Cinq ans du métro de la deuxième avenue

Une amie de la génération Z et moi avons partagé un Uber il y a quelques mois, et elle m’a demandé à quoi ressemblait New York il y a 10 ans. (“Vous auriez dû le voir dans les années 80”, intervint notre chauffeur aux cheveux enneigés.)

Je peux entendre des globes oculaires rouler à travers chaque arrondissement, certaines frontières internationales et même le temps et l’espace. Mais j’en parle maintenant parce que, eh bien, j’ai déménagé à New York il y a exactement 10 ans cette semaine.

Bien que ma mémoire institutionnelle ne soit guère plus qu’un soubresaut dans la longue histoire de cette ville, c’est la mienne et elle est réelle. Je me souviens m’être caché pendant l’ouragan Sandy. Je me souviens de Megan Rapinoe et Carli Lloyd dans Canyon of Heroes, « A Subtlety, or the Marvellous Sugar Baby » de Kara Walker, Eric Garner. Je me souviens quand Milk Bar et Shake Shack étaient encore des spots locaux. Quand les heures d’arrivée du métro se situaient entre le MTA et Dieu.