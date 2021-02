Avec les progrès exponentiels dans le domaine de la technologie et de la robotique, en particulier, il n’est pas surprenant que les robots aident maintenant la communauté médicale à effectuer des chirurgies complexes. Et tout à fait adroitement.

L’un des principaux avantages des chirurgies assistées par robot est qu’elles éliminent tout risque d’erreur humaine qui pourrait survenir en chirurgie traditionnelle. La méthode est devenue si courante qu’aux États-Unis, un chirurgien a effectué plus de 2 000 chirurgies assistées par robot. Le Dr Fernando Bayron, MD, FACS, a réalisé cet exploit l’année dernière en 2020 lorsqu’il a effectué son 2000e cas de chirurgie robotique en tant que chirurgien général, selon un rapport.

Jetons un coup d’œil à certaines des chirurgies assistées par robot qui ont eu lieu au fil des ans:

1. Le Dr Prem Nath Dogra, directeur et professeur au Département d’urologie de l’Institut des sciences médicales de l’Inde (AIIMS), a pratiqué la première chirurgie assistée par robot en Inde en 2010. La chirurgie était une «exentération antérieure robotique», ce qui signifie le prélèvement d’organes vers l’avant de la cavité pelvienne, chez une femme de 50 ans atteinte d’un cancer de l’urètre et de la vessie.

2. En 2018, le Dr Patel du Gujarat est devenu le premier chirurgien au monde à effectuer une chirurgie cardiaque assistée par robot sur un patient situé à 30 kilomètres de chez lui. Le Dr Patel contrôlait les robots via sa console et pratiquait la chirurgie télestente sur un patient qui se trouvait au bloc opératoire de l’Apex Heart Institute à Ahmedabad. La femme d’âge moyen avait subi une crise cardiaque quelques jours avant son opération. Le Dr Patel a également reçu Padma Shri et a ouvert le premier établissement en dehors des États-Unis qui effectue des procédures robotiques pour les chirurgies cardiaques.

3. Une autre chirurgie assistée par robot a eu lieu à Londres, où le chirurgien thoracique consultant Alan Kirk a prélevé le thymus d’un patient entre les poumons en 2019. La chirurgie a été réalisée à l’aide du robot Da Vinci de 2 millions de livres sterling.

4. Ce mois-ci, des médecins de l’hôpital Indraprastha Apollo de Delhi ont procédé à une chirurgie assistée par robot sur une femme de 31 ans de Kota, au Rajasthan, pour traiter une forme rare d’une maladie héréditaire – la néoplasie endocrinienne multiple de type 2A (MEN2A). Les médecins ont découvert que le patient avait développé deux tumeurs – une dans la thyroïde et une autre dans la glande surrénale. Pour réduire la quantité de saignement et assurer la précision dans un cas rare comme celui-ci, l’équipe de médecins a décidé de pratiquer une chirurgie télérobotique.

5. En 2019, le neuroradiologue canadien, le Dr Vitor Pereira, et son équipe ont réalisé la première chirurgie d’anévrisme cérébral au monde à l’aide de la robotique. Le Dr Pereira a pratiqué l’opération cruciale sur un patient de 64 ans qui avait un gros anévrisme cérébral sur le point de se rompre, ce qui aurait pu mettre sa vie en danger. À l’aide d’un système robotique, le chirurgien a placé un stent pour reconstruire l’artère et a implanté les bobines pour couper l’approvisionnement en sang de l’anévrisme.