Cinq auteurs canadiens en lice pour le prix Scotiabank Giller de 100 000 $

Sarah Bernstein, Eleanor Catton, Kevin Chong, Dionne Irving et CS Richardson sont les cinq écrivains en lice pour le Prix Scotiabank Giller 2023.

Ce prix de 100 000 $ récompense chaque année le meilleur de la fiction canadienne.

Trois des auteurs présélectionnés vivent à l’extérieur du Canada, ce qui confère à la liste restreinte de cette année une saveur internationale.

Catton, une écrivaine néo-zélandaise d’origine canadienne, est présélectionnée pour son roman Bois de Birnam . Bernstein, auteur de Étude pour l’obéissance est né à Montréal et vit actuellement en Écosse, tandis qu’Irving, auteur de Les îles est originaire de Toronto et vit actuellement dans l’Indiana.

L’écrivain de Vancouver Chong est en nomination pour La double vie de Benson Yu et Richardson, basé à Toronto, est finaliste pour Toutes les couleurs du monde .

Tous les finalistes font leur première apparition sur la liste restreinte de Giller. Cependant, Richardson avait déjà figuré sur la liste en 2012, pour son roman L’Empereur de Paris.

L’annonce a été organisée et diffusée en direct lors d’un événement à Toronto par Agitation l’animateur Elamin Abdelmahmoud.

Le poète et écrivain de fiction canadien Ian Williams préside cette année le jury composé de cinq personnes. Il est accompagné des auteurs canadiens Sharon Bala, Brian Thomas Isaac et des auteurs internationaux Rebecca Makkai et Neel Mukherjee. Les éditeurs ont soumis 145 titres pour examen, qui ont été réduits à une liste longue de 12 titres avant la révélation de la liste restreinte de cinq livres.

Cette année, le prix fête son 30e anniversaire. Le gagnant sera annoncé le 13 novembre 2023.

La cérémonie sera diffusée sur CBC TV, Le joyau de CBCCBC Écoutez et Radio-Canada à partir de 21h00 heure locale (11h30 AT/minuit NT). Il sera également diffusé en ligne sur Livres de Radio-Canada et Youtube.

Rick Mercer revient pour animer l’émission pour la quatrième fois. Il a déjà animé en 2014, 2015 et 2019.

Mercer est devenu célèbre en jouant dans la longue série de CBC Cette heure compte 22 minutes. Il était aussi le hôte de Le rapport Rick Mercer pendant 15 saisons. Son nouveau projet est l’émission télévisée Soirée comédie avec Rick Mercerlequel est maintenant disponible sur CBC Gem. Il est également auteur, ayant écrit les mémoires Parler aux Canadiens et Les années de route.

REGARDER | Rick Mercer réfléchit au partage de son histoire : Rick Mercer sur ses nouveaux mémoires, étant « inutile » pendant la pandémie Vidéo en vedetteL’humoriste Rick Mercer parle à Adrienne Arsenault de l’écriture de ses mémoires, Parler aux Canadiens, des raisons pour lesquelles il s’est senti « inutile » pendant la pandémie de COVID-19 et partage quelques réflexions sur la politique canadienne actuelle.

Between the Pages, une série d’événements à travers le pays célébrant les finalistes, aura lieu une fois de plus en 2023, avec des arrêts à Vancouver (16 octobre), Ottawa (18 octobre), Halifax (2 novembre) et Toronto (18 novembre). 7).

La gagnante de l’année dernière était Suzette Mayr pour son roman Le porteur du wagon-lit .

Parmi les autres anciens lauréats du prix Giller figurent Omar El Akkad pour Quel étrange paradis , Souvankham Thammavongsa pour Comment prononcer couteau , Esi Edugyan pour Washington Noir , Michael Redhill pour Place Bellevue , Marguerite Atwood pour Alias ​​Grace , Mardochée Richler pour La version de Barney , Alice Munro pour Fuyez , André Alexis pour Quinze chiens et Madeleine Thien pour Ne dites pas que nous n’avons rien .

L’homme d’affaires torontois Jack Rabinovitch a fondé le prix en l’honneur de sa défunte épouse, la journaliste littéraire Doris Giller, en 1994. Rabinovitch décédé en 2017 à l’âge de 87 ans .

Vous pouvez en savoir plus sur les livres présélectionnés ci-dessous.

Étude pour l’obéissance est un roman de Sarah Bernstein. (Knopf Canada, Alice Meikle)

Étude pour l’obéissance explore les thèmes de la culpabilité, des abus et des préjugés à travers les yeux de son narrateur peu fiable. Dans ce film, une femme quitte sa ville natale pour s’installer dans un « pays isolé du nord » afin de devenir femme de ménage pour son frère, dont la femme a récemment décidé de le quitter. Peu de temps après son arrivée, la communauté est frappée par des événements inhabituels allant de l’hystérie collective des bovins à la maladie de la pomme de terre. Lorsque les habitants lui adressent leurs soupçons croissants à l’égard des nouveaux arrivants, leur hostilité devient plus palpable.

Étude pour l’obéissance est également présélectionné pour le Booker Prize 2023.

Bernstein est un auteur et professeur d’écriture créative né à Montréal. Ses autres livres incluent son roman de 2021 Les mauvais jours à venir et son recueil de poèmes en prose Vient maintenant la foudre. Bernstein a été nommée l’une des meilleures jeunes romancières britanniques par Granta en 2023. Elle vit actuellement en Écosse.

ÉCOUTER | Sarah Bernstein réfléchit à l’importance d’attirer l’attention des récompenses internationales : Tout en un week-end11h33L’auteure montréalaise Sarah Bernstein parle du roman qui lui a valu une nomination aux prix Booker et Giller Vidéo en vedetteDe chez elle en Écosse, Sarah Bernstein de Montréal parle de son court roman obsédant « Study for Obedience », qui figure sur la liste restreinte du Booker Prize et sur la liste longue du Giller Prize.

Birnam Wood est un livre de l’auteur néo-zélandais Eleanor Catton. (McClelland et Stewart)

Bois de Birnam est un thriller écologique captivant qui se déroule au milieu d’un glissement de terrain en Nouvelle-Zélande. Mira, la fondatrice d’un collectif de jardinage de guérilla qui plante des cultures au milieu d’autres activités environnementales criminelles, jette son dévolu sur une ferme évacuée pour sortir de la ruine financière. Seul problème, le milliardaire américain Robert Lemoine en a déjà fait son repaire de la fin du monde. Après la même chose pour des raisons opposées, leurs chemins se croisent et Robert fait à Mira une offre qui éviterait définitivement ses soucis financiers. La question est : peut-elle lui faire confiance ?

Eleanor Catton est une auteure néo-zélandaise née à Londres, en Ontario. Elle a remporté le Booker Prize 2013 pour la fiction et le Prix littéraire du Gouverneur général pour la fiction 2013 pour son deuxième roman, Les luminaires .

ÉCOUTER | Eleanor Catton s’entretient avec Eleanor Wachtel : Écrivains et compagnie59:02Le nouveau roman d’Eleanor Catton, lauréate du Booker, Birnam Wood, est un thriller moral pour notre époque Vidéo en vedetteEn 2013, l’écrivaine néo-zélandaise d’origine canadienne Eleanor Catton est entrée dans l’histoire en devenant la plus jeune personne à remporter le Booker Prize. Catton n’avait que 28 ans et son roman, The Luminaries, est devenu un best-seller international. Catton a ensuite adapté son roman pour une mini-série BBC-TV et a écrit le scénario de la production cinématographique 2020 d’Emma de Jane Austen. Aujourd’hui, son nouveau roman très attendu, Birnam Wood, un thriller écologique qui se déroule dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, aborde certains des plus grands problèmes de notre époque, notamment la crise climatique, la surveillance numérique et les inégalités économiques.

La double vie de Benson Yu est un livre de Kevin Chong. (Simon et Schuster, Iris Chia)

La double vie de Benson Yu raconte l’adolescence difficile du personnage principal qui a grandi dans un projet d’habitation dans le quartier chinois des années 1980. L’histoire prend une tournure métafictionnelle, lorsque l’emprise de Yu sur la mémoire et la réalité vacille. La structure unique offre un regard à plusieurs niveaux et poignant sur la façon dont nous acceptons qui nous sommes, ce qui nous est arrivé en tant qu’enfants et sur le fait que trouver l’espoir et la guérison dépend de notre choix de supprimer ou de traiter nos expériences.

Kevin Chong est un écrivain basé à Vancouver et professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan. Ses autres livres incluent le livre de non-fiction Danseuse du Nord et des titres de fiction comme La peste et Beauté Plus Dommage. Il était sélectionné pour le 2020 Prix ​​​​de la non-fiction de CBC pour Espace blanc.

ÉCOUTER | Kevin Chong parle de son nouveau roman avec Ryan B. Patrick sur Le prochain chapitre édition d’été : Le prochain chapitre16h05Kevin Chong expose les effets à long terme des abus dans son récit métafictionnel, La double vie de Benson Yu Vidéo en vedetteRyan B. Patrick interviewe Kevin Chong à propos de son nouveau roman sur un écrivain qui perd le contrôle de son récit.

Les Îles est un recueil d’histoires de Dionne Irving. (Livres Catapulte, Myriam Nicodème)

Situé aux États-Unis, en Jamaïque et en Europe des années 1950 à nos jours, Les îles détaille les histoires de migration des femmes jamaïcaines et de leurs descendants. Chaque nouvelle explore le colonialisme et son impact alors que les femmes font l’expérience des tensions persistantes entre leur identité et le lieu qu’elles aspirent à appeler chez elles.

Dionne Irving est une écrivaine et professeure d’écriture créative de Toronto. Elle a sorti son premier roman, Quint, en 2021 et son travail a été présenté dans des revues et magazines comme LitHub, Missouri Review et New Delta Review. Les îles est son premier recueil de nouvelles.

Toutes les couleurs du monde est un roman de CS Richardson. (Knopf Canada, Jeff Cheong)

Toutes les couleurs du monde est l’histoire d’un jeune garçon nommé Henry qui se découvre une passion pour l’art qui l’entraîne à travers les nombreuses mésaventures de sa vie au XXe siècle. Depuis le premier jeu de crayons de couleur qu’il a reçu chez sa grand-mère jusqu’aux mondes universitaire, militaire et romantique, l’art d’Henry reste aux côtés de son histoire durable.

CS Richardson est un écrivain et concepteur de livres primé basé à Toronto. Ses romans précédents incluent La fin de l’alphabet qui a remporté le Commonwealth Writers Prize 2008 pour le meilleur premier livre et L’Empereur de Paris qui a été sélectionné pour le Prix Scotiabank Giller en 2012.