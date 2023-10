Cinq ans après l’assassinat de Jamal Khashoggi, MBS conquiert Washington et le monde

Cinq ans après qu’un commando saoudien ait assassiné, démembré et disparu le journaliste Jamal Khashoggi, l’Arabie saoudite a gagné.

C’est le président Donald Trump et son gendre Jared Kushner qui ont embrassé l’Arabie saoudite après le meurtre et ont ensuite posé les conditions d’une victoire saoudienne en cours sur les droits de l’homme. Mais Joe Biden mérite également d’être blâmé.

Pendant la campagne électorale, le candidat Biden s’était engagé à demander des comptes au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, affirmant qu’il ferait de l’Arabie saoudite un « paria ». Au départ, Biden avait adopté une ligne dure, mais en un an, cette ligne s’est évaporée. Il s’est rendu dans le royaume à l’été 2022 lors d’une visite volte-face qui s’est soldée par un coup de poing inoubliable.

La Silicon Valley, Wall Street et même les organisations à but non lucratif n’ont que trop envie de redorer l’image de MBS, en grande partie grâce aux largesses économiques de l’Arabie saoudite. Les médias et les groupes de réflexion ont également reçu des financements saoudiens et ont accueilli les responsables du royaume lors d’événements publics. C’est le monde de MBS : puis-je vous intéresser à une partie de golf organisée par les Saoudiens ? Des produits technologiques financés par l’Arabie Saoudite ? Un petit tour dans une foire d’art et un atelier de tango dans le royaume autrefois ultra-conservateur ?

Mais ce qui est nouveau aujourd’hui, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’entrée de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul et de son absence, c’est que l’Arabie saoudite n’est plus en retrait à Washington. MBS a obtenu un retour chaleureux dans les bonnes grâces de Biden, autrefois ouvertement critique, et de son administration.

Comment pouvons-nous autrement lire la dynamique en cours dans laquelle le prince héritier inciterait Washington à envisager une série d’incitations sans précédent – ​​un éventuel pacte de sécurité et un programme nucléaire – en échange de la signature par le royaume d’un accord diplomatique avec Israël ?

Même aujourd’hui, MBS se présente comme un réformiste, une ligne reprise par des responsables retraités des administrations démocrates et républicaines, ainsi que par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, dont l’institut reçoit des fonds pour conseiller l’Arabie Saoudite. Pourtant, les droits politiques dans son pays restent plus flous que jamais.

Comme l’écrivait Khashoggi dans le Washington Post en novembre 2017, au milieu d’une violente répression contre la famille royale et les hommes d’affaires : « Pour l’instant, je dirais que Mohammed ben Salmane agit comme Poutine. » Et il continue de le faire, avec bien moins de conséquences pour ses actes que l’autocrate russe.

MBS a conquis Washington

Washington et les capitales mondiales sont en effervescence à l’idée que le royaume établisse des relations diplomatiques avec l’État d’Israël.

La partie saoudienne semble avoir besoin de concessions de la part des États-Unis pour y parvenir, et ces incitations semblent être plus une priorité pour Riyad que d’assurer une quelconque protection aux Palestiniens.

Les responsables américains informent les journalistes des variantes d’une garantie de sécurité et d’un programme nucléaire civil qui permettrait à l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium. Ils ont proposé un accord de défense qui pourrait être similaire aux accords que les États-Unis ont conclus avec la Corée du Sud ou le Japon, ou en désignant l’Arabie saoudite comme un allié majeur non membre de l’OTAN.

L’administration Biden affirme régulièrement que l’établissement de relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et Israël est « un intérêt déclaré de sécurité nationale des États-Unis ». Mais les antécédents d’aventurisme militaire destructeur de MBS au Yémen, où MBS a dirigé une opération militaire en 2015 qui s’est transformée en une guerre brutale de plusieurs années avec un bilan humanitaire massif, rendraient les pactes de sécurité très risqués pour les États-Unis. Et les observateurs politiques se demandent si le Sénat signerait un tel traité avec l’Arabie saoudite, qui bénéficie déjà de la solide présence militaire américaine dans le golfe Persique. Pendant ce temps, les experts nucléaires sont déconcertés, soulignant les risques importants liés à la technologie nucléaire de MBS.

J’ai contacté la Maison Blanche parce que je voulais demander à Brett McGurk, le coordinateur de Biden pour le Moyen-Orient, comment un tel accord cadrerait avec l’engagement initial du président de placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère de l’administration. Mes demandes n’ont pas été retournées.

« La question des valeurs et des droits de l’homme est sur la table lorsque nous discutons de nos intérêts en matière de sécurité nationale dans cette région », a déclaré McGurk au Carnegie Endowment for International Peace l’année dernière. « Cela en soi est unique, et c’est ainsi que les diplomates américains portent nos valeurs sur leur manche. Cela signifie-t-il que les droits de l’homme et les valeurs l’emportent sur toute autre question ? Non, mais cela fait partie de la conversation.

Une réponse plus complète pourrait être que la concurrence entre grandes puissances – c’est-à-dire l’accent mis par l’administration Biden sur la lutte contre la Chine comme principe organisateur de sa vision du monde – signifie que les droits de l’homme ne sont pas une priorité absolue. L’administration Biden ne se voit pas avoir le luxe de demander des comptes à un pays comme l’Arabie saoudite lorsqu’elle souhaite que ce pays riche en pétrole et la région dans son ensemble s’alignent sur les États-Unis sur les plans économique et politique.

Trump porte peut-être la responsabilité d’avoir ignoré le meurtre de Khashoggi en 2018, mais l’administration de Biden n’a pas fait grand-chose pour demander des comptes à MBS.

Lorsque les plus proches conseillers de Biden se rendent en Arabie Saoudite, les droits de l’homme ne figurent pas toujours dans les communiqués de presse de la Maison Blanche. Et ces déclarations comptent ; ce sont des marqueurs pour les militants et donnent le ton dans la manière dont nous parlons du pays.

Et l’impunité pour le meurtre de Khashoggi, résident américain et chroniqueur du Washington Post, se fait désormais sentir dans le monde entier : alors que l’Inde aurait assassiné le militant Hardeep Singh Nijjar sur le sol canadien, que l’Égypte cible les dissidents à l’étranger et qu’Israël n’a pas fait face à des sanctions pour le meurtre de Khashoggi, un résident américain et chroniqueur du Washington Post. mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh.

Mais la situation en Arabie Saoudite et pour les Saoudiens à l’étranger confrontés à l’oppression translationnelle va bien au-delà de Khashoggi. « L’absence de responsabilité vient de générer des scénarios pires pour les Saoudiens », m’a dit Hala Aldosari, une militante des droits humains vivant en exil aux États-Unis. « Nous assistons à des condamnations à perpétuité et à mort pour des personnes exprimant leurs opinions. »

Jusqu’à présent, il y a eu 100 exécutions cette année. « C’est quelque chose de très rare, mais qui se produit désormais à grande échelle en Arabie Saoudite, ce qui est très décourageant. Cela vous montre comment un acte qui reste impuni et porté disparu pourrait s’aggraver très gravement et avoir un impact sur des milliers de vies », a expliqué Aldosari.

Il est d’autant plus frappant que l’administration Biden n’ait toujours pas nommé de personne politique pour le rôle important de secrétaire d’État adjoint à la démocratie, aux droits et au travail, mais qu’elle ait nommé l’ancien ambassadeur en Israël Daniel B. Shapiro au poste de secrétaire d’État adjoint à la démocratie, aux droits et au travail. personne-ressource sur la normalisation israélo-arabe.

Comment l’Arabie Saoudite façonne les histoires que nous racontons

MBS a envoyé le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al-Saud, au sommet annuel des Nations Unies il y a deux semaines. Dans son discours à l’Assemblée générale, il a souligné l’importance des droits de l’homme et, lors de conversations privées avec d’éminents penseurs politiques de New York, il s’est montré très à l’écoute.

Au lieu du pupitre de l’ONU, le prince héritier a choisi Fox News pour transmettre son message ; le média a suggéré qu’il voulait toucher les Américains, pas le monde – et en particulier les républicains. Le décor était Sindalah, une île de la mer Rouge dont l’Arabie Saoudite espère qu’elle deviendra une destination touristique.

MBS a immédiatement fait volte-face lorsqu’on lui a posé des questions sur le meurtre de Khashoggi. Il a déclaré que son pays avait mené une enquête, comme les États-Unis l’avaient fait après l’échec de l’invasion de l’Irak, et que les services de sécurité du pays avaient été réformés.

Lors d’une conversation amicale avec le présentateur Brett Baer, ​​le prince héritier s’est présenté comme un réformateur luttant contre le système traditionaliste saoudien. « C’était une erreur, c’était douloureux, et nous faisons de notre mieux pour nous assurer de réformer notre système pour qu’il fonctionne dans les règles », a déclaré le prince héritier à propos de la mort de Khashoggi. Mais les questions complémentaires de Fox News ne tenaient pas compte du fait que ce sont les agences de renseignement américaines qui avaient déterminé avec un degré élevé de certitude que MBS lui-même avait ordonné l’assassinat.

Et même si tout le monde n’offre pas ce genre de plateforme à MBS, d’autres institutions américaines s’engagent auprès de l’Arabie saoudite. Pendant une courte période après le meurtre de Khashoggi, les institutions américaines ont évité la honte publique associée à l’acceptation de l’argent saoudien, mais cette époque est révolue. La campagne d’information de MBS pour la réhabilitation post-Khashoggi s’étend aux groupes de réflexion influents qui dépendent du financement du Golfe, même si les chercheurs et les experts témoignant devant le Congrès ne le révèlent parfois pas. Les anciens chefs militaires américains obtiennent des contrats lucratifs auprès du royaume. Même les organisations médiatiques en profitent, ce qui peut expliquer pourquoi Vice a enterré un documentaire critique sur l’Arabie saoudite. (L’argent est tellement omniprésent que même Vox en est touché. Penske Media Corporation a reçu en 2018 un investissement de 200 millions de dollars de la part du Saudi Research and Media Group, étroitement lié à MBS. Penske est devenu actionnaire minoritaire de Vox Media, le groupe de ce site. société mère, plus tôt cette année.)

L’interview de Fox est un excellent exemple de la capacité de l’Arabie saoudite à façonner les conversations à Washington cinq ans après la mort de Khashoggi.

MBS connaît son public et ce qu’il peut faire.