Des currys aux tikkis en passant par les rôtis, les patates douces sont utilisées dans de nombreuses recettes indiennes. Ils sont un type de liseron et appartiennent à la famille des plantes grimpantes de la gloire du matin. Les patates douces varient en couleur, de l’orange, du jaune et du blanc au violet, l’orange étant la plus courante. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que les pommes de terre, ce légume racine au goût sucré est assez nutritif. Ci-dessous, nous examinons cinq avantages pour la santé qu’il offre.

Riche en fibres

Les patates douces sont riches en fibres, ce qui prend plus de temps à digérer que les glucides. L’estomac reste plein plus longtemps et prévient la faim excessive, ce qui décourage la prise de poids et l’obésité. Les fibres facilitent également la digestion en absorbant l’eau et en augmentant le volume et le poids des selles. La possibilité de constipation et de fissures est réduite.

Anti-inflammatoire

Les patates douces sont riches en vitamines A, B, C, D, E et K. Ces nutriments contenus dans les tubercules sont connus pour supprimer les réponses inflammatoires de notre corps.

Antioxydant

Les patates douces contiennent des pigments appelés caroténoïdes qui neutralisent les radicaux libres qui causent des dommages oxydatifs aux cellules. Le légume est également riche en vitamine C et E, qui sont des antioxydants qui protègent la peau des dommages causés par l’exposition aux rayons YV du soleil et retardent les effets du vieillissement.

Anti-cancer

Des études sur les patates douces violettes ont montré que l’anthocyanine, qui fournit la coloration des patates douces, peut réduire les tumeurs dans le cancer de la vessie, le cancer du sein et le cancer gastrique. Les anthocyanes peuvent déclencher l’apoptose ou la mort cellulaire dans les cellules cancéreuses.

Diabète et maladies cardiovasculaires

Étant donné que les patates douces ont une teneur élevée en fibres, il s’agit d’un traitement efficace contre l’hyperglycémie chez les patients diabétiques. Les patates douces blanches, en particulier, se sont avérées avoir cette capacité, dans une étude.

Les patients diabétiques risquent de développer des maladies cardiovasculaires. Les anthocyanes et les fibres, présentes dans les patates douces, aident à maintenir la santé cardiaque.