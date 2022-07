Cinq candidats à la direction des conservateurs s’affrontent lors d’un deuxième débat télévisé au milieu d’une course de mauvaise humeur pour devenir le prochain Premier ministre

Les candidats à la direction de TORY s’affrontent ce soir dans un match d’entraînement brutal.

Les gants se sont détachés alors que Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat échangent des coups dans le débat en direct sur ITV.

Les cinq candidats à la direction du Parti conservateur, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss et Tom Tugendhat, participent à un débat en direct ce soir

M. Sunak est déjà enfermé dans une dispute avec Mme Truss

Quelques instants après le début du programme, M. Sunak et Mme Truss ont été enfermés dans une rangée.

Mme Truss a accusé l’ancien chancelier d’être trop à l’aise pour augmenter les impôts – mordant: “Vous avez augmenté les impôts au plus haut niveau en 70 ans.

“Le fait est que l’augmentation des impôts étouffera la croissance économique et nous empêchera d’obtenir les revenus dont nous avons besoin pour rembourser la dette.”

Mais M. Sunak a rétorqué: “Quelque chose pour rien, l’économie n’est pas conservatrice, c’est le socialisme.”

Il a ajouté: “J’adorerais me tenir ici et dire:” Je vais réduire cette taxe et cette taxe et tout ira bien “, mais vous savez quoi? Ce ne sera pas le cas.”

Cela survient deux jours seulement après que Mme Mordaunt a été harponnée sur son dossier en matière de droits des trans – avant que les cinq candidats ne dénoncent Boris Johnson dans leur course désespérée aux votes.

Le débat de vendredi s’est rapidement transformé en une série d’attaques vicieuses bleu contre bleu.

Les candidats se sont ravagés sur les impôts, les dépenses et l’honnêteté en politique.

Le troisième tour aura lieu demain, et un autre sera éliminé.

Mercredi, seuls deux resteront debout.

Les deux parcourront le pays pour tenter de gagner les voix d’environ 100 000 membres ordinaires du parti vendredi.

Les Britanniques décideront ensuite qui devrait être le nouveau Premier ministre, le vote étant révélé le 5 septembre.

La candidature de Mme Mordaunt pour le poste le plus élevé a été électrifiée plus tôt cette semaine lorsqu’un sondage auprès des membres conservateurs l’a mise sur la bonne voie pour battre tout le monde lors du second tour.

Elle est maintenant la favorite des bookmakers pour entrer dans Downing St bien qu’elle ne soit pas dans le Cabinet et qu’elle entre dans la course en tant que pari extérieur.

Mais une puissante campagne pour l’arrêter est en cours, l’ancien gourou du Brexit, Lord Frost, lançant une attaque féroce contre le ministre du Commerce.

Il a déclaré à TalkTV qu’il avait de “graves réserves” quant à savoir si Mme Mordaunt est apte à diriger le pays.

Et elle pourrait encore être battue par M. Sunak, qui s’est imposé à plusieurs reprises à la première place des scrutins à la direction.

Il dit qu’il est “incroyablement reconnaissant” d’être le favori.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

