Chaque année depuis plus de trente ans, Les European Film Awards a célébré le meilleur du cinéma européen. Une cérémonie de remise des prix a lieu tous les deux ans à Berlin.

La capitale allemande est une ville européenne emblématique s’il en est une. C’est là que l’idée d’unir le cinéma européen a commencé. C’est là que la structure, qui permettrait à d’autres auteurs et professionnels du cinéma de se réunir, a commencé.

Marion Doring est présidente de l’European Film Academy et elle m’a raconté ses débuts dont elle se souvient bien:

«Quand cela a commencé en 1988, l’Europe était encore divisée, Berlin était divisée, les cinéastes se sentaient seuls, ils voulaient se connecter, ils voulaient unir leurs forces pour faire plus pour leurs films.

« Les gens et l’industrie cinématographique européenne ont accompli beaucoup de choses au cours de ces 33 années. »

Les espoirs de cette année

L’un des films qui devrait aller loin dans la compétition cette année est Berlin Alexanderplatz par Buhran Qurbani. Il est basé sur un roman de Alfred Döblin et dépeint les profondeurs de la pègre de la ville allemande. Le livre a également été adapté aux écrans par le réalisateur allemand, Rainer Fassbinder, en 1980.

L’adaptation de Pietro Marcello de ‘Martin Eden‘, un classique littéraire écrit par Jack London. Le réalisateur italien met en scène le Naples du XXe siècle.

L’un des films surprises de l’année vient de Pologne et il s’appelle ‘Corpus Christi’. Il est réalisé par Jan Komasa et raconte l’histoire d’un jeune délinquant qui, par hasard, se retrouve dans le rôle d’un prêtre dans un petit village où les secrets sont nombreux. Cela a été un grand succès.

«Ondine» a amusé les spectateurs au festival du film de Berlin et il a valu à Paula Beer l’ours d’argent de la meilleure actrice. Le film raconte l’histoire mythique d’Ondine qui doit tuer un homme qui la trahit puis retourner à l’eau.

L’oiseau peint est l’un des étrangers. C’est un film choquant qui dure près de trois heures. Il suit la vie d’un enfant juif traversant l’Europe pendant l’Holocauste.

L’un des grands favoris est ‘Un autre tour‘du réalisateur danois Thomas Vinterberg, qui a également créé Festen. Il s’agit de quatre amis qui commencent à boire pour égayer leur vie. Le résultat est un combo d’euphorie et de gueule de bois.

La pandémie frappe le cinéma européen

Mais cette année, les films ne reçoivent pas leur publicité habituelle en raison de la fermeture des cinémas dans toute l’Europe en raison de la pandémie.

Marion Doring m’a parlé de l’impact que cela a. Les gens ne peuvent pas aller au cinéma parce que les salles sont fermées.

Les films de cette année ont dû avoir leurs premières en ligne. Les festivals ont été annulés. Elle espère que la cérémonie de remise des prix européens aidera à ramener les films dans la notoriété publique.

_Qu’est-ce que le cinéma européen? _

Le goût et les styles européens ne peuvent être décrits que par Marion elle-même. Elle le compare à une table bien dressée «sur une bonne table de dîner et vous avez beaucoup de bonnes assiettes, de bons plats, des goûts variés et différents et beaucoup de choses à découvrir, et c’est ce qu’est le cinéma européen.

«Bien sûr, nous avons les cultures cinématographiques nationales qui ont leur propre caractère.

« C’est comme quand vous rencontrez des amis de toute l’Europe, nous sommes une famille, nous appartenons ensemble même si nous sommes différents. »