Cineworld risque la faillite. Pourquoi c’est un “avertissement” pour les autres cinémas – National

La faillite potentielle de l’opérateur de cinéma n ° 2 mondial Cineworld met en lumière l’industrie au sens large alors qu’elle lutte pour se remettre de la pandémie et rivaliser avec la popularité croissante du streaming.

Cineworld, endetté, qui possède la chaîne Regal aux États-Unis et exploite des cinémas dans neuf autres pays, a déclaré la semaine dernière qu’un manque de superproductions éloignait les cinéphiles et avait un impact sur ses flux de trésorerie.

La semaine dernière, AMC Entertainment Holding Inc a également signalé un troisième trimestre difficile en raison d’une mince liste de films. Ses actions ont plongé de 38% au début des échanges américains lundi.

Les actions de Cineworld, qui ont atteint un niveau record vendredi après que le Wall Street Journal a annoncé pour la première fois sa faillite potentielle, ont baissé de 26% pour un centime à 13h40 GMT. Cela se compare à un pic de plus de 310 pence en 2017.

L’histoire continue sous la publicité

Cineworld, qui avait 8,9 milliards de dollars de dette nette à la fin de 2021 et avait déjà déclaré qu’il cherchait des moyens de restructurer son bilan, a confirmé lundi qu’une option était un dépôt de bilan volontaire en vertu du chapitre 11 aux États-Unis.

“Cineworld s’attendrait à maintenir ses opérations dans le cours normal jusqu’à et après tout dépôt”, a déclaré la société cotée à Londres, qui exploite plus de 9 000 écrans et emploie environ 28 000 personnes.

Alors que le problème spécifique de Cineworld est son endettement, le changement plus large dans la façon dont le public veut regarder des films est une tendance peu susceptible de s’inverser ou de devenir plus facile pour les chaînes de cinéma, a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.

“Les défis de Cineworld sont un avertissement pour l’ensemble du secteur”, a-t-elle déclaré.

Un dépôt au chapitre 11 peut permettre à une entreprise de rester en activité et de restructurer sa dette.

“Mais puisque la société possède si peu d’actifs corporels, une grande partie de sa dette sera irrécouvrable et ses actionnaires seront anéantis”, a déclaré Barry Norris, gestionnaire de fonds chez Argonaut Capital.

Cineworld, qui a refusé de commenter les remarques du fonds spéculatif, a déclaré qu’il était en pourparlers avec bon nombre de ses principales parties prenantes, y compris des prêteurs et des conseillers juridiques et financiers, et a réitéré que toute opération de désendettement entraînerait une dilution très importante des participations existantes.

L’histoire continue sous la publicité

Il y a deux ans, il a abandonné un plan de rachat de son rival Cineplex et est au milieu d’un différend juridique avec la société canadienne, qui a demandé 1,23 milliard de dollars (946 millions de dollars américains) en dommages-intérêts pour s’être retiré de l’accord.

Au fil des ans, Cineworld s’est développé à l’échelle mondiale grâce à des acquisitions, notamment son achat de Regal Entertainment pour 3,6 milliards de dollars en 2017.

La société a des obligations de paiement envers les anciens actionnaires mécontents de Regal, ce qui pèse encore plus lourdement sur ses finances.

Hors dettes de location, la dette nette de Cineworld s’élevait à 4,84 milliards de dollars fin 2021 et sa trésorerie s’élevait à 354 millions de dollars.

Son troisième actionnaire, Polaris Capital Management, avait réduit sa participation à environ 4,7% mercredi dernier contre une participation antérieure de 7,8%, selon un dossier publié lundi.

L’actionnaire principal Global City Holdings détient environ 20% de Cineworld, selon les données de Refinitiv. Les actions de Global City sont détenues dans des fiducies pour les enfants du PDG de la société Moshe Greidinger et de son frère, le PDG adjoint Israel Greidinger.