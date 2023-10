James Maxwell a payé 1 000 £ en cryptomonnaie pour acheter un pistolet Glock 17 et des balles aux États-Unis – Organized Crime Scotland/SWNS

Un homme a fait des recherches sur Dunblane fusillade dans une école et a tenté d’importer une arme de poing et 100 cartouches des États-Unis, a appris un tribunal.

James Maxwell, 28 ans, a payé 1 000 £ en crypto-monnaie pour acheter un pistolet Glock 17 à chargement automatique et des balles.

Un colis adressé à Maxwell a été intercepté en janvier par Autorités américaines qui a découvert l’arme et deux caisses de munitions dissimulées dans un appareil électronique domestique.

Maxwell a été condamné jeudi à cinq ans de prison par la Haute Cour d’Édimbourg après avoir plaidé coupable d’avoir acheté et tenté d’acquérir une arme prohibée.

Sa défense était qu’il avait acheté l’arme lorsque sa santé mentale s’était détériorée et qu’il avait commencé à envisager le suicide.

Le juge, Lord Ericht, a déclaré à Maxwell que les munitions qu’il avait commandées étaient « bien supérieures à la quantité nécessaire pour se suicider » et étaient d’un type conçu pour infliger des blessures plus graves que les balles standard.

«C’était à pointe creuse, à balles réelles. Les munitions à pointe creuse sont conçues pour causer des blessures plus graves que les munitions standard. Le juge a ajouté que de nombreuses fusillades de masse dans les écoles, notamment à Dunblane et dans de nombreuses autres en Amérique, se terminaient par « le tueur retournant son arme contre lui-même ».

Maxwell a payé pour que le pistolet et les munitions soient livrés à son domicile à Leven, Fife, mais les articles ont été retirés par les autorités américaines qui ont alerté. Police Ecosse.

Lorsque les agents sont arrivés au domicile de Maxwell avec un mandat de perquisition, ils l’ont trouvé portant des gants en latex bleu et un ordinateur portable ouvert dans sa chambre contenant un manuel d’instructions pour assembler un pistolet Glock.

Un examen de son téléphone portable a révélé qu’il avait effectué des recherches sur Internet pour « garçon de 13 ans » et « mignons jeunes de 14 ans ». Il a également été découvert qu’il avait sur son ordinateur portable une vidéo d’une jeune fille âgée de huit à dix ans en train de se livrer à des actes sexuels, ainsi que huit images fixes de bestialité.

184 autres dossiers portant des noms faisant référence à des abus sexuels sur enfants et à de la pornographie extrême ont été consultés.

L’avocat de la défense, Jonathan Crowe, a déclaré que Maxwell avait eu une « éducation difficile » et que son père s’était suicidé quand Maxwell avait 13 ans.

Il a déclaré que Maxwell avait arrêté d’aller à l’école et a ajouté : « Il n’est pas retourné à l’école secondaire et a par conséquent raté la plupart, sinon la totalité, de ses études secondaires. »

M. Crowe a déclaré que Maxwell se décrivait comme suicidaire depuis de nombreuses années et avait exprimé le désir de mettre fin à ses jours.

Le procureur, l’avocat adjoint Richard Goddard KC, a déclaré que l’examen de l’ordinateur portable avait révélé des recherches incluant « la meilleure méthode de suicide » et « suicide par balle au Royaume-Uni ».

Il a ajouté : « Cependant, d’autres recherches incluaient les mots « école primaire à Glasgow », « massacre de l’école de Dunblane ». [and] « Quand les écoles sont-elles fermées pour Noël 2022 ?

Le massacre de l’école de Dunblane en 1996 a entraîné la mort de 16 enfants et d’un enseignant après que le tireur Thomas Hamilton ait envahi l’école primaire, près de Stirling, avant de se suicider.

Le juge a félicité les forces de l’ordre américaines et la police écossaise « pour leurs actions visant à garantir que l’arme et les munitions ne soient pas reçues » par Maxwell.

Maxwell avait auparavant admis avoir acheté et tenté d’acquérir illégalement un pistolet Glock 17 et des munitions et avait plaidé coupable de possession de pornographie extrême.

Le juge a ordonné que Maxwell soit maintenu sous surveillance pendant une période supplémentaire de quatre ans, au cours de laquelle il obtiendra un permis et pourra être renvoyé en prison s’il ne respecte pas ses conditions.

Maxwell, qui a suivi la procédure de détermination de la peine via une connexion en direct avec la prison, a également été informé qu’il serait inscrit au registre des délinquants sexuels pendant sept ans.

Sineidin Corrins, procureur adjoint chargé des dossiers spécialisés au Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS), a déclaré : « Cette arme aurait pu être utilisée à des fins dévastatrices. Mais grâce au travail des forces de l’ordre et à une étroite collaboration avec le COPFS, cette arme a été retirée de la circulation criminelle et l’accusé va désormais passer une période significative en prison en raison de ses actes criminels.»

