Cinq ans après avoir tué de sang-froid un journaliste, l’Arabie saoudite est plus forte que jamais | Mohamed Bazzi

FIl y a cinq ans, Jamal Khashoggi se rendait au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul pour récupérer un document dont il avait besoin pour épouser sa fiancée turque. Le journaliste n’est jamais sorti. À l’intérieur du consulat, il a été pris en embuscade par une équipe saoudienne composée de 15 membres, qui l’ont étouffé et démembré son corps avec une scie à os. L’escadron de la mort s’est ensuite échappé de Turquie sur deux avions charters propriété du fonds souverain saoudien.

Depuis lors, Mohammed ben Salmane, prince héritier et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, qui, selon les responsables du renseignement américain, approuvé L’assassinat de Khashoggi a permis une réhabilitation presque complète de son régime de plus en plus autocratique. Le prince Mohammed a rencontré Joe Biden, Emmanuel Macron et d’autres dirigeants mondiaux ; il positionne l’Arabie Saoudite comme une destination touristique mondiale ; et il poursuit ses projets de construction de Neom, sa ville futuriste de 500 milliards de dollars dans le désert. Le prince a dépensé plus de 6 milliards de dollars en investissements dans des équipes de football, des tournois de golf et d’autres accords sportifs. Il investit des milliards supplémentaires dans Entreprises technologiques de la Silicon Valley – tout cela fait partie d’un effort visant à blanchir le bilan catastrophique du royaume en matière de droits humains.

L’administration Biden investit également un énorme capital politique pour convaincre le prince Mohammed de signer un accord de paix avec Israël, sur le modèle des accords d’Abraham négociés par l’administration de Donald Trump entre Israël et les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn. En échange, les Saoudiens tentent de soutirer à Biden un prix élevé : traité de défense mutuelle cela garantirait que les États-Unis défendraient l’Arabie saoudite si elle était attaquée et aiderait le royaume à lancer un programme nucléaire civil. On est loin de la promesse faite par Biden lors de la dernière campagne présidentielle américaine de traiter le prince Mohammed et son régime. comme un « paria » pour le meurtre de Khashoggi et d’autres violations des droits humains.

Comment le prince Mohammed a-t-il réussi à renverser sa fortune et à blanchir sa réputation cinq ans après un meurtre effroyable et une dissimulation bâclée qui a d’abord choqué le monde ? En bref, le prince a bénéficié de l’aide de deux présidents américains très différents, Trump et Biden, qui partageaient finalement les mêmes priorités de politique étrangère qui ont traversé les administrations démocrates et républicaines pendant des décennies. Même lorsqu’ils s’engagent à emprunter une voie différente – comme l’a fait Biden – les dirigeants américains finissent par privilégier les intérêts économiques et sécuritaires à court terme plutôt que les principes démocratiques et la protection des droits de l’homme.

Contrairement à Biden, Trump et les hauts responsables de son administration n’ont jamais faibli dans leur soutien au prince Mohammed et au régime saoudien, même si le tollé international suscité par l’assassinat de Khashoggi s’intensifiait. Le 11 octobre 2018, neuf jours après la disparition de Khashoggi à Istanbul, on a demandé à Trump dans le Bureau ovale s’il annulerait des milliards de dollars de ventes d’armes à l’Arabie saoudite si ses dirigeants étaient impliqués dans l’assassinat. Trump a répondu : « Nous n’aimons pas cela, même un tout petit peu. Mais que nous devions ou non empêcher que 110 milliards de dollars soient dépensés dans ce pays… Cela ne me serait pas acceptable.

Pour Trump, le meurtre de Khashoggi était un dommage collatéral acceptable. Aussi grossiers que paraissent les commentaires de Trump à l’époque, ils constituent une explication remarquablement honnête des priorités de la politique étrangère américaine. Contrairement à ses prédécesseurs, Trump ne s’est pas soucié d’une rhétorique noble sur les droits de l’homme et la liberté politique pour occulter des décennies de soutien militaire américain à des régimes répressifs comme l’Arabie saoudite et l’Égypte. Trump a abandonné la prétention selon laquelle Alliance américano-saoudienne est bien plus qu’un accord transactionnel basé sur le maintien de la stabilité des prix mondiaux du pétrole, des intérêts de sécurité communs au Moyen-Orient et la négociation de grands contrats d’armement.

Biden a repris la même façade rhétorique des anciens présidents américains, mais son administration a fini par apaiser le prince Mohammed de la même manière que Trump. Biden n’a rapidement pas été à la hauteur à sa promesse centrer la politique étrangère américaine sur la protection des droits de l’homme, et son engagement lors de la campagne présidentielle à chercher à rendre des comptes pour l’assassinat de Khashoggi.

En février 2021, un mois après son entrée en fonction, Biden a effectivement tenu sa promesse électorale de publier un rapport longtemps retardé. Rapport du renseignement américainqui imputait directement au prince Mohammed le meurtre de Khashoggi, soulignant que depuis 2017, il « exerçait un contrôle absolu sur les services de sécurité et de renseignement du royaume, ce qui rend hautement improbable que des responsables saoudiens auraient mené une opération de cette nature sans l’autorisation du prince héritier ». Le rapport indique que sept membres de la Force d’intervention rapide, une unité d’élite qui protège le prince héritier et répond directement à lui, faisaient partie de l’équipe saoudienne qui a tendu une embuscade à Khashoggi à Istanbul.

Malgré les preuves, Biden a décidé de ne pas punir directement Prince Mohammed en lui imposant une interdiction de voyager ou des sanctions. Cette décision a signalé au prince héritier et à ses partisans que Biden ne tiendrait pas sa promesse de transformer le régime saoudien en « paria » – et elle a encouragé le prince Mohammed à poursuivre sa répression contre les dissidents dans le pays et à l’étranger.

Après avoir initialement réexaminé les ventes d’armes à l’Arabie saoudite en raison du taux élevé de pertes civiles dans sa guerre contre le Yémen, l’administration Biden a repris à la mi-2022 des milliards de dollars en investissements. ventes d’armes et le soutien militaire au royaume. En fait, entre 2018 et 2022, l’Arabie saoudite s’est classée au premier rang deuxième importateur d’armes dans le monde, les États-Unis fournissant au royaume 78 % de ses armes, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Mais le prince Mohammed ne s’est pas contenté d’échapper à ses responsabilités dans le meurtre de Khashoggi et de recommencer à acheter des armes aux États-Unis : il voulait embarrasser Biden et exercer son influence sur les marchés pétroliers mondiaux. Après que Vladimir Poutine ait envahi l’Ukraine en février 2022, perturbant les marchés pétroliers mondiaux, le prince a saisi l’occasion pour faire pression sur Biden afin qu’il devienne un suppliant cherchant à faire baisser les prix de l’essence pour les consommateurs américains.

En juillet 2022, Biden s’est rendu en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince sur son propre terrain – un renversement triomphal de l’isolement initial qui a suivi l’assassinat de Khashoggi. Biden a partagé un coup de poing avec le prince, qui semblait se délecter de son nouveau rôle d’intermédiaire de pouvoir international. La maison Blanche dit Biden avait évoqué l’assassinat de Khashoggi avec le prince lors de leur rencontre et avait « reçu des engagements concernant les réformes et les garanties institutionnelles en place pour se prémunir contre une telle conduite à l’avenir ».

Pour montrer que le prince Mohammed ne céderait pas aux vagues supplications de Biden de respecter la dissidence, les tribunaux saoudiens ont rapidement imposé des peines de prison draconiennes sur deux femmes saoudiennes pour leurs publications sur les réseaux sociaux. Puis en octobre dernier, alors que le monde se préparait à une flambée des prix du carburant en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions contre le pétrole russe, le cartel Opep Plus, dirigé par l’Arabie Saoudite, a décidé de réduire la production de 2 millions de barils par jour – à l’opposé de ce que les responsables de l’administration Biden ont décidé de réduire. avait plaidé avec les Saoudiens à faire.

Après le choc de cette annonce embarrassante, qui menaçait de faire augmenter les prix du gaz à l’approche des élections américaines de mi-mandat, Biden juré: « Il va y avoir des conséquences pour ce qu’ils ont fait. » Pourtant, quelques mois plus tard, l’administration américaine tranquillement laissé tomber toute prétention de demander des comptes au prince Mohammed et à son régime. Biden et ses collaborateurs ont repris leurs activités comme d’habitude, même si les Saoudiens n’ont pas réussi à donner suite à leur accord de realpolitik de longue date avec les dirigeants américains successifs : garantir un approvisionnement mondial stable en pétrole.

Le prince Mohammed a non seulement humilié Biden, mais a montré qu’il est aujourd’hui dans une position plus forte – et qu’il compte davantage de prétendants internationaux cherchant à s’attirer ses faveurs et à gagner des investissements saoudiens – qu’il y a cinq ans lorsqu’il a ordonné l’assassinat de Khashoggi. Grâce à Trump et Biden, le prince héritier a échappé à toute responsabilité pour meurtre et est ressorti plus provocant que jamais.