Cineplex affiche les meilleurs résultats trimestriels depuis le début de la pandémie de COVID

TORONTO — Cineplex Inc. affirme avoir généré un bénéfice net positif pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La société de cinéma a déclaré que le bénéfice net s’élevait à 1,3 million de dollars ou deux cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, contre une perte de 103,7 millions de dollars ou 1,64 $ par action un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 349,9 millions de dollars, contre 64,9 millions de dollars l’année précédente.

Cineplex affirme que la fréquentation des salles de cinéma au cours du trimestre a totalisé 11,1 millions, contre 1,1 million au même trimestre l’an dernier, alors qu’elle faisait toujours face à des restrictions liées à la pandémie.

Les revenus au box-office par client étaient de 12,29 $ au deuxième trimestre, contre 10,89 $ il y a un an, tandis que les revenus de concession par client étaient de 8,84 $, contre 7,86 $ au même trimestre l’an dernier.

L’histoire continue sous la publicité

Top Gun: Maverick, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Jurassic World Dominion ont été les meilleurs films de Cineplex au cours du trimestre et le PDG Ellis Jacob a déclaré dans un communiqué que le succès cumulé de ces films “témoigne du fait que lorsqu’un produit cinématographique solide est disponible, les Canadiens reviennent en masse dans les cinémas (de la compagnie).

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2022.