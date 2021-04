Le samedi 3 avril marque le cinquième anniversaire de l’étonnante fuite de 11,5 millions de documents de la société de conseil fiscal panaméenne Mossack Fonseca.

Alors que les Panama Papers révélaient comment l’élite mondiale cachait son argent à l’étranger, Anders Dahlbeck, Global Tax Policy Manager chez ActionAid, a fait valoir dans un article d’Euronews View que nous n’avons pas à chercher loin pour voir combien de pays de l’UE facilitent les abus fiscaux. .

Il a appelé des pays comme les Pays-Bas et le Luxembourg parmi les plus grands facilitateurs au monde de l’évasion fiscale, d’autres comme l’Irlande, Chypre et Malte ayant également des caractéristiques de paradis fiscal, qu’il qualifie de « totalement inacceptables ».

Selon Dahlbeck, l’OCDE et l’Union européenne ont pris des mesures pour accroître la transparence, mais dans la pratique, les milliardaires et les entreprises qui tentent d’éviter les impôts et de blanchir de l’argent peuvent encore trouver des moyens de le faire car nos dirigeants n’ont pas fondamentalement changé les lois et règlements. qui leur permettent de le faire.

Mais un porte-parole de la commission a déclaré à Euronews que la question complexe de la lutte contre le flux d’argent sale n’était pas nouvelle et a expliqué comment le bloc s’attaque à l’évasion fiscale.

Voici une ventilation de la réponse de la Commission.

Sur l’évasion fiscale

La Commission s’est montrée extrêmement proactive ces dernières années dans la lutte contre l’évasion fiscale et a lancé un programme très ambitieux pour accroître la transparence fiscale et lutter contre la planification fiscale agressive.

En conséquence, nous avons désormais un cadre législatif très solide en place dans l’UE, avec certaines des normes de transparence fiscale les plus élevées au monde.

Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons être complaisants, et nous travaillons continuellement à renforcer davantage notre arsenal contre les abus fiscaux.

Par exemple, le plan d’action fiscal comprend des initiatives visant à aider les autorités fiscales à mieux exploiter les données existantes et à partager les nouvelles données plus efficacement, de manière à améliorer l’application des règles fiscales et à lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

En outre, dans le cadre du plan d’action, dans sa communication sur la bonne gouvernance fiscale, la Commission a annoncé une réforme du code de conduite sur la fiscalité des entreprises, qui permettrait de lutter plus efficacement contre les régimes fiscaux dommageables à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Il comprend également la création de l’Observatoire fiscal de l’UE.

Sur le blanchiment d’argent

La question complexe de la lutte contre les flux d’argent sale n’est pas nouvelle.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est essentielle pour garantir la stabilité et la sécurité financières en Europe.

Les lacunes législatives qui se produisent dans un État membre ont un impact sur l’UE dans son ensemble.

C’est pourquoi les règles de l’UE doivent être mises en œuvre et supervisées efficacement afin de lutter contre la criminalité et de protéger notre système financier.

Garantir l’efficacité du cadre LBC de l’UE est au premier plan des priorités de la Commission énoncées dans son plan d’action adopté le 7 mai 2020.

En particulier, au sein de l’UE, nous avons intensifié nos règles de lutte contre le blanchiment d’argent, qui sont désormais les plus strictes au monde. Comme mentionné, nous avons également travaillé à l’intensification de la surveillance au niveau de l’UE et à l’application et à la mise en œuvre des règles existantes.

En mai dernier, la Commission a adopté un plan d’action global pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il met l’accent sur une meilleure application de la législation, une meilleure supervision, une meilleure coordination entre les cellules de renseignement financier et un rôle plus important dans l’établissement de normes internationales.

La Commission présentera une proposition législative sur la lutte contre le blanchiment d’argent en 2021.

Concernant les rapports pays par pays (CBCR)

Un marché unique sain a besoin de systèmes fiscaux équitables, efficaces et propices à la croissance.

En avril 2016, la Commission a présenté une proposition visant à répondre à la demande de transparence des citoyens de l’UE sur les impôts sur les sociétés payés par les grandes entreprises.

Notre objectif est d’avoir plus de transparence de la part des plus grandes multinationales opérant en Europe – quels que soient leur nationalité et leur secteur d’activité.

Par conséquent, nous saluons le mandat de négociation obtenu par la présidence le 3 mars au COREPER, qui permet (nous) d’entamer la phase de discussion interinstitutionnelle du processus législatif.

La Commission est prête à contribuer à résoudre tous les problèmes en suspens.