Cinq bûcherons périssent dans un incendie | Actualités, Sports, Emplois

Par Romarin Michelin

et Beth Gruber

Régional de Marquette

Centre d’histoire

Spécial au Journal

Le cimetière de Big Bay contient 5 croix blanches alignées, marquant une tragédie survenue il y a un siècle, en 1923.

Dans les années 1920, Big Bay était une petite ville forestière qui ne pouvait pas fournir tous les travailleurs nécessaires aux camps de bûcherons.

De nombreux hommes qui travaillaient dans les bois ont été récupérés par des agents du travail à Chicago ou à Minneapolis. Ils recevraient leurs billets pour Big Bay en échange de leur première semaine de travail. Dire que les hommes ont été généralement choqués par ce qu’ils ont découvert est un euphémisme.

Ils descendaient du train avec leurs chaussures et vêtements de ville raffinés. Certains allaient travailler au moulin tandis que d’autres se dirigeaient directement vers les bois en tenue de ville. Soit ils revinrent à la civilisation après quelques jours de plaies aux mains, soit ils restèrent pour rejoindre les rangs des bûcherons.

L’un des dangers auxquels étaient confrontés les bûcherons dans les forêts était les incendies. À l’automne 1923, des incendies de forêt brûlaient depuis plusieurs jours près de Birch, du mont Sugarloaf et sur l’autoroute M-35, connue aujourd’hui sous le nom de route de comté 510.

Le 15 octobre, des vents violents ont poussé les flammes sur un sol desséché en direction de la région de Big Bay.

Les contremaîtres de la Lake Independence Lumber Company ont ordonné à tous les travailleurs d’évacuer les camps de bûcherons. Cependant, six employés du camp n°1, situé à environ sept milles à l’ouest de Big Bay, n’ont pas reçu l’avertissement.

Les hommes furent chargés de transporter les traverses de chemin de fer jusqu’à un nouvel embranchement en construction. Leur chemin traversait une zone où brûlaient des incendies, mais ils étaient déterminés à se frayer un chemin à travers la fumée et les flammes. Finalement, un homme a jeté son manteau par-dessus sa tête et est retourné au camp.

Lorsqu’il est arrivé au camp, il a signalé au contremaître du camp n°1 que les cinq autres hommes risquaient d’être piégés. Des efforts ont été déployés pour atteindre les hommes, mais la fumée et les flammes ont empêché un sauvetage.

Les corps des cinq bûcherons ont été retrouvés le lendemain, tous couchés face contre terre et brûlés au point de devenir méconnaissables. Il a été déterminé qu’ils n’avaient continué que quelques mètres après que l’autre homme ait fait demi-tour. S’ils avaient parcouru 50 pieds plus loin, ils auraient atteint la sécurité relative de la voie secondaire.

Les corps ont été enveloppés dans des couvertures et amenés à une morgue temporaire installée à l’hôtel de ville de Big Bay. Les 5 hommes qui ont péri étaient :

¯Sam Klemens, 52 ans

¯Simon Valeski, 50 ans

¯John West, 38 ans

¯ Août Dauder 32

¯Benjamin Arthur « Ben » Suskie/Suskey, répertoriée comme âgée de 20 ans mais en réalité âgée de 26 ans.

Suskie, la plus jeune, venait d’arriver au camp en provenance de Chicago à midi la veille. Le matin, il a dit au contremaître qu’il était prêt à effectuer n’importe quel type de travail. Trois heures plus tard, il était mort. Il laisse dans le deuil son épouse Gertrude, ses deux fils et une fille à naître.

On pensait que tous les hommes étaient originaires de Chicago. Malheureusement, même si leurs noms étaient connus, les corps eux-mêmes n’ont jamais été identifiés individuellement car peu d’effets personnels ont été retrouvés sur les hommes.

Hormis Suskie, on ne sait pas si l’une des familles a eu connaissance des circonstances du décès des hommes, car personne n’avait les coordonnées des familles.

Plus de 100 employés de la Lake Independence Lumber Company ont continué à patrouiller les lignes de feu jusqu’à ce que les pluies tombent quelques jours plus tard. Les incendies auraient été déclenchés par un mégot de cigarette allumé.







