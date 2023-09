Cinq Américains libérés suite à un échange de prisonniers avec l’Iran

DOHA, Qatar — Cinq Américains injustement emprisonnés en Iran depuis des années ont été libérés lundi dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers qui donne à Téhéran l’accès à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers gelés par les sanctions américaines.

Un avion transportant les cinq Américains et deux de leurs proches a atterri au Qatar, ce qui a contribué à négocier l’échange.

Après avoir descendu les marches de l’avion à l’aéroport de Doha, les Américains ont été accueillis sur le tarmac par des responsables qatariens et américains. À un moment donné, les anciens prisonniers Siamak Namazi, Morad Tahbaz et Emad Shargi marchaient bras dessus, bras dessous.

Quelques heures plus tard, les Américains libérés sont montés à bord d’un avion du gouvernement américain à destination de Washington, DC, selon un haut diplomate de la région informé de leur localisation.

Cinq ressortissants iraniens détenus par les États-Unis devraient également être libérés dans le cadre de cet accord. NBC News a rendu compte pour la première fois des négociations sur l’échange de prisonniers en février.

Les citoyens américains, de gauche à droite, Emad Shargi, Morad Tahbaz et Siamak Namazi débarquent d’un avion qatari à leur arrivée à l’aéroport international de Doha. Karim Jaafar / AFP – Getty Images

Quelques jours avant la libération des Américains, les législateurs républicains de Washington ont critiqué l’accord, affirmant qu’il équivalait à un paiement de « rançon » et qu’il ne ferait qu’encourager l’Iran à emprisonner davantage d’étrangers. Un accord similaire conclu en 2015 sous l’administration Obama, dans le cadre duquel l’Iran avait accès à des fonds bloqués au moment même où les Américains détenus en Iran étaient libérés, a également fait l’objet de vives critiques de la part des Républicains, le qualifiant de capitulation face à Téhéran.

Mais les familles des Américains libérés affirment que leurs proches étaient des otages capturés sur la base de fausses accusations et utilisés comme monnaie d’échange par le gouvernement iranien. Les familles et certains anciens otages affirment que l’administration Biden a dû utiliser l’influence dont elle disposait pour garantir la liberté des citoyens américains emprisonnés, sous peine de voir les Américains rester indéfiniment incarcérés. Les anciens présidents, dont Donald Trump, ont également procédé à des échanges de prisonniers.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que sur les cinq Iraniens libérés dans le cadre de l’échange, deux prévoyaient de retourner en Iran, un se dirigeait vers un pays tiers et deux autres avaient l’intention de rester aux États-Unis, où ils ont la résidence légale. .

Dans un communiqué, le président Joe Biden a déclaré : « Aujourd’hui, cinq Américains innocents emprisonnés en Iran rentrent enfin chez eux. … Je suis reconnaissant envers nos partenaires au pays et à l’étranger pour leurs efforts inlassables pour nous aider à atteindre ce résultat, notamment les gouvernements du Qatar, d’Oman, de la Suisse et de la Corée du Sud.

« Alors que nous célébrons le retour de ces Américains », a déclaré Biden, « nous nous souvenons également de ceux qui ne sont pas revenus. J’appelle le régime iranien à rendre compte de manière complète de ce qui est arrivé à Bob Levinson. La famille Levinson mérite des réponses. » Levinson était un ancien agent de la DEA et du FBI fait prisonnier par l’Iran en 2007 et présumé mort en captivité avant le 25 mars 2020.

Lundi, Biden a déclaré qu’il sanctionnait l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad et le ministère iranien du Renseignement en vertu de la loi Levinson « pour leur implication dans des détentions injustifiées. Et nous continuerons d’imposer des coûts à l’Iran pour leurs actions provocatrices dans la région ».

Il a également rappelé aux citoyens américains les risques liés à un voyage en Iran : « Les détenteurs d’un passeport américain ne devraient pas y voyager ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également annoncé que les États-Unis prenaient des mesures pour imposer des restrictions de visa « à trois responsables du gouvernement iranien soupçonnés d’être responsables ou complices de graves abus ou violations des droits de l’homme, ainsi que de prises d’otages ou de prises d’otages injustifiées, arbitraires ». ou la détention injuste de ressortissants américains et étrangers.

Siamak Namazi avec son père, Baquer Namazi. Avec l’aimable autorisation de Babak Namazi

L’un des Américains ayant atterri à Doha lundi, Siamak Namazi, 51 ans, était emprisonné en Iran depuis près de huit ans, soit plus longtemps que tous les autres détenus américains actuels. Diplômé du White Plains High School de New York et consultant en affaires diplômé des universités Tufts et Rutgers, il a été arrêté en 2015 et reconnu coupable d’espionnage au cours d’un procès qui n’a duré que quelques heures. Son père, Baquer Namazi, a été arrêté en 2016 alors qu’il se rendait en Iran pour rendre visite à son fils. L’aîné Namazi a été libéré l’année dernière.

Après sa libération, Namazi a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat remerciant tous ceux qui n’ont pas permis « au monde de m’oublier », mais a déclaré que son exaltation était teintée de tristesse pour ceux qui restent derrière les barreaux en Iran.

« Depuis près de huit ans, je rêve de ce jour. Maintenant que c’est enfin là, je trouve que ma joie ineffable de ma prochaine réunification avec ma famille est mêlée de chagrin – un sentiment douloureux et profond de culpabilité d’avoir repris mon souffle en toute liberté alors que tant d’individus courageux que j’aime et admire continuent de languir derrière eux. ces murs », a-t-il déclaré.

« Tous les prisonniers politiques, et en fait toute la population iranienne, où le courage indomptable des femmes nous laisse bouche bée, méritent leur liberté », a-t-il ajouté.

Emad Shargi, un homme d’affaires de Washington, DC, était l’un des cinq Américains libérés lundi. Unis pour l’Iran

Emad Shargi, 59 ans, un homme d’affaires d’origine iranienne originaire de Washington, DC, qui a déménagé aux États-Unis dans sa jeunesse, a été arrêté en avril 2018. Il a été libéré sous caution et innocenté de toutes les accusations en décembre 2019, mais les autorités iraniennes ont refusé de le faire. rendre son passeport. Il a été de nouveau inculpé en 2020 et reconnu coupable d’espionnage sans procès.

Sa sœur Neda a déclaré dans un communiqué : « Ma famille est si heureuse d’apprendre qu’Emad n’est plus en Iran et qu’il rentre chez lui. Nous attendons ce jour depuis près de cinq ans et demi et j’ai hâte. « Je dois embrasser mon frère et ne jamais le laisser partir. Cette journée ne serait pas possible si le président Biden n’avait pas fait preuve du genre de leadership qu’il faut pour prendre des décisions difficiles et ramener nos familles à la maison. »

« C’est mon frère, pas une politique abstraite. »

Roxanne Tahbaz tient une photo de son père, Morad Tahbaz, lors d’une manifestation à Londres. Stefan Rousseau / PA Images via le fichier Getty Images

Morad Tahbaz, 67 ans, un Américain d’origine iranienne qui possède également la nationalité britannique, a été arrêté en janvier 2018 et reconnu coupable d’espionnage en 2019.

Tahbaz faisait partie d’un groupe de militants écologistes menant des recherches sur la population iranienne de guépards, une espèce menacée.

Des responsables américains ont déclaré que les familles des deux autres Américains libérés avaient demandé que leurs noms restent confidentiels. Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que l’Iran se livre à des prises d’otages depuis des décennies, utilisant des prisonniers étrangers comme outil pour exercer une influence sur d’autres gouvernements. Les groupes de défense des droits affirment également que les accusations d’espionnage portées contre les prisonniers américains étaient sans fondement.

L’Iran nie cette accusation et affirme que tous les prisonniers sont traités conformément aux lois du pays.

Darian Dalili s’entretient avec une femme devant la Maison Blanche alors qu’il appelle à la libération de son père, Shahab Dalili, le 14 août. Andrew Caballero-Reynolds / AFP via le fichier Getty Images

L’échange de prisonniers n’incluait pas deux résidents permanents légaux des États-Unis titulaires d’une carte verte et restés derrière les barreaux à Téhéran. L’un d’eux, Shahab Dalili, a été arrêté et emprisonné en 2016 alors qu’il était en visite à Téhéran pour les funérailles de son père, selon sa famille. Sa femme et ses enfants sont des citoyens américains vivant en Virginie. Son fils a récemment organisé un sit-in de plusieurs jours devant le Département d’État, exigeant que son père soit inclus dans l’échange.

Jamshid Sharmahd, un développeur de logiciels vivant en Californie, a été kidnappé en 2020 lors d’une escale aux Émirats arabes unis et emmené en Iran, selon sa famille. Il est citoyen allemand et risque désormais la peine de mort pour « corruption sur terre ». Mais sa famille affirme qu’il a simplement plaidé pour la démocratie en Iran.

L’échange de prisonniers était le point culminant de négociations difficiles « sur une période de plusieurs années » au cours desquelles les États-Unis ont « catégoriquement rejeté » certaines demandes iraniennes, a déclaré plus tôt un haut responsable de l’administration aux journalistes.

« Lorsque l’occasion s’est présentée après une diplomatie persistante et fondée sur des principes », a déclaré le responsable, « c’est à ce moment-là que nous avons choisi d’aller de l’avant ».

De gauche à droite, Morad Tahbaz, Siamak Namazi et Emad Shargi s’éloignent bras dessus bras dessous lundi d’un vol de Qatar Airways après leur arrivée à Doha, au Qatar. Lujain Jo / AP

Un haut responsable du Département d’État a déclaré : « Nous pensons avoir conclu un très bon accord. Cela va ramener ces Américains chez eux. Cela permettra à ces Américains de retrouver leurs proches.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’étaient pas convaincus que l’Iran cesserait de détenir des Américains ou d’autres étrangers, et c’est pourquoi ils ont émis de sévères avertissements contre tout voyage en Iran. « Pour être franc, aucun Américain ne devrait se rendre en Iran pour quelque raison que ce soit », a déclaré le responsable.

Le haut responsable de l’administration a déclaré que l’échange de prisonniers ne modifierait pas fondamentalement les relations tendues entre l’Amérique et l’Iran. « Il est important de noter que cet accord ne change en rien nos relations avec l’Iran. L’Iran est un adversaire et un État sponsor du terrorisme. Nous les demanderons de rendre des comptes dans la mesure du possible », a déclaré le responsable.

Le responsable a noté que vendredi dernier, l’administration avait introduit de nouvelles sanctions contre les médias d’État iraniens, les responsables et d’autres entités qui, selon les États-Unis, contribuent à la répression du peuple iranien.

Les nouvelles sanctions ont coïncidé avec le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde décédée en garde à vue et dont la mort a déclenché une vague de protestations anti-régime.

Le responsable a également défendu les termes de l’accord, affirmant que les fonds débloqués par les États-Unis « ne sont pas l’argent des contribuables », mais les revenus pétroliers iraniens que Téhéran ne serait autorisé à utiliser que pour des médicaments, de la nourriture ou d’autres achats humanitaires.

Le Qatar superviserait les fonds selon des règles strictes, a ajouté le responsable. Et le département du Trésor surveillera également les transactions à partir du compte géré par le Qatar. Les responsables américains ont averti que Washington était prêt à geler à nouveau les fonds si l’Iran violait les sanctions américaines.

Le président iranien Ebrahim Raisi a cependant déclaré à Lester Holt de NBC News dans une interview exclusive que Téhéran déciderait comment dépenser les 6 milliards de dollars. Lorsqu’on lui a demandé si l’argent serait utilisé à d’autres fins que les besoins humanitaires, il a répondu : « Humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin, donc cet argent sera budgétisé pour ces besoins, et les besoins du peuple iranien seront décidés et déterminés par le gouvernement iranien. Il a ajouté que l’argent sera dépensé « là où nous en aurons besoin ».

Namazi a exprimé sa « sincère gratitude » à Biden et à son administration pour avoir pris ce qu’il a appelé des décisions difficiles pour assurer sa libération et celle de ses codétenus américains. Et il a exhorté le président à diriger un effort international pour imposer de lourdes conséquences à l’Iran et aux autres États qui se livrent à des prises d’otages.

« Au cours des 44 dernières années, le régime iranien a maîtrisé le jeu odieux consistant à mettre en cage des Américains innocents et d’autres ressortissants étrangers et à commercialiser leur liberté. À l’heure actuelle, la prison d’Evin est pratiquement une ONU dystopique d’otages », a-t-il déclaré.

« Ce n’est que si le monde libre accepte enfin d’imposer collectivement des conséquences draconiennes à ceux qui utilisent les vies humaines comme de simples monnaie d’échange, que le régime iranien et ses semblables seront contraints de faire des choix différents », a-t-il déclaré.

Pour le moment, Namazi a demandé qu’on lui donne le temps de « renouer avec la liberté » après 2 898 jours de prison, et a déclaré qu’il prévoyait de s’occuper de ses problèmes de santé et de passer du temps avec sa famille et ses proches.

Son avocat pro bono, Jared Genser, a déclaré à NBC News que Namazi « a raté huit années parmi les années les plus productives de sa vie » et « il veut se marier, il veut avoir des enfants, il doit trouver un travail, un endroit où vivre ». « .

L’une de ses priorités, a déclaré Namazi, était de revivre la nature après tant d’années derrière les barreaux. «Je veux voir du feuillage plutôt que des murs et des gardiens. Je veux m’allonger sur l’herbe, avec le chaud soleil sur mon visage, et contempler le ciel bleu.

Namazi a également déclaré qu’il était impatient de visiter un Apple Store pour remplacer les appareils que ses ravisseurs avaient saisis et voir ce qui était désormais disponible : « Je meurs d’envie de découvrir quels gadgets existent désormais. »