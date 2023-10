Cinq anciens dirigeants d’Ubisoft arrêtés suite à des allégations de harcèlement sexuel

La police française a arrêté cette semaine cinq anciens employés d’Ubisoft pour des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement remontant à 2020. Le journal français, Libérationa rapporté pour la première fois que la police avait arrêté deux directeurs généraux mercredi tandis que trois autres avaient été arrêtés la veille à la suite d’une enquête d’un an sur les allégations des employés de l’entreprise, selon un Gamesindustry.biz traduction.

Ubisoft, surtout connu pour avoir développé le Jeu vidéo Assassin’s Creed la franchise, est tombé sous un examen minutieux en 2020, lorsque plusieurs cadres supérieurs ont démissionné de leurs fonctions à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle. Parmi les personnes arrêtées cette semaine figuraient l’ancien directeur de la création Serge Hascoët, qui a été accusé il y a trois ans et qui a ensuite démissionné de ses fonctions, et ex-VP des services éditoriaux et créatifs Tommy François, qui a été immédiatement mis en congé disciplinaire. Il aurait été licencié de son poste au sein de l’entreprise en août de la même année, Interne du milieu des affaires rapporté à l’époque, citant des sources proches du dossier.

En 2021, le syndicat français Solidaires Informatique a déposé une plainte officielle au nom de deux des victimes présumées, déclenchant une enquête qui aurait conduit à l’arrestation d’Hascoët et de François. La police locale n’a pas confirmé les noms des trois autres personnes arrêtées.

Le parquet de Bobigny, situé à Paris, mène l’enquête, a rapporté GamesIndustry.biz, et il n’est pas clair si les individus seront libérés après interrogatoire.

Aux côtés de Hascoët et François, quatre autres employés de haut niveau d’Ubisoft ont été licenciés ou ont démissionné de l’entreprise à l’époque, dont l’ancien vice-président d’Ubisoft Maxime Beland, l’ancienne responsable mondiale des ressources humaines d’Ubisoft Cécile Cornet et l’ancien directeur des relations publiques d’Ubisoft Stone Chin. L’entreprise aurait subi une « refonte complète » de ses pratiques de leadership, a déclaré Yves Guillemot, PDG et co-fondateur d’Ubisoft. BBC en 2020. «C’est inacceptable, car les comportements toxiques contrastent directement avec des valeurs sur lesquelles je n’ai jamais fait de compromis», a-t-il déclaré.

Ubisoft revendiqué en 2021 communiqué de presse qu’elle avait pris des mesures drastiques pour lutter contre les mauvaises conduites, notamment un audit de l’organisation mondiale des ressources humaines et des politiques anti-harcèlement, et mis à jour le code de conduite équitable de l’entreprise, qui comprendrait des sessions de formation anti-harcèlement.

Libération a rapporté que François aurait tenté d’embrasser de force une jeune femme lors d’une fête de bureau, ce qui, selon Maude Beckers, l’avocate des plaignants, équivalait à une « atmosphère d’écolier ». Elle a déclaré au média que les RH auraient été au courant du harcèlement qui se déroulait sur le lieu de travail, ajoutant que c’était la première fois au cours de sa carrière de 22 ans qu’elle constatait une telle activation systématique du harcèlement. Elle a déclaré que les poursuites contre les anciens dirigeants d’Ubisoft vont au-delà de leur comportement individuel et « révèlent plutôt une violence sexuelle systémique ».

Ubisoft n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.