusion des matchs de la semaine des Fêtes et participer à au moins 70 matchs – ce qui pourrait représenter au moins 500 millions de dollars de revenus provenant de la télévision et d’autres accords de partenariat.

Grands noms / nouvelles équipes

Ce fut une courte saison morte et une courte période d’agence libre. Voici quelques-uns des grands noms qui changent d’équipes:

Gordon Hayward à Charlotte, de Boston

Russell Westbrook à Washington, de Houston

John Wall à Houston, de Washington

Dennis Schroder aux Lakers de Los Angeles, d’Oklahoma City

Montrezl Harrell aux Lakers, des Clippers

Chris Paul à Phoenix, d’Oklahoma City

Jrue Holiday à Milwaukee, de la Nouvelle-Orléans

Danilo Gallinari à Atlanta, depuis Oklahoma City

Tristan Thompson à Boston, de Cleveland

Serge Ibaka aux Clippers, de Toronto

Jerami Grant à Detroit, de Denver

Jae Crowder à Phoenix, de Miami

Avery Bradley à Miami, des Lakers

Robert Covington à Portland, de Houston

Christian Wood à Houston, de Detroit

Nouveaux entraîneurs / directeurs généraux

La NBA a vu un roulement important parmi ses entraîneurs, et quelques changements au sommet des front-offices.

Équipes avec de nouveaux entraîneurs: Indiana Pacers (dans: Nate Bjorkgren, dehors Nate McMillan); Philadelphia 76ers (entre: Doc Rivers, sort: Brett Brown); Brooklyn (entre: Steve Nash, sort: Kenny Atkinson); Chicago Bulls (entre: Billy Donovan, sort: Jim Boylen); New York Knicks (entre: Tom Thibodeau; sort: David Fizdale / Mike Miller); Los Angeles Clippers (entre: Ty Lue, sort: Doc Rivers); Houston (entre: Stephen Silas, sort: Mike D’Antoni); Oklahoma City Thunder (entre: Mark Daigneault, sort: Billy Donovan).

Nouveaux leaders au front office: Daryl Morey à Philadelphie; Arturas Karnisovas à Chicago; Leon Rose à New York; Troy Weaver à Detroit; Rafael Stone à Houston; et Monte McNair à Sacramento.

N’oubliez pas les arbitres

Ce sera une corvée de garder les arbitres en sécurité et en bonne santé alors qu’ils voyagent de ville en ville sans bénéficier d’avions privés, comme les équipes l’utilisent. Il incombera aux arbitres de suivre toutes les meilleures pratiques, et ils seront également testés quotidiennement. Monty McCutchen, vice-président / responsable de la formation et du développement des arbitres de la ligue, a déclaré que la ligue chercherait des moyens de minimiser les déplacements des arbitres. Par exemple, un arbitre peut être assigné à plus de matchs plus près de son port d’attache qu’une saison normale. En outre, la ligue a adopté le défi de l’entraîneur à plein temps après un essai d’un an en 2019-20 et a élargi son livre de règles vidéo pour inclure un regard complet et interrogeable sur les points d’éducation et les violations des règles avec des explications détaillées.