Cinq adolescents s’échappent d’un établissement pour mineurs du comté de King, dans l’État de Washington, dont un garçon de 14 ans, accusé de meurtre

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Crédit : Département de l’enfance, de la jeunesse et de la famille de l’État de Washington

En 2012, six adolescents se sont échappés après avoir assommé un agent pénitentiaire puis l’ont enfermée dans une cellule.

Les jeunes délinquants et les délinquantes sont généralement détenus dans l’établissement, tandis que les délinquants plus âgés purgent généralement leur peine à l’école Green Hill de Chehalis.

Les adolescents ont pu obtenir les clés d’une Ford Fusion 2018, qui fait partie du parc automobile de l’État, et ont fui l’établissement, selon le Seattle Times.

Le Sgt Meyer a déclaré que des membres du personnel avaient été agressés vers 7 h 45 par les évadés et avaient subi des blessures mineures.

En plus de l’adolescent accusé de meurtre, les autres évadés purgeaient des peines pour divers crimes comme la possession de biens volés et le vol qualifié, ont déclaré les flics.

Crédit : Département de l’enfance, de la jeunesse et de la famille de l’État de Washington

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.