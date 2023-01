Cinq candidats entraîneurs sous-estimés de la NFL prêts à réussir

Le carrousel des entraîneurs tourne comme un fou, avec des équipes et des candidats entraîneurs qui montent et descendent du manège. Les propriétaires, les dirigeants et les directeurs généraux de la NFL espèrent trouver les bons candidats pour redresser rapidement les programmes opprimés qui n’ont pas répondu aux attentes.

En tant que joueur, j’ai eu l’occasion de jouer sous une collection de Hall of Famers (Marv Levy), de champions du Super Bowl (Mike Holmgren, Tom Coughlin et Jon Gruden) et de vainqueurs éternels (Marty Schottenheimer) qui ont démontré les qualités qui sont essentiel pour gagner à haut niveau. Bien que chaque leader ait utilisé un style différent pour y parvenir, ils partageaient certains traits généraux qui les ont aidés à gagner régulièrement dans une ligue ultra-compétitive.

En réfléchissant à ce que j’ai observé pendant mon temps avec chaque entraîneur, les entraîneurs qui réussissent démontrent cinq caractéristiques qui les séparent des autres au poste.

Visionnaire : L’entraîneur peut décrire clairement ce qu’il veut et attend de son équipe et de ses joueurs. De plus, il établit une norme qui ne change pas ou n’hésite pas quelles que soient les circonstances ou la situation.

Leader : L’entraîneur démontre sa capacité à galvaniser le groupe dans la poursuite d’un objectif commun. Il prendra des décisions difficiles concernant le personnel ou les stratégies pour s’assurer que l’équipe reste sur la bonne voie à travers les triomphes ou les épreuves et les tribulations.

Communicateur : L’entraîneur est très clair et direct dans ses instructions, ses corrections et ses conseils. Il informe chaque entraîneur et joueur de leur rôle au sein de l’équipe et entretient un dialogue continu avec l’équipe pour s’assurer que tout le monde est toujours sur la même longueur d’onde.

Tacticien : L’entraîneur démontre une expertise dans le schéma, la stratégie et la gestion du jeu qui donne à l’équipe la confiance qu’elle peut gagner n’importe quel match si elle s’en tient au scénario proposé.

Un résolveur de problèmes: L’entraîneur résout habilement les problèmes lors des matchs ou tout au long de la semaine d’entraînement. L’entraîneur a apparemment les réponses au test et l’équipe respecte ses connaissances et sa sagesse en tant que leader.

Étant donné le temps d’évaluer le paysage des candidats entraîneurs “chauds”, je voulais identifier une poignée d’assistants sous-estimés ayant le potentiel de devenir des stars s’ils pouvaient diriger leur émission. Voici cinq entraîneurs à surveiller :

Don “Wink” Martindale, coordonnateur défensif, Géants de New York

Compte tenu de son curriculum vitae spectaculaire, il est surprenant que le cerveau défensif n’ait pas eu l’occasion de diriger son programme. Martindale est une trouvaille rare en tant que tacticien adaptable avec un talent pour construire autour des talents de ses joueurs. De la construction de défenses perturbatrices à Baltimore en utilisant une variété de blitz et de pressions simulées qui obligent le secondaire à tenir le coup dans des affrontements en tête-à-tête à la création d’un schéma flexible qui a permis aux Giants de New York de s’appuyer sur une ligne de front perturbatrice pour protéger un secondaire vulnérable, Martindale a régulièrement démontré sa flexibilité et son adaptabilité en tant qu’appelant de jeu.

Le vétéran affichant également une capacité unique à développer de jeunes joueurs et des sauvegardes non annoncées, les équipes devraient examiner de plus près Martindale en tant que créateur de programme.

Mike Kafka, coordinateur offensif, Giants de New York

L’ancien remplaçant de la NFL est considéré comme un enseignant et un intrigant exceptionnel. Le travail de Kafka avec les quarts tout au long de sa carrière (VOIR : Patrick Mahomes et Daniel Jones) suggère qu’il sait comment maximiser la position la plus importante sur le terrain. De plus, son travail avec les Giants sous Brian Daboll a montré son adaptabilité et sa flexibilité en tant qu’intrigant et tacticien. Considérant qu’il a transformé une attaque sous-équipée en un candidat aux séries éliminatoires derrière un jeune quart-arrière qui a démontré une croissance significative en tant que joueur, le buzz se développe dans les cercles de la ligue sur le potentiel de Kafka en tant qu’entraîneur-chef.

Aaron Glenn, coordonnateur défensif, Lions de Détroit

L’ancien choix de première ronde est sur le radar depuis quelques années, mais son travail avec les Lions devrait déboucher sur un emploi au bout du carrousel. Glenn a développé une jeune défense en une unité décousue qui a aidé les Lions à devenir un candidat improbable aux séries éliminatoires cette saison. Grâce à un enseignement magistral et au développement des joueurs, l’ancien Pro Bowler a obtenu de solides performances d’une collection de recrues et de joueurs inexpérimentés tout en aidant à transformer la culture de l’équipe. Compte tenu de son pedigree, de ses influences en tant qu’entraîneur (Bill Parcells et Sean Payton) et de son expérience, Glenn est bien préparé pour l’opportunité de diriger un programme.

Rich Bisaccia, coordonnateur des équipes spéciales, Emballeurs de Green Bay

Il est rare qu’un entraîneur d’équipes spéciales soit considéré pour un poste d’entraîneur-chef, mais Bisaccia est un candidat idéal. Le travail du vétéran en tant qu’entraîneur-chef par intérim avec les Raiders a mis en valeur ses compétences en leadership et sa capacité d’adaptation alors qu’il naviguait dans l’équipe à travers des circonstances difficiles jusqu’à une place en séries éliminatoires. Compte tenu de la façon dont l’équipe s’est effondrée cette saison après son départ, Bisaccia mérite plus de crédit pour son impact et son influence sur son ancienne équipe. Alors que les dirigeants continuent d’examiner son travail impressionnant avec ses unités d’équipes spéciales au fil des ans, la vision exceptionnelle du vétéran, ses compétences en communication, son développement des joueurs et ses compétences en gestion de jeu devraient le pousser en tête de file.

Vance Joseph, coordonnateur défensif, Cardinaux de l’Arizona

Malgré un mandat décevant avec les Broncos de Denver en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois, Joseph devrait bien s’en tirer en tant que chef d’équipe cette fois. L’expérience de ses échecs lui a donné une vision claire de la façon de construire une équipe, et son travail avec les Cardinals reflète certaines des leçons tirées de ses débuts. Joseph a montré une croissance en tant que leader et tacticien, de son style de communication directe à des stratégies évolutives conçues pour masquer les défauts du personnel de l’unité dus à des blessures. De plus, ses stratégies d’établissement de relations qui mélangent l’amour dur et la responsabilité avec l’encouragement peuvent produire un changement culturel dans un vestiaire.

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il apparaît régulièrement sur “Speak For Yourself” et décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast “Moving the Sticks”. Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.

