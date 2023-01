Cindy Williams : l’acteur de “Laverne & Shirley” décède à 75 ans

LOS ANGELES –

Cindy Williams, qui figurait parmi les stars les plus reconnaissables d’Amérique dans les années 1970 et 1980 pour son rôle de Shirley face à Laverne de Penny Marshall dans la sitcom bien-aimée “Laverne & Shirley”, est décédée, a annoncé sa famille lundi.

Williams est décédée à Los Angeles à l’âge de 75 ans mercredi après une brève maladie, ont déclaré ses enfants, Zak et Emily Hudson, dans un communiqué publié par la porte-parole de la famille, Liza Cranis.

“Le décès de notre aimable et hilarante mère, Cindy Williams, nous a apporté une tristesse insurmontable qui ne pourrait jamais vraiment être exprimée”, indique le communiqué. “La connaître et l’aimer a été notre joie et notre privilège. Elle était unique en son genre, belle, généreuse et possédait un sens de l’humour brillant et un esprit scintillant que tout le monde aimait.”

Williams a travaillé avec certains des réalisateurs les plus prestigieux d’Hollywood dans une carrière cinématographique qui a précédé son passage à plein temps à la télévision, apparaissant dans “Travels With My Aunt” de George Cukor en 1972, “American Graffiti” de George Lucas en 1973 et “The Conversation” de Francis Ford Coppola. ” à partir de 1974.

Mais elle était de loin mieux connue pour “Laverne & Shirley”, le spin-off “Happy Days” qui a été diffusé sur ABC de 1976 à 1983 et qui, à son apogée, figurait parmi les émissions les plus populaires à la télévision.

Williams a joué Shirley Feeney, la plus libertine de Marshall, Laverne DeFazio, plus libertine, dans l’émission sur une paire de colocataires cols bleus qui travaillaient sur la chaîne de montage d’une brasserie de Milwaukee dans les années 1950 et 1960.

“C’étaient des personnages bien-aimés”, a déclaré Williams à l’Associated Press en 2002.

DeFazio était colérique et défensif; Feeney était naïf et confiant. Les acteurs se sont inspirés de leur propre vie pour s’inspirer de l’intrigue.

“Nous ferions une liste au début de chaque saison des talents que nous avions”, a déclaré Marshall à l’AP en 2002. “Cindy pouvait toucher sa langue à son nez et nous l’avons utilisé dans le spectacle. J’ai fait des claquettes. “

Williams a déclaré à l’Associated Press en 2013 qu’elle et Marshall avaient “des personnalités très différentes”, mais que les histoires des deux s’affrontaient pendant le tournage de la série étaient “un peu exagérées”.

La série était le rare succès du réseau sur les personnages de la classe ouvrière, avec sa chanson d’ouverture autonomisante: “Donnez-nous une chance, nous la prendrons, lisez-nous n’importe quelle règle, nous la briserons.”

Cette ouverture deviendrait aussi populaire que le spectacle lui-même. Le chant de Williams et Marshall de “schlemiel, schlimazel” alors qu’ils sautaient ensemble est devenu un phénomène culturel et un morceau de nostalgie souvent invoqué.

Marshall, dont le frère, Garry Marshall, a co-créé la série, est décédé en 2018.

L’acteur Rosario Dawson a partagé une vidéo du thème d’ouverture sur Twitter mardi.

“Chanter cette chanson avec tant de gratitude pour vous deux, mesdames”, a tweeté Dawson. “Des joyaux absolus. United againΓǪ Rest in Paradise Cindy Williams.”

L’émission mettait également en vedette Michael McKean et David Lander dans le rôle des cintres bizarres de Laverne et Shirley – sur Lenny et Squiggy. Lander est décédé en 2020.

McKean a rendu hommage à Williams sur Twitter avec un souvenir de la production.

“Dans les coulisses, saison 1 : je suis hors scène en attendant un signal. Le scénario a été difficile, donc nous lui donnons 110 % et le public passe un bon moment”, a tweeté McKean. “Cindy passe à côté de moi pour faire son entrée et avec un sourire glorieux, dit : « C’est bon ! » Amen. Merci, Cindy.

Alors que les cotes d’écoute baissaient au cours de la sixième saison, les personnages ont déménagé de Milwaukee à Burbank, en Californie, échangeant leurs emplois de brasserie contre du travail dans un grand magasin.

En 1982, Williams est tombée enceinte et voulait que ses heures de travail soient réduites. Lorsque ses demandes n’ont pas été satisfaites, elle a quitté le plateau et a intenté une action en justice contre sa société de production. Elle est apparue rarement au cours de la dernière saison.

Williams est née l’une des deux sœurs de la région de Van Nuys à Los Angeles en 1947. Sa famille a déménagé à Dallas peu de temps après sa naissance, mais est retournée à Los Angeles, où elle a commencé à jouer tout en fréquentant le Birmingham High School et une majeure en arts du théâtre au LA City College.

Sa carrière d’actrice a commencé avec de petits rôles à la télévision à partir de 1969, avec des apparitions dans “Room 222”, “Nanny and the Professor” et “Love, American Style”.

Son rôle dans “American Graffiti” de Lucas deviendrait un rôle déterminant. Le film était un précurseur d’un boom nostalgique des années 1950 et du début des années 1960 qui allait suivre. “Happy Days”, avec sa co-vedette d'”American Graffiti” Ron Howard, serait présenté en première l’année suivante. Les personnages de Laverne et Shirley ont fait leur première apparition à la télévision en tant que dates de Fonzie de Henry Winkler avant d’avoir leur propre émission.

Lucas l’a également considérée pour le rôle de la princesse Leia dans “Star Wars”, un rôle qui est allé à Carrie Fisher.

Au cours des trois dernières décennies, Williams a fait des apparitions dans des dizaines de séries télévisées, dont « 7th Heaven », « 8 Simple Rules » et « Law and Order : Special Victims Unit ». En 2013, elle et Marshall sont apparus dans un épisode hommage “Laverne & Shirley” de la série Nickelodeon “Sam and Cat”.

L’année dernière, Williams est apparue dans un spectacle solo rempli d’histoires de sa carrière, “Moi, moi-même et Shirley”, dans un théâtre de Palm Springs, en Californie, près de chez elle à Desert Hot Springs.

Williams était mariée au chanteur Bill Hudson du groupe musical The Hudson Brothers de 1982 à 2000. Hudson était le père de ses deux enfants. Il était auparavant marié à Goldie Hawn et est également le père de l’acteur Kate Hudson.