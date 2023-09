Cinq Américains libérés lors d’un échange de prisonniers en Iran reviennent aux États-Unis

Cinq Américains qui ont été libérés après avoir été emprisonnés à tort pendant des années en Iran sont de retour sur le sol américain.

Un avion transportant les cinq Américains et deux de leurs proches a atterri aux États-Unis mardi matin. Ils étaient venus de l’État du Golfe du Qatar, ce qui a facilité le transfert.

Le groupe a été libéré dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers qui a permis à Téhéran d’accéder à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers gelés par les sanctions américaines et a également vu cinq ressortissants iraniens libérés de la détention américaine.

Cet accord rare et aux enjeux élevés intervient malgré des tensions accrues entre les deux pays sur une série de questions, notamment le programme iranien d’enrichissement d’uranium et la répression de la dissidence interne – le week-end marquait un an depuis que la mort de Mahsa Amini avait déclenché une vague de troubles intérieurs.

NBC News a rendu compte pour la première fois des négociations sur l’échange de prisonniers en février.

De gauche à droite, Siamak Namazi, Emad Sharghi et Morad Tahbaz arrivant à Doha. Lujain Jo / AP

Siamak Namazi, 51 ans, a été emprisonné pendant près de huit ans, la plus longue période parmi les cinq prisonniers américains. Il a été arrêté en 2015 pour espionnage et condamné au terme d’un procès qui a duré quelques heures.

Emad Shargi, 59 ans, un homme d’affaires d’origine iranienne qui a déménagé aux États-Unis dans sa jeunesse, a été arrêté en 2018. Bien qu’il ait été libéré et innocenté de toutes les accusations en 2019, les autorités iraniennes ont conservé son passeport, avant qu’il ne soit à nouveau inculpé en 2020 et reconnu coupable d’espionnage sans procès.

Un troisième ancien prisonnier, Morad Tahbaz, 67 ans, est un Irano-Américain qui possède également la nationalité britannique. Faisant partie d’un groupe de militants écologistes menant des recherches sur la population de guépards en voie de disparition en Iran, il a été arrêté en 2018 et reconnu coupable d’espionnage en 2019.

Les familles des deux autres anciens prisonniers ont demandé que leur identité reste confidentielle, ont indiqué des responsables américains.

Les groupes de défense des droits de l’homme accusent l’Iran d’accuser les prisonniers d’espionnage sans aucun fondement – ​​mais l’Iran affirme qu’ils ont été traités conformément à la loi.

L’accord intervient alors que le président Joe Biden et le président iranien Ebrahim Raisi assisteront mardi au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux pour l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Biden a été critiqué par les républicains pour avoir accepté un accord qui, selon eux, équivaut au paiement d’une « rançon » qui ne fera probablement qu’encourager Téhéran à emprisonner davantage d’étrangers.

L’administration a soutenu que l’Iran ne serait autorisé à utiliser les fonds débloqués par les États-Unis que pour des médicaments, de la nourriture ou d’autres achats humanitaires.

Mais Raisi a déclaré à Lester Holt de NBC News dans une interview exclusive que Téhéran déciderait comment dépenser les 6 milliards de dollars. L’argent sera dépensé « là où nous en aurons besoin », a-t-il déclaré.