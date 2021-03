Les oignons et l’ail appartiennent à la même famille de plantes à fleurs appelées allium. Comme l’ail, les oignons contiennent également un nombre élevé de composés sulfuriques. Cela provoque une mauvaise haleine chez ceux qui consomment des oignons crus. Une fois cuits, l’odeur et le goût prononcés des oignons peuvent être réduits en les faisant tremper dans l’eau et en utilisant des épices et du vinaigre.

Les acides et les bactéries bénéfiques dans notre estomac décomposent les protéines de poisson et de viande en acides aminés. L’ammoniac est produit en tant que sous-produit du processus, qui a une odeur forte et piquante. L’ammoniac est absorbé et transporté dans la circulation sanguine, atteignant les poumons, qui libère ensuite l’odeur nauséabonde par la bouche. Le poisson en particulier peut causer une odeur nauséabonde persistante dans la bouche à moins qu’il ne soit cuit avec des épices qui aident à réduire l’odeur dans une certaine mesure.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy