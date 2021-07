Cinq affrontements classiques entre l’Italie et l’Espagne avant l’épreuve de force de l’Euro 2020

L’Italie et l’Espagne s’affronteront lors d’un quatrième championnat d’Europe consécutif lors de leur rencontre en demi-finale mardi à Wembley.

Avant ce match, découvrez cinq des meilleures rencontres passées entre les nations :

Le coude de Tassotti sur Luis Enrique – Quart de finale de la Coupe du monde 1994 : Italie 2 Espagne 1

La première rencontre des équipes lors d’une Coupe du monde a eu lieu en 1934, lorsque les hôtes italiens ont gagné 1-0 lors d’une reprise des quarts de finale sur le chemin de la levée du trophée.

Soixante ans plus tard, ils se sont rencontrés lors de la Coupe du monde aux États-Unis, toujours en quart de finale. À l’époque, l’Espagne était considérée comme la grande sous-performante du football international, mais elle imaginait ses chances contre l’Italie d’Arrigo Sacchi à Foxborough, dans le Massachusetts.

Dino Baggio a donné à l’Italie une avance à la 25e minute avant que la controverse ne frappe au début de la seconde période lorsque Luis Enrique – l’actuel sélectionneur de l’Espagne – est tombé dans la surface en se tenant le visage. Un coude de Mauro Tassotti l’a laissé ensanglanté et avec un nez cassé.

Jose Luis Caminero a égalisé pour l’Espagne, mais l’effort tardif de Roberto Baggio a permis à l’Italie de se qualifier pour la finale aux tirs au but contre le Brésil. Tassotti n’a pas été puni pour le coude à l’époque, mais a ensuite été suspendu huit matches.

La percée de l’Espagne – Quart de finale de l’Euro 2008 : Espagne 0 Italie 0 (l’Espagne a gagné 4-2 aux tirs au but)

L’Espagne avait perdu lors de ses cinq quarts de finale précédents lors de tournois majeurs avant son affrontement avec l’Italie, championne du monde en titre, à Vienne en 2008.

Sans Andrea Pirlo et Gennaro Gattuso, suspendus, l’Italie a tenu l’Espagne à bout de bras jusqu’à la fin des prolongations. Après 120 minutes sans but, ils sont allés aux tirs au but où Iker Casillas a sauvé Daniele De Rossi et Antonio Di Natale.

Cesc Fabregas a converti le tir au but décisif alors que l’Espagne a dépassé les huit derniers lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis sa défaite en finale de l’Euro 1984. Ils ont ensuite battu l’Allemagne 1-0 en finale et ont commencé leur ère de domination.

Zénith pour La Roja – Finale Euro 2012 : Espagne 4 Italie 0

Après avoir ajouté la Coupe du monde 2010 au championnat d’Europe qu’ils avaient remporté en Autriche, l’Espagne est allée en Ukraine et en Pologne pour l’Euro 2012, cherchant à remporter un triplé historique.

Leur campagne a commencé contre l’Italie à Gdansk alors que les équipes ont joué un match nul 1-1, Fabregas annulant le premier match de Di Natale. L’Espagne de Vicente del Bosque a pris la tête de son groupe avant de battre la France puis le Portugal aux tirs au but pour atteindre la finale.

L’Italie, qui a battu l’Angleterre aux tirs au but lors des huit derniers, puis l’Allemagne en demi-finale les attendaient à Kiev.

Ils ont été époustouflés par une brillante équipe espagnole, avec David Silva et Jordi Alba marquant en première mi-temps et des buts tardifs de Fernando Torres et Juan Mata complétant la déroute alors que l’Espagne était à nouveau championne d’Europe.

La vengeance d’Azzurri – Euro 2016 16 derniers : Italie 2 Espagne 0

La récompense de l’Italie pour avoir dominé son groupe de l’Euro 2016 devant la Belgique était une autre rencontre avec l’Espagne et une chance de se venger de cette mutilation à Kiev.

Les Italiens avaient également subi une misérable Coupe du monde 2014 au Brésil, sortant en phase de groupes, mais ils étaient désormais une proposition différente sous Antonio Conte. L’Espagne, quant à elle, était en baisse après avoir également été éliminée au premier tour au Brésil.

Devant plus de 76.000 au Stade de France, l’Italie est arrivée en tête alors que Giorgio Chiellini les a placés devant et Gianluigi Buffon a tenu l’Espagne à distance avant que Graziano Pelle ne scelle la victoire.

Le désastre de la Coupe du monde en Italie – Qualifications Coupe du Monde 2018 : Espagne 3 Italie 0

La dernière rencontre des équipes a eu lieu à Madrid en septembre 2017, lorsque l’Espagne a triomphé 3-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde en Russie, Isco marquant deux fois et Alvaro Morata ajoutant le troisième.

Les équipes avaient fait match nul 1-1 à Turin un an plus tôt et la victoire de l’Espagne ici a effectivement assuré la première place et la qualification. L’Italie a dû se contenter d’un match de barrage, qu’elle a perdu contre la Suède pour rater une Coupe du monde pour la première fois depuis 1958.

