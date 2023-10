Cinq chevaux à suivre sur Sky Sports Racing ce lundi à Windsor et Wolverhampton ! | Nouvelles des courses

Elliot David de Sky Sports Racing a cinq chevaux à surveiller lundi à Wolverhampton et Windsor.

ÉTIQUETTE DE TÉLÉPHONE – 1,50 Windsor

J’ai mentionné précédemment dans cette chronique qu’il vaut toujours la peine de bien regarder les chevaux vers le haut des poids dans ces handicaps serrés de pépinière. Dimanche, 98 des 177 (55%) courses de qualification disputées en Grande-Bretagne et en Irlande avaient été remportées par un cheval figurant dans les trois premiers poids.

Le fils de Havana Grey de Hugo Palmer revient d’une opération hongre avec une prometteuse 4ème place dans une catégorie supérieure à Goodwood, venant d’une position peu prometteuse à l’arrière n’ayant pas voyagé en début de course. Vous pourriez améliorer cette performance et il n’a donc perdu que 4-1 pour une course à Thirsk le 9 septembre ; cependant, devenu agité dans les stalles, il a couru trop vivement sur le 1 m et a probablement raté sa chance au départ.

À condition qu’il se comporte bien dans les préliminaires et consente à mieux s’installer, il est sûrement capable de s’impliquer dès cette marque de 73 jugée sur son effort de Goodwood et je pense qu’il peut rebondir sous la direction du triple champion jockey Oisin Murphy.

Il conviendra de mentionner ici Zinchenko de Jonathan Portman, qui devrait être adapté par un retour au gazon et un pas à 1 m. Portman a remporté une Nursery sur cette carte l’année dernière avec Enochdhu et aurait pu trouver une belle opportunité pour son charge lors de ses débuts avec handicap, après avoir été devancé sur 6-7f jusqu’à présent.

AIGLE DE MER – 3.20 Windsor

Il serait juste de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour la charge de William Haggas depuis son retour d’une opération hivernale sur les hongres. Faisant un retour tardif le 3 août à Goodwood, il n’a pas pu s’impliquer alors qu’il avait beaucoup à faire sur un terrain meuble avant de courir trop vivement à Newbury le 29 août.

Haggas essaie maintenant les œillères, une aide qu’il utilise à bon escient au cours des 5 dernières années, avec un taux de réussite de 25 % (13-51) avec des chevaux qui portent cette aide pour la première fois. S’ils produisaient l’effet souhaité et qu’un retour à sa forme d’il y a deux ans était imminent, sa note réduite de 82 semblerait réalisable.

Les coureurs de trois ans ont remporté 7 des 8 derniers renouvellements de cette course et je vois cette fois encore la génération classique s’affronter, avec en tête Dream Of Mischief qui a vaincu My Ambition sur ce parcours. et distance en juillet. Le tapis Haggas représente une belle alternative dans chaque sens.

FIERTÉ DE HAWRIDGE – 4.20 Windsor

L’expérience de haies a été suspendue pour le moment pour le cinq ans de Stuart Edmunds, qui revient au niveau pour la première fois depuis octobre 2022 lorsqu’il était entraîné par Rod Millman.

S’il est en mesure de retrouver la forme maintenant, il est de retour dans cette discipline, sa note actuelle de 63 est en effet sa dernière note gagnante survenue lors de son avant-dernier départ pour Millman à Ffos Las en septembre dernier. Dans cet esprit, une cote de 20-1 (au moment de la rédaction) pourrait sembler tentante pour un cheval qui devrait être adapté aux conditions ici.

Les joues habituelles portées pour les deux victoires sont conservées et bien que la forme des haies n’ait pas été à la hauteur des courses gagnantes, il y a eu des éclairs de forme suggérant que la capacité est toujours conservée.

SPECTACLE – 4.52 Windsor

Jonathan Portman semble avoir de grandes chances de victoire avec sa fille de trois ans de Golden Horn, dont la récente forme à Bath a été affranchie à la fois du vainqueur et du 3e depuis. Ce n’était qu’un deuxième départ avec handicap et comme le premier s’était déroulé sur un terrain inadapté à Sandown, c’était probablement la première fois que nous voyions quelque chose de proche de ses véritables capacités.

Il semble donc très probable que cette pouliche ait plus à donner et étant donné que malgré la force de la forme Bath, sa marque a perdu 1 livre, elle est à mon avis celle à battre ici.

CHASSEZ LE DOLLAR – 7h00 Wolverhampton

Notre match du soir à Dunstall Park est marqué par ce handicap d’un mile et demi où je pense que le joueur de cinq ans de David Loughnane fait un bon attrait dans chaque sens retourné sur la surface synthétique.

Vous devez regarder sa forme sous deux angles différents, avec un bilan indifférent de 1-15 sur gazon, à comparer à deux victoires et cinq secondes en huit départs tous temps. Cela a été l’histoire de cette année, avec une forme atroce sur gazon prise en sandwich par son étroit 2e de Racing League à Newcastle, battu uniquement par le progressiste Glenister.

Avec cette venue après avoir couru en bonne place sur une piste plus rigide sur ½ stade plus loin, le retour à une piste tournante et une baisse marginale du trajet pourraient bien convenir au coureur de David Loughnane. Je dirais que son prix est jugé en partie sur sa forme de gazon et que tout ce qui est à deux chiffres semble trop gros.