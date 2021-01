La plupart d’entre nous avons détesté les épinards et autres légumes pendant notre enfance jusqu’à ce que nous voyions Popeye. Seuls ses bras surdimensionnés étaient capables de vaincre le redoutable Bluto (ou Brutus), un tyran. Le secret du pouvoir de Popeye était une boîte d’épinards. Ce fut sans aucun doute un soulagement pour nos parents qui ont eu du mal à nous convaincre de manger des légumes comme les épinards.

Examinons cinq raisons pour lesquelles ce légume d’hiver est l’un des aliments les plus sains.

Riche en nutriments

Les épinards contiennent du fer, du zinc, du manganèse et des vitamines telles que B1, B2, B6, ainsi que des vitamines C, E et K. Les caroténoïdes des épinards sont convertis en vitamine A dans notre corps. Les vitamines aident à maintenir le métabolisme du corps et remplissent de nombreuses autres fonctions connexes.

Riche en fibres alimentaires

Les épinards ont une teneur élevée en fibres, ce qui signifie une digestion plus longue et une fréquence de faim réduite. Cela nous empêche de prendre du poids suite à une alimentation excessive. Les régimes fibreux aident également notre système digestif et nos selles. La fibre que nous consommons ajoute du poids et du volume aux selles et réduit les risques de constipation.

Bon pour le coeur

L’épinard est riche en nitrate alimentaire, qui protège notre système cardiovasculaire. La teneur en nitrates des épinards aide à réduire la pression artérielle excessive. L’oxyde nitrique aide également à élargir les vaisseaux sanguins et empêche le colmatage des artères, ce qui réduit les risques de crise cardiaque.

Effets antioxydants et anticancéreux

La consommation de régimes riches en graisses et en cholestérol augmente le stress oxydatif par les radicaux libres dans notre corps. Les radicaux libres augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Ils endommagent l’ADN, ce qui entraîne des mutations pouvant provoquer le cancer. Les épinards contiennent des antioxydants naturels qui neutralisent les radicaux libres et préviennent d’autres dommages à notre corps. Les épinards ont également des propriétés antibactériennes et antivirales.

Protège la vision

Diverses études scientifiques ont montré que les pigments caroténoïdes Lutéine et Zéaxanthine sont essentiels au maintien de nos yeux. Ces pigments soutiennent notre vue, réduisent le risque de dégénérescence maculaire de la rétine et la formation de cataracte. Ils agissent comme des antioxydants qui ralentissent le vieillissement. Les épinards sont chargés de ces pigments.