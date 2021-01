Les mois d’hiver font que la plupart d’entre nous ont envie de sucreries, car les calories nous réchauffent instantanément. Les Indiens ne peuvent pas vivre sans sucreries. Le pays est un melting-pot de diverses cultures qui ont des desserts d’hiver. Ci-dessous, nous jetons un coup d’œil à cinq de ces bonbons appétissants de l’Inde.

Nolen Gur Sandesh

Le Nolen Gur Sandesh, fait de fromage cottage indien, de lait et de jaggery de palmier dattier, est le dessert bengali le plus populaire en hiver. Il a un goût de terre qui rappelle celui des verts ruraux. Études ont découvert que les palmiers dattiers contiennent des antioxydants et des anti-inflammatoires Propriétés qui protègent nos cerveaux.

Gajar ka Halwa

Ce pudding sucré à base de carottes râpées, de lait et de ghee est un autre dessert populaire de l’Inde. Gajar ka Halwa est garni d’amandes, de raisins secs et de pistaches et servi chaud. Le dessert est riche en vitamines et faible en gras.

Gond ke Laddu

Gond ou Gondh, une gomme comestible de plantes Acacia, est utilisée pour préparer cette confiserie de forme ronde. Le dessert est donné aux femmes enceintes et allaitantes car il est riche en calories, nécessaires aux mères pour l’énergie. Gond est riche en calcium, magnésium et aide à soulager les douleurs articulaires. C’est aussi un aliment réchauffant le corps et est donc idéal comme dessert d’hiver.

Pithey

Pithey ou Pitha est un dessert indien à base de farine de riz et de jaggery. Il est préparé comme une crêpe ou une boulette et est populaire dans le Bengale occidental, l’Odisha, le Jharkhand, le Bihar, l’Assam et le Kerala. Comme Ariselu, les Pithas sont également un dessert de saison des récoltes. Puli Pithey, Bhapa Pithey, Kakara Pitha, Chakuli Pitha, Kachi Pitha, Ghila Pitha et Dal Pitha sont quelques-unes des préparations de base.

Ariselu

Aussi connu sous le nom d’Arisa et Kajjaaya dans les langues Odia et Kannada et Adirasam en tamoul, Ariselu est un dessert traditionnel ayant une forme plate en forme de disque et une texture dure et caoutchouteuse. Il est fabriqué avec de la farine de riz, du jaggery, du ghee et des graines de sésame pendant le festival des récoltes de Sankranti en janvier et est populaire dans l’Andhra Pradesh et le Telangana. Les graines de sésame aident à maintenir notre température corporelle en hiver.