Cinq candidats se disputent trois places au conseil d’administration du district de Crystal Lake Park – Shaw Local

Trois candidats pour la première fois rejoignent deux titulaires dans la course pour trois places au conseil des commissaires du district de Crystal Lake Park.

La présidente du conseil Cathy Cagle et le membre du conseil et trésorier adjoint Jason Heisler espèrent conserver leurs sièges tandis que les nouveaux arrivants incluent l’enseignant à la retraite Mike Jacobson, le vétéran à la retraite de la marine John Pletz et Brandon Rogalski, un directeur de Power Construction.

Alors que tous les candidats avaient des choses positives à dire sur le district du parc et sur la façon dont le personnel et le conseil d’administration le dirigent maintenant, ils ont également soulevé des inquiétudes concernant les communautés potentiellement «mal desservies», certaines en raison de la géographie et d’autres démographiques.

Cagle a déclaré qu’elle espérait continuer en tant que présidente du conseil d’administration pendant un an de plus, après avoir occupé ce poste depuis 2021; Cagle et Heisler ont déclaré qu’il était important pour eux de continuer à jouer leur rôle de fonctionnaires.

«Je me soucie vraiment de notre communauté», a déclaré Cagle, «et je crois que je peux continuer à apporter de précieuses contributions et aider à orienter le district du parc vers des choix réactifs et responsables.»

Et les nouveaux candidats ont déclaré qu’ils convenaient que la direction du district du parc avait fait un excellent travail, ajoutant que leur intérêt pour le poste était davantage de maintenir les normes élevées du district. De plus, tous les candidats ont déclaré qu’ils souhaitaient alléger le plus possible le fardeau des contribuables.

Cagle a déclaré qu’elle soutenait une planification qui permet la croissance et l’amélioration des espaces naturels, en particulier pour les personnes mal desservies groupes, comme les adolescents ou les personnes âgées.

Les personnes âgées ont mené la charge d’envisager l’acquisition du Northwestern Health Fitness Center, désormais fermé, à Crystal Lake, qui disposait d’une piscine d’eau chaude utilisée par de nombreuses personnes à des fins thérapeutiques. Tous les candidats ont déclaré qu’ils soutiendraient l’examen de cette possibilité.

Pletz a déclaré que, d’après les récentes enquêtes de district et les discussions du conseil d’administration, il estimait que les parties de l’extrême nord et de l’ouest du district du parc pourraient utiliser davantage d’installations, ce que le projet proposé de Haligus Road Park à Lakewood pourrait résoudre.

Pletz a également accepté de continuer à élargir les options pour les personnes âgées, notant la croissance de la population de retraités dans les limites du district du parc, et a déclaré qu’il espérait faciliter les parcs et les programmes « destinés à la population du futur ».

Rogalski a convenu que «la réduction des écarts pour les personnes âgées devrait être un véritable objectif» du travail du conseil de district du parc, soulignant qu’il «laisserait la communauté être la voix» pour hiérarchiser les agrandissements ou les commodités nécessaires.

L’ajout de terrains de pickleball dans les parcs de district, y compris le prochain parc Haligus Road, est un exemple de la réactivité du district aux groupes d’étude, a déclaré Pletz.

Heisler, qui termine son premier mandat de quatre ans, a cité un regain d’intérêt pour le lac qui donne son nom à Crystal Lake, comme un autre exemple de réussite de la participation communautaire dans le district du parc.

Heisler était la seule voix dissidente au sein du conseil en 2019 concernant une ordonnance sur le lit du lac, car il estimait que les propriétaires fonciers le long du lac n’avaient pas été consultés dans le processus.

Le district a ajouté un comité consultatif du lac et amélioré la façon dont le district communiquait avec les résidents sur les conditions du lac et la qualité de l’eau pendant son mandat au conseil, a déclaré Heisler.

Rogalski a déclaré qu’il était un “utilisateur et partisan passionné” des actifs du parc et que le quartier du parc était un élément essentiel de ce qui faisait de Crystal Lake un lieu de vie ou de déménagement.

Jacobson, qui a enseigné les sciences à Wauconda, a déclaré qu’il vivait à Crystal Lake depuis 1965 et qu’il avait travaillé dans le district du parc dans le passé, lui donnant une familiarité et une affinité pour les services que le district du parc offre aux membres de la communauté.

“Je veux juste représenter les gens qui vivent dans mon quartier”, a déclaré Jacobson. « Les gens se déplacent ici pour les installations du parc. J’utilise les parcs quotidiennement et je pense que ce sera une façon productive de passer ma retraite.

Jacobson a ajouté qu’il avait également deux enfants qui fréquentent les programmes du district du parc.

En plus de travailler sur le plan stratégique quinquennal du district du parc – ce processus est en phase finale – Cagle, ainsi que la membre sortante du conseil d’administration Debbie Gallagher, ont cité le parc Haligus Road, qui sera le premier nouveau parc du district en 20 ans, et travailler pendant les années de pandémie comme certaines des principales réalisations sur lesquelles le conseil a travaillé.

Bien que Gallagher ait déclaré qu’elle ne se présentait pas aux élections après 14 ans, dont neuf en tant que présidente du conseil d’administration, elle a néanmoins décrit son séjour là-bas comme “une partie importante de ma vie” et a déclaré que le quartier du parc était important pour la qualité de vie et le sens de la vie des résidents. communauté.