Cinq Américains emprisonnés depuis des années en Iran enfin libres

Les cinq Américains enfermés depuis des années en Iran sont enfin libres après avoir embarqué dans un avion charter à Téhéran. Les États-Unis et l’Iran ont échangé cinq prisonniers et l’administration Biden a débloqué 6 milliards de dollars d’argent pétrolier iranien gelé. Rapport de Josh Lederman et Andrea Mitchell de NBC News.18 septembre 2023