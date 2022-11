Cinq à surveiller – Shaw Local

Kailey Porter de DeKalb joue la défense contre Zhakyla Evans d’Auburn le lundi 14 février 2022, lors de leur match régional IHSA Class 4A au Harlem High School de Machesney Park. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Kailey Porter, DeKalb, sr.

Porter était une deuxième équipe polyvalente du Daily Chronicle la saison dernière en tant que junior. Attendez-vous à ce que son rôle dans l’attaque grandisse car tout devrait passer par elle dans le poste. Elle devrait être une menace double-double à chaque sortie pour les Barbs.

Devin Werner de Hinckley-Big Rock tire un cavalier au-dessus d’un entraîneur lors d’un exercice le lundi 27 juin 2022, à l’entraînement à l’école. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Devin Werner, Hinckley-Big Rock, sr.

L’attaquant de 6′1′ ‘sera le point central de l’attaque des Royals alors qu’ils cherchent à répéter en tant que champions régionaux. Werner a récolté en moyenne huit points et huit rebonds par match la saison dernière dans une attaque à grande vitesse qui ne correspondait pas à ses compétences. Elle devrait être dans une grosse saison sur le bloc.

Fusillade au lycée d’Oswego Lexi Schueler (3) de Kaneland tente un lay-up contesté au Oswego High School Shootout. 30 juin 2022. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Lexi Schueler, Kaneland, jr.

Lexi sera le meneur de départ des Knights alors qu’ils chercheront à courir sur le terrain dans une attaque à un rythme effréné. Elle jouera un rôle majeur dans le démarrage de l’offensive et donnera le ton à la défensive.

Lexi Carlsen de Sycamore tente de dépasser Riley Hasegawa de Genève lors de leur match du lundi 14 novembre 2022 au Sycamore High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Lexi Carlsen, sycomore, jr.

Carlsen a récolté en moyenne 9,2 points, 4,4 rebonds, 2,3 interceptions et 3,2 passes décisives par match en deuxième année avant d’être nommée dans la première équipe du Daily Chronicle et de recevoir les honneurs de toutes les conférences. Elle était capitaine de l’équipe en deuxième année l’année dernière et jouera à NIU à la fin de sa carrière au lycée.

Evyn Carrier de Sycamore tire sur Cassidy Arni de Genève lors de leur match du lundi 14 novembre 2022 au Sycamore High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Evyn Carrier, Platane, sr.

Carrier est une joueuse universitaire de quatre ans qui a accumulé les distinctions tout au long de sa carrière. L’année dernière, elle faisait partie de la première équipe du Daily Chronicle All-area, de toutes les conférences, de toutes les sections et de la mention honorable de tous les États. Elle a récolté en moyenne 13,3 points, 6,9 rebonds et 1,9 blocs par match la saison dernière. Elle jouera à Western Michigan l’année prochaine.