Perché sur une colline surplombant la ville indonésienne de Bandoeng, des rangées soignées de tentes de style tipi s’alignent sur une parcelle de pelouse devant un grand écran tous les soirs.

Connu sous le nom de «Cinéma sous les étoiles», l’espace cinéma de style camping a ouvert il y a deux mois dans la capitale de la province la plus peuplée de Java occidental en Indonésie dans le but à la fois de divertir et de distancer socialement les gens.

« Les films sont généralement regardés à l’intérieur … mais maintenant nous avons ce cinéma en plein air surplombant Bandung », a déclaré Lidia Utari, une résidente locale de 20 ans.

«Et ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’ils utilisent des tentes ici, alors je voulais l’essayer», a-t-elle ajouté.

Chaque tente est livrée avec des oreillers, des couvertures et des collations et est également équipée d’un désinfectant pour les mains et d’un désinfectant conformément aux protocoles de santé, selon les organisateurs.

Cinemagoers sont assis à l’entrée des tentes avec des tables devant eux avec de la nourriture et des boissons, le tout éclairé à la chandelle.

Pas plus de trois personnes sont autorisées à utiliser chacune des 28 tentes, qui sont espacées d’environ 1,5 m à 2 m (5 à 6,6 pi).

Le coût de chaque tente est de 215 000 roupies (15,25 $) par film.

«Nous avons lancé cette entreprise pendant la pandémie, nous avons donc réfléchi à la manière d’attirer les visiteurs, car les gens ont soif de divertissement dans des moments comme celui-ci», a déclaré Ilham Fahri Suhada, l’un des organisateurs.

Avec plus de 530000 infections et 16000 décès, l’Indonésie a le plus grand nombre coronavirus cas et décès en Asie du Sud-Est.

Certains experts de la santé disent que les tests et le suivi des contacts limités, ainsi qu’un degré élevé de positivité – le taux d’infection par personne testée – indiquent que les taux réels pourraient être beaucoup plus élevés.

Contrairement à de nombreux voisins, le quatrième pays le plus peuplé du monde avec 270 millions d’habitants n’a pas imposé de verrouillage national, mais a plutôt imposé des restrictions sociales locales.

Bien que les tentes n’offrent pas beaucoup de protection supplémentaire contre le virus, les cinéphiles semblent satisfaits de la configuration.

« Je n’ai pas à m’inquiéter (à propos de COVID-19[feminine ) ici parce qu’ils mettent en œuvre des protocoles de santé appropriés », a déclaré Juliatun Hasanah, 21 ans.