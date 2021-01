Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde chaque année. La clé pour traiter les personnes sujettes ou souffrant de maladies cardiaques est une alimentation saine. Ci-dessous, nous examinons cinq consommables idéaux pour les patients cardiaques.

1. Légumes verts

Les légumes comme les pommes de terre, les tomates, les oignons, les haricots verts, le soja, les épinards, le brocoli, les asperges et la laitue, protègent notre cœur. Ils contiennent des vitamines et des minéraux essentiels, qui remplissent des fonctions antioxydantes et anti-inflammatoires vitales et préviennent les anomalies de la pression artérielle et de la glycémie. Les légumes sont également riches en fibres, ce qui réduit le risque d’athérosclérose ou l’accumulation d’un excès de cholestérol, des graisses qui peuvent obstruer nos artères et provoquer des accidents vasculaires cérébraux.

2. Fruits

Tout comme les légumes, les fruits ont également un effet protecteur sur notre santé cardiovasculaire selon les études. Les pommes, les raisins, les grenades, les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres et l’avocat sont riches en fibres alimentaires, vitamines et minéraux, antioxydants et propriétés anti-inflammatoires. Ils aident à réduire l’hypertension et les taux élevés de protéines de basse densité ou de cholestérol LDL dans le sang.

3. Graines et noix

Les graines de plantes sont denses en nutriments qui contribuent à une meilleure santé cardiaque. Les graines de plantes comestibles sont constituées de grains entiers, les noix et les céréales contiennent des vitamines, des minéraux et des composés phytochimiques comme les polyphénols qui préviennent les dommages oxydatifs.

Les noix telles que les arachides, les amandes, les noix, les pistaches et les noix de cajou sont riches en acides gras insaturés, en fibres, en protéines et en composés phytochimiques. Des études ont montré que les noix aident à réduire le cholestérol et les triglycérides dans le corps et à réduire le risque d’obstruction des artères. Les noix contiennent des acides gras mono-insaturés (AGMI) et des acides gras polyinsaturés (AGPI), qui minimisent les risques de maladies cardiovasculaires.

4. Thés

Selon des études scientifiques, le thé noir et le thé vert peuvent réduire la possibilité de colmatage artériel et d’accidents vasculaires cérébraux de 10 à 20%. Les thés contiennent un polyphénol appelé flavanol qui réduit la tension artérielle et augmente le flux sanguin artériel.

5. Épices

Le stress oxydatif contribue aux troubles cardiovasculaires. Le curcuma, le gingembre, l’ail, le poivre, la cannelle et la coriandre sont riches en composés phytochimiques qui réduisent le stress oxydatif. Ils réduisent également le mauvais cholestérol et l’hypertension artérielle.