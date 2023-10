Cinq cardinaux conservateurs mettent le pape au défi de confirmer l’enseignement de l’Église sur les homosexuels et les femmes avant leur réunion

Cinq cardinaux conservateurs d’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques ont mis le pape François au défi de confirmer l’enseignement catholique sur l’homosexualité et l’ordination des femmes avant une grande réunion du Vatican où ces questions brûlantes sont débattues.

Les cardinaux ont publié lundi cinq questions qu’ils ont soumises à François, connues sous le nom de « dubia », ainsi qu’une lettre ouverte aux fidèles catholiques dans laquelle ils exposent leurs préoccupations.

Les cardinaux ont déclaré qu’ils se sentaient tenus d’informer les fidèles « afin que vous ne soyez pas sujets à la confusion, à l’erreur et au découragement ».

La lettre et les questions ont été publiées pour la première fois sur les blogs du journaliste vétéran du Vatican Sandro Magister et Messa en Latino deux jours avant le début d’un grand synode, ou réunion, de trois semaines au Vatican. Plus de 450 évêques et laïcs se réunissent à huis clos pour discuter de l’avenir de l’Église catholique, à la suite d’une enquête de deux ans auprès des catholiques de base du monde entier.

Points à l’ordre du jour de la réunion appelons à des mesures concrètes pour promouvoir les femmes à des postes de prise de décision dans l’Église, y compris en tant que diacres, et pour que les fidèles ordinaires aient davantage leur mot à dire dans la gouvernance de l’Église. Il appelle à une « inclusion radicale » des catholiques LGBTQ et d’autres personnes marginalisées par l’Église, ainsi qu’à de nouvelles mesures de responsabilisation pour vérifier la manière dont les évêques exercent leur autorité pour prévenir les abus.

Le synode et ses propositions pour une plus grande participation des laïcs ont enthousiasmé les progressistes et ébranlé les conservateurs qui préviennent que tout changement pourrait conduire à un schisme. Les cardinaux font partie de ceux qui ont émis de tels avertissements, et leurs questions à François lui demandaient d’affirmer la doctrine catholique de peur que le synode n’abuse de l’enseignement traditionnel de l’Église.

Ils ont notamment demandé à François d’affirmer que le l’église ne peut pas bénir les couples de même sexe, et que tout acte sexuel hors mariage entre homme et femme est un péché grave. Le Vatican enseigne que les homosexuels doivent être traités avec dignité et respect, mais que les actes homosexuels sont « intrinsèquement désordonnés ».

Ils lui ont demandé si le synode lui-même pourrait remplacer le pape et les évêques en tant qu’autorité suprême de l’Église, une question qui préoccupe certains membres de la hiérarchie qui se sentent menacés par l’appel du synode à responsabiliser les laïcs. Et ils lui ont demandé d’affirmer ou de nier si l’Église pourrait un jour ordonner des femmes ; La doctrine de l’Église soutient que seuls les hommes peuvent être ordonnés prêtres.

La lettre et les questions constituent le dernier défi de haut rang lancé au pontificat de François et à son programme de réformes. Les signataires faisaient partie des critiques les plus virulents de François, tous retraités et appartenant à la génération la plus doctrinaire de cardinaux nommés par saint Jean-Paul II ou le pape Benoît XVI.

Il s’agissait des cardinaux Walter Brandmueller d’Allemagne, ancien historien du Vatican ; Raymond Burke des États-Unis, que François a démis de ses fonctions de président de la Cour suprême du Vatican ; Juan Sandoval du Mexique, archevêque à la retraite de Guadalajara, Robert Sarah de Guinéele chef à la retraite du bureau de liturgie du Vatican, et Joseph Zenarchevêque à la retraite de Hong Kong.

Brandmueller et Burke faisaient partie des quatre signataires du un précédent tour de « dubia » à François en 2016 suite à son ouverture controversée à permettre aux couples divorcés et remariés civilement de communier. Ensuite, les cardinaux craignaient que la position de François viole l’enseignement de l’Église sur l’indissolubilité du mariage. François n’a jamais répondu à leurs questions et deux de leurs cosignataires sont décédés par la suite.

François a apparemment répondu à cette nouvelle série de questions écrites par les cinq cardinaux en avril. Les cardinaux n’ont pas publié sa réponse, mais l’ont apparemment trouvée si insatisfaisante qu’ils ont reformulé leurs cinq questions, les lui ont soumises à nouveau et lui ont demandé de répondre simplement par oui ou par non.

Il ne l’a pas fait, ce qui a incité les cardinaux à rendre les textes publics et à émettre une « notification » d’avertissement aux fidèles.