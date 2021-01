Pour le Bengali à la dent sucrée moyenne, les hivers sont synonymes de Nolen Gur, jaggery à base de palmier dattier sauvage. Que ce soit le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, chaque repas complet dans les ménages bengalis se termine par une portion de morceaux de Nolen Gur, de Nolen Gur liquéfié ou de desserts à base de jaggery. Ci-dessous, nous examinons les cinq meilleurs desserts à base de Nolen Gur.

Nolen Gur Roshogolla

Roshogolla ou Rasgulla, sont des desserts en forme de boule à base de chhena ou de fromage cottage indien, de sirop de sucre et est blanc. C’est le dessert le plus populaire du Bengale occidental. En hiver, les palmiers dattiers sont récoltés. Les roshogollas sont fabriqués avec du sirop extrait du fruit sucré, au lieu du sucre.

Nolen Gur Sandesh

Sandesh est fabriqué à partir de chhena, de lait et de sirop de sucre. C’est un autre dessert de base dans la plupart des ménages bengalis. Les sandesh, garnis de fruits et de noix, sont généralement plus chers que ceux sans eux. En hiver, le sirop de sucre est remplacé par du Nolen Gur lors de la préparation des desserts.

Il existe deux types principaux de Sandesh. Kara Pak a une surface ferme, dure et sèche et une durée de conservation plus élevée. Norom pak, en revanche, est plus doux et a une durée de conservation plus courte.

Nolen Gur Kancha Golla

Kancha Golla, également connu sous le nom de Pran Hara, est fait avec la plupart des mêmes ingrédients que ceux utilisés pour fabriquer Sandesh. Contrairement à Sandesh, cependant, Kancha Golla est cassant et souple et a une texture plus rugueuse. C’est une confiserie populaire lorsqu’elle est préparée avec du sirop de palmier dattier.

Nolen Gur Patisapta

La patishapta est une fine crêpe ou une crêpe à base de farine de riz et farcie d’un riz au lait fait de lait entier séché ou de noix de coco râpées. Le sirop de palmier dattier est ajouté à la garniture. C’est une confiserie préparée par les Bengalis lors du Makar Sankranti ou du Poush Sankranti lors de la récolte du riz.

Nolen Gur Payesh

Payesh est un type de pudding liquide à base de lait, de riz et de sucre. Il est préparé à la maison lors d’occasions spéciales telles que les anniversaires ou les événements religieux et culturels. Le plat est servi avec des noix de cajou et des raisins secs. Payesh à base de sirop de palmier dattier est particulièrement délicieux.