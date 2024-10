Cineplex ouvrira son produit phare, The Rec Room, au centre-ville de Vancouver

Après près de cinq ans de construction, le centre de divertissement The Rec Room de Cineplex, au centre-ville de Vancouver, reçoit maintenant la touche finale.

La première vague de machines d’arcade et de jeux a pris vie, leurs écrans scintillant de promesses d’aventure et de compétition.

Les espaces de restauration, de bar et d’activités sont en cours d’aménagement et incluent des thèmes éclectiques qui invitent les clients à se détendre, à socialiser et à jouer.

L’enthousiasme est palpable, puisque plus de 2 000 candidats ont afflué pour seulement 270 postes, notamment des cuisiniers, des serveurs, des techniciens de jeux et d’autres rôles opérationnels.

La Rec Room Granville devrait être un point d’ancrage indispensable de l’activité tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit pour le quartier des divertissements de Granville, situé sur l’ancien site des théâtres Empire Granville 7 au 850 Granville Street, juste en face du Salle de bal Commodore.

Lorsqu’il ouvrira ses portes d’ici la fin novembre 2024, ce sera le deuxième emplacement The Rec Room de la région métropolitaine de Vancouver, après l’ouverture en 2021 de The Rec Room au centre commercial The Amazing Brentwood à Burnaby. Pour lancer le bal immédiatement, il sera géré par un mélange de personnel expérimenté nouvellement embauché et existant, y compris le directeur actuel de The Amazing Brentwood’s The Rec Room.

Au cours d’une visite de construction aujourd’hui, Sara Moore, directrice du marketing de Cineplex, a déclaré que The Rec Room Granville était considéré comme le produit phare de la chaîne pour l’Ouest canadien, ce qui introduirait de nouveaux concepts uniques à la marque.

« Ce ne sera pas comme les autres que nous avons ici. Nous sommes incroyablement excités par ce que nous allons pouvoir faire dans la rue et pouvoir offrir aux gens », a déclaré Moore.

État précédent :

Etat patrimonial fraîchement restauré :

Ces centres de divertissement détenus et exploités par Cineplex sont généralement situés sur un seul niveau, mais The Rec Room Granville s’étend sur trois niveaux sur 45 000 pieds carrés, y compris un vaste sous-sol.

Le théâtre précédent a fermé ses portes en 2012 et la construction de The Rec Room a commencé début 2020, juste avant la pandémie.

Bien qu’une toute nouvelle structure spécialement construite remplace désormais l’empreinte des sept auditoriums, le projet conserve et restaure de manière unique les façades patrimoniales de l’hôtel Palms construit en 1893 (bâtiment sud en briques rouges) et du théâtre Coronet construit en 1913 (bâtiment nord blanc). bâtiment avec chapiteau), mais la façade de la précédente structure contemporaine construite en 1986 (bâtiment central) a été démolie et entièrement remplacée.

Le cabinet d’architectes de ce projet de préservation du patrimoine est Musson Cattell Mackey Partnership, qui a également conçu The Post.

Le projet comprend une restauration complète de la façade sculpturale « Flying Lady » et du chapiteau du théâtre Coronet, avec une réplique moulée de la sculpture également installée à l’intérieur de la salle à manger du niveau principal.

La façade est également éclairée pendant la nuit, avec notamment une réactivation complète des luminaires du chapiteau.

« Je pense que nous pouvons voir les hommages dans tout le bâtiment, et il y aura des œufs de Pâques vraiment amusants lorsque nous l’ouvrirons », a déclaré Kevin Watts, vice-président exécutif des expositions et du divertissement géolocalisé chez Cineplex, en faisant référence à l’intérieur. le design fait référence aux utilisations passées du site par Cineplex et à l’histoire de Vancouver, y compris les tramways qui circulaient autrefois sur Granville Street.

D’autres clins d’œil au passé sont exprimés dans d’autres œuvres d’art, notamment diverses vastes peintures murales et graphiques.

Moore a ajouté : « Nous n’avons pas eu à faire de compromis. Nous avons fait exactement ce que nous voulions faire, travaillé avec la Ville, travaillé avec des entrepreneurs extraordinaires et donné vie à une véritable vision. Donc les choses ne vont jamais aussi vite qu’on le voudrait, mais nous n’avons fait aucun compromis ni quoi que ce soit en cours de route.

Des lustres géants confèrent au restaurant à service complet de 160 places au niveau principal un sentiment d’appartenance à la fois à l’intérieur et pour ceux qui regardent à travers les fenêtres depuis le trottoir, cet espace comprenant également un bar de 75 places, de nombreux écrans de télévision pour le projection en direct d’événements sportifs et un mur d’écrans LED géant qui sert de toile de fond à une scène pour des groupes live, des DJ, des spectacles comiques, des anecdotes et d’autres programmes. La vaste cuisine principale de l’attraction est également située à ce niveau, avec une cloison transparente gardant intentionnellement les lignes de vue sur la cuisine ouvertes aux clients.

Pendant les mois d’été, les fonctions du restaurant et du bar du niveau principal peuvent se dérouler sur une terrasse extérieure sur le trottoir de la rue Granville.

Au deuxième niveau, il y aura environ 75 machines d’arcade et de jeux, dont certains des derniers jeux de haute technologie inspirés d’un large éventail de propriétés intellectuelles majeures. Il y aura également des expériences de lancer de fléchettes et de haches grandement améliorées par la réalité augmentée.

Une machine remarquable trouvée dans cet espace de deuxième niveau est une table de hockey pneumatique sur le thème des Canucks de Vancouver de la LNH.

Tout comme dans les autres emplacements de The Rec Room, les crédits numériques gagnés grâce aux jeux peuvent être échangés contre des prix dans l’espace de la vitrine des trophées. De plus, le deuxième niveau comprend également un point de vente de restauration et de boissons à service rapide.

Au sous-sol se trouve « The Palms » – un espace vibrant et coloré sur le thème tropical comprenant neuf trous de golf miniatures, une fausse voiturette de golf pour des séances de photos fantaisistes, un service de balle, des coins salons en forme de cabane, des capacités de musique live, un bar. , et un menu de plats et de boissons mexicains.

De plus, il a été noté que chacun des trois niveaux du Rec Room Granville proposera un menu unique et que les clients pourront s’amuser avec leurs boissons alcoolisées dans chaque espace puisque le bâtiment est entièrement sous licence.

En tant qu’emplacement desservant un marché majeur du centre-ville, The Rec Room Granville met également l’accent sur la fourniture de grands espaces spécialement conçus pour les fêtes, les événements et les réceptions d’entreprise pour des centaines de personnes. L’ensemble de l’espace sur plusieurs niveaux peut également être réservé pour de plus grands rassemblements privés pouvant accueillir plus de 1 000 invités.

Dès son ouverture, The Rec Room devrait augmenter considérablement la circulation piétonnière dans le quartier des divertissements de Granville et combler un vide physique et visuel majeur dans le paysage de rue.