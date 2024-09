Cinq cabinets d’architectes soumissionnent pour un centre d’événements du centre-ville, aucun cabinet local

Des cinq candidatures soumises pour le centre d’événements/aréna du centre-ville de Sudbury, aucune ne provient de la région du Grand Sudbury, une candidature provenant de Kansas City, Missouri

Le centre d’événements/aréna de 200 millions de dollars qui devrait prendre forme au centre-ville de Sudbury est un pas de plus vers la réalité, avec cinq offres soumises pour sa conception architecturale.

Les sièges sociaux des soumissionnaires étant situés à Toronto, Calgary et Kansas City, Missouri, aucun des soumissionnaires de la région du Grand Sudbury n’a donné suite à son offre.

Avec cinq offres déposées, il est probable que l’un des cabinets d’architectes suivants demandera au personnel de concevoir un centre d’événements qui sera situé quelque part sur un terrain nouvellement acquis par la ville au centre-ville de Sudbury, avec des places assises pour 5 800 personnes :

Représentation artistique de Scotia Place à Calgary, conçue par DIALOG Alberta Architecture Engineering Interior Design Planning Inc. La même entreprise qui a conçu le futur domicile des Flames de Calgary est l’un des cinq soumissionnaires pour les services d’architecture de l’aréna/centre d’événements du centre-ville du Grand Sudbury. Image : dialogdesign.ca



Sudbury.com a contacté un porte-parole de la Ville du Grand Sudbury pour savoir quand ils prévoient sélectionner un soumissionnaire gagnant, mais n’ont pas encore reçu de réponse. Cet article sera mis à jour si une réponse est reçue.

Le calendrier du projet de la ville, publié il y a quelques mois, prévoyait d’attribuer les services d’un soumissionnaire en architecture d’ici ce mois-ci.

Le projet est pratiquement identique au centre d’événements précédemment proposé pour prendre forme sur The Kingsway (The Kingsway Entertainment District, que le conseil municipal a annulé en 2022 lorsque son coût a plus que doublé pour atteindre 215 millions de dollars).

Outre l’emplacement, les principales différences entre le Kingsway Entertainment District et le projet actuel sont que l’effort du centre-ville de Sudbury n’inclut pas la construction d’un réseau routier, d’un stationnement, d’une installation de gestion des eaux pluviales ou d’un espace extérieur partagé appelé Festival Square.

Similairement au projet Kingsway, l’installation du centre-ville doit comprendre des sièges fixes pour 5 800 personnes (l’aréna communautaire de Sudbury existant en compte 4 470), dont 5 020 en sièges généraux, 500 en sièges de club, boîte à loges 40 places assises et suites privées de 240 places assises dédiées.

Il y avait 53 preneurs de plans pour les services d’architecture du centre d’événements, dont huit cabinets d’architectes basés à Sudbury.

Parmi les huit cabinets d’architecture locaux, on trouve Yallowega Architecture Inc.qui travaille actuellement avec Architecte à deux rangées et Architectes Teeple sur le projet de relocalisation de la bibliothèque/galerie d’art et des services municipaux du centre culturel de la ville sur la place Tom Davies.

D’autres cabinets d’architecture locaux comprennent Studio 3rdLine, Bélanger Salach ArchitectureCaritas Développement, Architecture de la ligne centrale, Bureau d’architecture Danielson Inc., Luciw Boudreau Architecture, Perry + Perry Architectes Inc.

Les prochaines étapes du calendrier de la ville comprennent :

Décembre 2024 : Identifier l’exploitant du lieu

Janvier 2025 : Sélectionner le site du centre d’événements

Juin 2025 : Approbation de la conception et des coûts

Mars 2026 : Attribution du contrat de construction

Mai 2028 : Grande ouverture

Le personnel de la ville devrait fournir une mise à jour au conseil municipal lors de sa réunion du 8 octobre concernant les efforts de démolition du centre-ville pour faire place au projet d’aréna/centre d’événements.

Tyler Clarke couvre l’hôtel de ville et les affaires politiques pour Sudbury.com.