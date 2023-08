Cineplex voit ses bénéfices augmenter alors que Barbie et Oppenheimer créent une demande « sans précédent » – National

Le bénéfice net de Cineplex Inc. a grimpé à 176,5 millions de dollars au deuxième trimestre alors que « The Super Mario Bros. Movie » est sorti en salles et que la chaîne de cinéma a commencé à se préparer pour un coup de pouce « Barbie ».

Le géant du théâtre basé à Toronto a déclaré jeudi que son bénéfice net pour la période terminée le 30 juin dépassait les 1,3 million de dollars qu’il avait gagnés au cours de la même période un an plus tôt.

Ellis Jacob, chef de la direction de Cineplex, a attribué l’augmentation au «retour d’un produit cinématographique solide», survenu alors que la société et d’autres chaînes de cinéma continuaient de rebondir après la pandémie de COVID-19, qui a temporairement fermé les cinémas et ralenti le flux de nouvelles sorties .

« Notre entreprise a fait d’énormes progrès au cours du trimestre et cet élan se poursuit », a-t-il déclaré lors d’un appel jeudi avec des analystes.

Le plus grand succès offert par Cineplex au deuxième trimestre était « The Super Mario Bros. Movie », qui a établi un record pour la plus grande ouverture jamais réalisée pour un film d’animation. Des projections musicales du membre du BTS Suga, Machine Gun Kelly et Coldplay et des films punjabi « Annhi Dea Mazaak Ae », « Godday Godday Chaa » et « Jodi » ont également attiré le public.

La programmation a fait grimper les revenus de Cineplex au deuxième trimestre de 21 % à 423,1 millions de dollars, comparativement à 349,9 millions de dollars l’année précédente.

Cependant, les revenus au box-office de 164,5 millions de dollars sont restés à 79% des niveaux de 2019, qui ont atteint 189,4 millions de dollars.

D’autres progrès pourraient être réalisés au troisième trimestre, qui couvre les sorties du 21 juillet de « Barbie », le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling sur la populaire poupée Mattel, et « Oppenheimer », l’épopée de Christopher Nolan sur la création de la bombe atomique .

Les doubles sorties surnommées « Barbenheimer » étaient un « phénomène culturel », a déclaré Jacob, les clients se déguisant et arrivant tôt pour prendre des photos dans un stand ressemblant à une boîte Barbie.

« Le buzz autour de ces films a créé un box-office et un événement culturel sans précédent qui ont transcendé toute expérience de service de streaming à pas de géant », a-t-il déclaré.

Avec « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » de Tom Cruise, « Barbie » et « Oppenheimer » ont apporté à Cineplex son box-office de juillet le plus élevé et son deuxième mois le plus élevé jamais enregistré, après décembre 2015, lorsque « Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force » est sorti.

Quelque 6,8 millions de cinéphiles ont visité Cineplex le mois dernier, contre 12,8 millions au deuxième trimestre, contre près de 11,1 millions il y a un an.

Ils ont aidé l’entreprise à générer des revenus de 118,0 millions de dollars pour les services de restauration en salle, une augmentation de 19,9 millions de dollars ou 20,3 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison d’une augmentation de 15,5 % de la fréquentation des salles de cinéma.

Sur une base ajustée, Cineplex a déclaré que son bénéfice dilué pour le trimestre avait atteint 1,99 $ par action contre deux cents par action un an auparavant, dépassant les attentes des analystes de 21 cents par action, selon la société de marchés financiers Refinitiv.

Les résultats comprenaient des dépenses liées à l’échec de la vente de Cineplex à Cineworld Group PLC. Cineworld a renoncé à un accord de 2,18 milliards de dollars pour acheter Cineplex en 2020, déclenchant une bataille judiciaire pour savoir si Cineworld avait le droit de résilier l’accord.

Un tribunal ontarien a statué en faveur de Cineplex en décembre 2021, accordant à la société 1,24 milliard de dollars de dommages-intérêts, mais Cineworld a déclaré qu’il ferait appel du jugement, tandis que Cineplex voulait faire pression pour un paiement encore plus élevé.

Cineworld a depuis déposé une proposition de plan de réorganisation en vertu du chapitre 11 et Cineplex a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à récupérer un montant important auprès de son ancien prétendant.

« Nous sommes tout aussi déçus du résultat que nos actionnaires, mais je veux que vous sachiez que nous travaillerons sans relâche pour explorer toutes les options afin d’optimiser la valeur du jugement du litige », a déclaré Jacob.

« Nous allons maintenant mettre ce chapitre derrière nous. »

Cineplex a également été aux prises avec une paire de grèves de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists et de la Writers Guild of America, qui ont interrompu les productions cinématographiques et télévisuelles ainsi que le travail promotionnel pour les films terminés.

Le casting de « Oppenheimer » a quitté sa première en solidarité avec les travailleurs en grève, tandis que Disney a envoyé Mickey et Minnie Mouse, Maléfique et Cruella de Vil sur le tapis rouge « Haunted Mansion » à la place des stars Tiffany Haddish, Danny DeVito et Rosario Dawson .

« Challengers », le film de tennis mettant en vedette Zendaya qui doit ouvrir le Festival du film de Venise, a depuis vu sa date de sortie repoussée en raison des grèves.

Cineplex surveille « de près » l’action au travail et travaille avec des studios partenaires pour minimiser les perturbations causées par les grèves, a déclaré Jacob.

« J’espère que c’est une situation à court terme, mais je ne peux vraiment rien garantir », a-t-il déclaré.

Une partie de sa confiance vient des sociétés de streaming qui voient une « valeur irremplaçable » dans les sorties en salles.

Jacob a souligné les futures versions d’Apple – « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese et « Napoleon » de Ridley Scott – ainsi que les débuts passés d’Amazon de « Creed III » et « Air » comme exemples de leur confiance dans le modèle.