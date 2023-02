Cinq adolescents grièvement blessés dans un accident de voiture dans le comté rural de Kane – Shaw Local

Cinq adolescents ont subi des blessures mettant leur vie en danger après un accident dans le canton non constitué en société de Hampshire tôt samedi.

Selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Kane, des députés ont été appelés sur les lieux près de Dietrich Road, à l’ouest de Brier Hill Road dans le canton de Hampshire à 2 h 50 samedi.

L’enquête initiale indique qu’un Honda HR-V 2019 roulait vers l’est sur Dietrich Road à grande vitesse lorsque, pour des raisons inconnues, il a quitté la chaussée et a heurté un arbre du côté nord de la chaussée, selon le communiqué.

Selon le communiqué, la conductrice de la Honda, âgée de 16 ans, a été transportée par avion à l’hôpital général Advocate Lutheran de Park Ridge avec des blessures mettant sa vie en danger. Le passager avant de 15 ans a d’abord été transporté à l’hôpital Northwest Huntley, puis transporté par avion au Comer Children’s Hospital de Chicago avec des blessures potentiellement mortelles.

Une passagère arrière de 15 ans a d’abord été transportée à l’hôpital Sherman d’Elgin, puis transférée à l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago avec des blessures mettant sa vie en danger. Une passagère arrière de 16 ans a d’abord été transportée à l’hôpital Sherman, puis emmenée à l’hôpital général Advocate Lutheran avec des blessures mettant sa vie en danger. Une autre passagère de 15 ans a d’abord été transportée à l’hôpital Northwest Huntley, puis emmenée à l’hôpital pour enfants Comers à Chicago avec des blessures mettant sa vie en danger.

Les détectives du shérif et les membres de l’équipe de drones du comté de Kane continuent d’enquêter sur cet accident. On ne sait pas si la drogue ou l’alcool ont joué un rôle dans l’accident et aucune citation n’a été émise, indique le communiqué.

Les noms ne sont pas divulgués pour le moment en raison de l’âge des victimes.

Les adjoints du shérif du comté de Kane ont été assistés sur les lieux par le service de police du Hampshire, ainsi que par les services EMS et d’incendie du Hampshire, Huntley EMS et les services d’incendie, LifeNet et le bureau de gestion des urgences du comté de Kane, indique le communiqué.