Cindy Williams rappelée par les stars de “Happy Days” Ron Howard, Henry Winkler: Hollywood pleure une icône

Après le décès soudain de Cindy Williams, connue pour son rôle de Shirley dans le spin-off “Happy Days” “Laverne & Shirley”, deux des plus grandes stars de la série originale se souviennent d’elle non seulement pour le travail qu’ils ont produit ensemble, mais aussi les amitiés qu’ils ont développées.

Ron Howard, qui a joué à l’origine aux côtés de Williams dans le film “American Graffiti” de 1973, se souvient de l’actrice comme ayant “l’énergie de la grande sœur”, malgré ses amours dans le film.

“Elle avait 24 ans et j’en avais 18”, a déclaré Howard au magazine People. “J’ai eu mes premières scènes de baisers avec elle, mais elles n’étaient pas très romantiques parce qu’elle savait qu’elle avait ce gamin nerveux entre les mains et qu’elle devait prendre en charge la situation… Et donc elle a dit : ‘Voilà comment nous sommes devenus embrasser pour la caméra. Voici ce que nous devons faire.’ Elle a toujours eu l’énergie d’une grande sœur autour de moi.”

Howard, 68 ans, avait récemment renoué avec Williams l’année dernière, ce qui n’a fait qu’amplifier l’impact de sa perte.

PENNY MARSHALL, STAR DE ‘LAVERNE & SHIRLEY’, MORT À 75 ANS

“Je suis choqué parce que je ne l’avais pas vue depuis des années et des années”, a-t-il déclaré.

“Nous nous sommes rencontrés lors d’un événement à Palm Springs [California] l’année dernière, et j’ai été tellement impressionné par la façon dont son intelligence, son énergie et son sens de l’humour… étaient toujours à la vitesse supérieure. Et donc c’est vraiment un choc d’imaginer que cette étincelle a disparu”, a poursuivi Howard.

“Nous nous sommes retrouvés sur une période d’environ cinq ans à travailler beaucoup ensemble, à jouer dans d’autres comédies, dans des drames”, a expliqué Howard à propos de sa relation avec Williams. “Nous avions une formidable chimie d’acteur, mais elle m’a toujours traité comme un gamin.”

La famille Williams a partagé lundi que l’homme de 75 ans était décédé des suites d’une brève maladie.

Henry Winkler, 77 ans, partageait les mêmes sentiments que Howard, déclarant au Hollywood Reporter : “Cindy est mon amie et collègue professionnelle depuis que je l’ai rencontrée sur le tournage de ‘Happy Days’ en 1975. Pas une seule fois je n’ai été en sa présence quand elle n’était pas gracieuse, attentionnée et gentille. Le talent de Cindy était illimité. Il n’y avait pas un genre qu’elle ne pouvait pas conquérir. Je suis tellement content de l’avoir connue.

À la suite de son décès, plusieurs autres stars hollywoodiennes ont exprimé leur tristesse pour la perte de Williams.

La co-vedette de “Laverne & Shirley”, Michael McKean, a rendu hommage à Williams sur son Twitter, racontant un souvenir avec l’actrice.

“Cindy passe près de moi pour faire son entrée et avec un sourire glorieux, dit : ‘C’est la cuisine du show’ !’. Amen. Merci, Cindy”, a-t-il écrit en partie.

“Cindy était INCROYABLE”, a écrit Jamie Lee Curtis en légende d’une photo de Williams sur son compte Instagram. “Un si grand comédien naturel. Si ouvert. Une si triste perte.”

L’actrice Rosario Dawson a retweeté une scène de “Laverne & Shirley”, en écrivant : “Chanter cette chanson avec tant de gratitude pour vous deux, mesdames. Des joyaux absolus. Unis à nouveau… Reste au paradis Cindy Williams.” Penny Marshall, qui a joué Laverne dans la série emblématique, est décédée avant Williams en 2018.

L’acteur de “Seinfeld” Jason Alexander a partagé ses remords sur Twitter, expliquant que même s’il ne connaissait pas personnellement Williams, il adorait son travail.

“Je prie pour qu’elle ait eu une belle vie et j’envoie ma sympathie à ceux qui la connaissaient et l’aimaient”, a-t-il écrit.

Katie Couric a également partagé ses condoléances en tweetant “Repose en paix, Cindy Williams” aux côtés d’un emoji au cœur rouge.

